L’AMA énonce ses attentes concernant l’enquête sur Valieva

Les responsables antidopage russes doivent rendre leurs conclusions dans les semaines à venir

Le chef de l’Agence mondiale antidopage (AMA) a réitéré les attentes de l’organisation en matière de “accéléré” progrès de l’enquête sur la patineuse artistique olympique russe Kamila Valieva. Les responsables russes ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient conclu leur enquête sur le cas de Valieva, avec une audience prévue pour fin septembre ou début octobre.

“Nous connaissons la date de l’audience, nous devons donc attendre la décision, puis l’AMA décidera quoi faire”, a-t-il ajouté. Le président de l’AMA, Witold Banka, a déclaré mardi lors d’une conférence mondiale sur l’éducation à Sydney, cité par Reuters.

“Nous suivons cette question de très près et le mois dernier, j’ai exprimé ma volonté d’accélérer le processus. Maintenant que nous savons que l’audience pourrait avoir lieu très bientôt. Voyons voir.”

La directrice générale de l’Agence antidopage russe (RUSADA), Veronika Loginova, a confirmé la semaine dernière que l’enquête sur Valieva et son équipe était terminée et que “il y aura une procédure de traitement des résultats conformément aux normes et exigences internationales.”

La prochaine étape de l’affaire sera une audience devant le comité de discipline antidopage (DAK) de RUSADA.

Valieva, 16 ans, est devenue la plus grande histoire des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 après qu’il a été rapporté qu’elle avait été testée positive pour le médicament cardiaque interdit, la trimétazidine, sur la base d’un échantillon prélevé six semaines avant le début des Jeux.

Au moment où le résultat du test positif est apparu, Valieva avait déjà participé à l’épreuve par équipe à Pékin, aidant le Comité olympique russe (ROC) à remporter l’or.

Valieva a ensuite été autorisée à participer à l’épreuve individuelle féminine après une audience d’urgence par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Bien qu’elle soit la grande favorite pour la médaille d’or, l’adolescente a terminé quatrième décevante alors que l’épreuve a fait des ravages, tandis que ses compatriotes Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova ont remporté respectivement l’or et l’argent.

RUSADA a depuis été chargée d’enquêter sur les circonstances du test positif de Valieva – qui, selon l’équipe de la patineuse, pourrait provenir d’une contamination par des médicaments que son grand-père prenait.

Les médailles de l’épreuve par équipes de Pékin 2022 remportées par la Russie n’ont toujours pas été décernées après le report de la cérémonie à la suite de l’annonce du test positif de Valieva.

Les États-Unis ont terminé à la deuxième place, le Japon à la troisième et le Canada à la quatrième.

Commentant plus largement l’interdiction de deux ans de l’AMA imposée à la Russie en raison d’allégations de dopage parrainé par l’État et de manipulation de données de laboratoire – allégations démenties par des responsables russes – Banka a déclaré qu’il restait un “ligne de communication ouverte” avant l’expiration prévue des sanctions en décembre.

“Nous devons attendre la fin de l’année, nous surveillons ce qu’ils font, voyons dans les semaines ou les mois à venir ce qui se passera en termes de (réadmission) dans le système”, dit le Polonais.

Pendant ce temps, Valieva et ses collègues stars du patinage russe sont actuellement bannies de la compétition mondiale à la suite d’une décision de l’Union internationale de patinage (ISU) à la suite du conflit en Ukraine.

Ils apparaîtront plutôt dans les compétitions nationales qui sont prévues pour les mois à venir par les officiels russes.