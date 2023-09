L’AMA affirme que l’IMC est un mauvais moyen de mesurer le poids et la santé

L’indice de masse corporelle (IMC) est un outil simple permettant d’évaluer si un individu se situe dans une fourchette de poids normale pour sa taille. Afin d’évaluer votre IMC, vous prenez votre poids en kilogrammes et vous le divisez par le carré de votre taille en mètres. Les personnes ayant un IMC compris entre 25 et 29,9 sont considérées comme en surpoids, tandis que celles supérieures à 30 entrent dans la catégorie des obèses.

Cependant, simple ne veut pas forcément dire meilleur. Au fil des ans, l’utilisation de l’IMC comme indicateur de santé a fait l’objet d’un examen minutieux, beaucoup remettant en question son utilité et suggérant qu’une trop grande importance accordée à l’IMC pourrait causer plus de mal que de bien.

Cela inclut désormais l’American Medical Association (AMA). Voici ce que vous devez savoir sur l’IMC.

Ce qui se passe?

Le 14 juin, l’AMA a annoncé sa recommandation aux médecins de je n’utilise plus l’IMC exclusivement comme moyen d’évaluer le bien-être.

La décision de ne plus dépendre de le rapport taille/poids controversé Cela découle en partie du fait que les données originales collectées étaient basées uniquement sur les générations précédentes de populations blanches non hispaniques.

Dans la déclaration, l’AMA a déclaré qu’elle « reconnaît que les différences relatives de forme et de composition corporelles entre les groupes ethniques, les sexes, les genres et la tranche d’âge sont essentielles à prendre en compte lors de l’application de l’IMC comme mesure de l’adiposité et que l’IMC ne devrait pas être pris en compte ». utilisé comme seul critère pour refuser un remboursement approprié par l’assurance.

Au lieu de cela, l’AMA suggère que l’IMC devrait être utilisé conjointement avec d’autres outils pour mesurer l’obésité, tels que « les mesures de la graisse viscérale, l’indice d’adiposité corporelle, la composition corporelle, la masse grasse relative, le tour de taille et les facteurs génétiques/métaboliques ».

Pourquoi il y a un débat

Au niveau individuel, l’IMC présente plusieurs inconvénients. Mais cela pourrait être un bon outil pour suivre la hausse ou la baisse des taux d’obésité. dans une population.

L’une des raisons pour lesquelles les gens aiment l’IMC est simplicité. Cependant, c’est la simplicité de cette formule qui la rend également problématique lors de l’évaluation des individus. L’IMC ne tient pas compte de la différence entre les muscles et la graisse. Par exemple, un athlète peut avoir un faible pourcentage de graisse corporelle, mais un IMC élevé, en raison de ses muscles.

En matière de santé, cela peut aussi être plus important où vous transportez de la graisse, ce que l’IMC ne peut pas vous dire. La graisse abdominale, par exemple, a été lié à l’hypertension artérielleDiabète de type 2 et maladie cardiaque.

Il est également possible d’avoir un IMC supérieur à la moyenne et d’être globalement en bonne santé, une condition appelée obésité métaboliquement bénigne. Cela peut être dû, au moins en partie, à la façon dont les différents corps réagissent à la graisse. Différents groupes raciaux et ethniques peut également porter et maintenir le poids différemment.

Il existe également une raison économique importante pour laquelle l’IMC ne devrait pas être un indicateur du poids et de la santé. Les compagnies d’assurance ne peuvent pas couvrir les frais de traitement des personnes qui n’appartiennent pas à la catégorie appropriée selon l’IMC. Par exemple, en mai 2021, le Washington Post a rapporté qu’une femme noire souffrant d’un trouble de l’alimentation s’était fait dire que son IMC était trop élevé pour que son assurance puisse couvrir son traitement. Elle devait payer de sa poche 800 $ par mois.

L’outil peut également sous-estimer le nombre de personnes souffrant d’obésité. Une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle de l’Endocrine Society suggère que L’IMC ne prend pas en compte les cas d’obésité lorsque l’obésité est déterminée par le pourcentage de graisse par rapport au pourcentage de muscle.

Points de vue

Une meilleure mesure que l’IMC existe peut-être déjà

UN étude publié le 20 septembre a analysé 387 000 participants adultes du Royaume-Uni et a découvert que le rapport taille/hanche (WHR) – la mesure du tour de taille divisée par la mesure du tour de hanche, selon les National Institutes of Health – avait « l’association la plus forte et la plus cohérente avec la mortalité, quel que soit l’IMC ». Les auteurs de l’étude ont suggéré que les recommandations cliniques « devraient envisager de se concentrer sur la répartition de l’adiposité par rapport à la masse ».

Le rapport taille/hanche peut évaluer où la graisse la plus dangereuse est meilleure que l’IMC

Le Dr Fatima Cody Stanford, médecin spécialisé en médecine de l’obésité, a déclaré Très bien santé que le WHR est probablement le meilleur indicateur de la santé. « Lorsque nous avons de la graisse corporelle (graisse corporelle) dans notre abdomen, cela augmente notre risque de maladies cardiométaboliques comme les maladies cardiaques et le diabète de type 2 », a-t-elle expliqué.

L’IMC est un outil imparfait, mais l’une des rares options de dépistage dont nous disposons

«À l’heure actuelle, le meilleur outil dont nous disposons et qui soit facilement disponible dans n’importe quelle clinique sera le dépistage basé sur l’IMC. Nous avons besoin de meilleures choses », a déclaré Carolynn Francavilla Brown, docteure en médecine de l’obésité. Nouvelles STAT. « [The AMA policy] C’est un pas dans la bonne direction, mais nous devons aussi accepter la réalité de ce que nous vivons actuellement.

Se concentrer sur l’IMC peut nuire à la relation entre médecins et patients

« L’attention portée par les cliniciens à l’IMC peut conduire à des conversations improductives sur le poids qui fragilisent la relation médecin-patient et peuvent introduire de la méfiance. Cela peut conduire les patients à choisir de ne pas suivre les conseils du médecin, même lorsque ces conseils ne sont pas axés sur le poids, et à ne pas poursuivre les soins de suivi en raison d’une confiance chancelante, un élément essentiel d’une relation médecin-patient efficace. De plus, des évaluations mal placées de l’IMC peuvent détourner inutilement l’attention du clinicien sur le poids, une explication par défaut facile mais souvent erronée de divers signes et symptômes, et peuvent entraîner des diagnostics manqués, parfois avec de graves conséquences. — S. Bryn Austin, professeur de sciences sociales et comportementales à la Harvard TH Chan School of Public Health, et Dr Tracy K. Richmond, professeur adjoint de pédiatrie à la Harvard Medical School, Page Med aujourd’hui

L’IMC peut être plus précis que nous le pensons lorsqu’il s’agit de révéler un excès de graisse corporelle.

« Malgré ses limites et ses contre-exemples notoires, l’IMC est étroitement lié à la graisse corporelle et catégorise correctement les personnes comme ayant un excès de graisse corporelle dans plus de 80 % du temps. Des mesures simples supplémentaires telles que le tour de taille peuvent être encore plus informatives car elles fournissent des informations sur l’endroit où la graisse est répartie dans le corps. — Kevin D. Hall, chercheur principal à l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, Washington Post

L’indice de masse grasse relative (RFM) peut être une meilleure mesure, sans avoir besoin d’une balance

« L’équipe de chercheurs derrière RFM affirme qu’il est plus précis que l’IMC et qu’il peut également être calculé avec un simple ruban à mesurer. Vous n’avez donc pas besoin d’une balance pour le calculer, comme vous le faites avec l’IMC. Dans le cas « Dans le RFM, c’est la distance autour de votre taille par rapport à votre taille qui compte, plutôt que votre poids. Les chercheurs affirment que cela donne une meilleure idée si la graisse corporelle d’une personne est à un niveau sain ou non. « Nous voulions identifier un plus méthode fiable, simple et peu coûteuse pour évaluer le pourcentage de graisse corporelle sans utiliser d’équipement sophistiqué », déclare le chercheur principal Orison Woolcott, du centre médical Cedars-Sinai en Californie. « Nos résultats ont confirmé la valeur de notre nouvelle formule chez un grand nombre de sujets. La masse grasse relative est une meilleure mesure de la graisse corporelle que de nombreux indices actuellement utilisés en médecine et en science, y compris l’IMC. Alerte scientifique

Le poids est toujours un sujet à discuter avec votre fournisseur de soins de santé, même si l’IMC n’est pas utilisé.

«Ce que je ne veux pas qu’il en résulte, c’est que les personnes de couleur et les Noirs en particulier ignorent l’IMC et discutent de l’excès de poids avec un professionnel de la santé parce qu’ils comprennent mal l’intention ici. L’objectif est de personnaliser la façon dont l’IMC est utilisé dans la prise de décision médicale et de s’éloigner des généralisations générales qui peuvent conduire à la stigmatisation et aux préjugés. — Dr Jamy Ard, professeur d’épidémiologie et de prévention à la faculté de médecine de l’Université Wake Forest, CNN