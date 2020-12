L’Agence mondiale antidopage a déclaré qu’un tribunal suisse avait annulé une interdiction de dopage de huit ans contre le nageur chinois Sun Yang et renvoyé l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport pour la deuxième fois, mais avec un autre président des juges.

En février, le TAS a déclaré le triple champion olympique coupable d’avoir refusé de coopérer avec les collecteurs d’échantillons lors d’une visite à son domicile en septembre 2018 qui a tourné à la confrontation. L’AMA a porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport après que l’instance dirigeante mondiale de la natation, la FINA, ait donné un avertissement à Yang, maintenant âgé de 29 ans.

L’enjeu d’une deuxième audience du TAS serait la chance pour Yang de participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 retardés par la pandémie, désormais prévus pour juillet 2021.

La décision du tribunal suisse semble avoir basculé sur une objection des avocats des Suns au président du panel de trois juges, l’ancien ministre italien des Affaires étrangères Franco Frattini.

Mercredi, l’AMA a déclaré dans un communiqué qu’elle avait été informée d’une décision du Tribunal fédéral suisse de faire droit à une demande de Yang et d’annuler la décision initiale de février.

La décision du Tribunal fédéral suisse confirme la contestation du président du panel du TAS et ne fait aucun commentaire sur le fond de cette affaire, a déclaré l’AMA dans son communiqué.

Dans la sentence du TAS, l’AMA a clairement prévalu sur le fond de l’affaire, car elle a pu montrer qu’un certain nombre d’aspects de la décision initiale de la FINA étaient incorrects au regard du Code mondial antidopage. . . L’AMA prendra des mesures pour présenter à nouveau son cas de manière solide lorsque la question reviendra au Panel du TAS, qui sera présidé par un autre président (président).

À ce stade, l’AMA n’a pas reçu la décision motivée complète du tribunal et ne peut donc pas commenter davantage.

Un affrontement entre Frattini et Sun a été l’un des moments les plus dramatiques d’une audience du TAS de 10 heures à Montreux, en Suisse, en novembre 2019, qui était un cas rare d’un processus TAS tenu en audience publique et diffusé en direct en ligne. L’audience s’est terminée lorsque Sun a surpris sa propre équipe juridique en agitant les bras et en appelant un autre traducteur depuis les sièges publics pour mieux articuler sa déclaration de clôture.

Qui est ce gars? demanda un Frattini incrédule. Ce n’est pas à vous de comparaître devant le tribunal. Il y a quelques règles.

Frattini a également contrarié Yang et son équipe juridique pour une série de tweets passés, dont un du 23 avril 2019 qui disait: Ces horribles chinois sadiques sont la honte de l’humanité !! Pour la façon dont ils torturent les animaux, ils méritent le mal chaque jour! Et les autorités chinoises tolèrent et encouragent.

Très peu d’affaires, au rythme d’environ une par an, qui comprend environ 400 procédures d’arbitrage et d’appel, aboutissent au tribunal suisse.

Il est même possible d’annuler un verdict du TAS devant la cour fédérale et de perdre encore le nouveau procès. C’est arrivé au joueur de tennis argentin Guillermo Canas en 2007.

Canas a été initialement interdite pendant deux ans par le tribunal antidopage de l’ATP Tours, et a vu cela ramené à 15 mois au TAS. Lorsque Canas a saisi la Cour fédérale, les juges suisses ont jugé que son droit d’être entendu avait été violé et ont renvoyé l’affaire. Une deuxième audience du TAS a également appliqué une interdiction de 15 mois.

Le détail le plus frappant de la preuve présentée lors de l’audience du TAS de Yang en novembre 2019 était un échantillon de sang rendu inutile pour les tests par un coup de marteau.

L’audience a rappelé comment un agent de sécurité chargé par la mère des Suns avait cassé le boîtier autour du flacon pour s’assurer que le sang ne pouvait pas être utilisé pour des tests antidopage.

L’athlète n’a pas réussi à établir qu’il avait une justification irréfutable pour détruire ses conteneurs de prélèvement d’échantillons et renoncer au contrôle antidopage lorsque, à son avis, le protocole de collecte n’était pas conforme, le panel de trois juges du TAS a convenu dans un verdict unanime annoncé en février. .

Immédiatement, Sun a déclaré qu’il prévoyait de faire appel auprès du Tribunal fédéral suisse, qui est la plus haute juridiction de Suisse. Cette décision s’est avérée un succès cette semaine, ouvrant la voie à une autre audience du TAS avant les Jeux olympiques de Tokyo et garantissant que l’affaire impliquant un test de dopage controversé de 2018 se poursuivra au moins en 2021.

