Lam soutient les changements électoraux à Hong Kong excluant les opposants

La directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, a clairement soutenu mardi les réformes électorales qui excluraient probablement davantage les voix de l’opposition et renforceraient le contrôle de Pékin sur la politique de la ville chinoise semi-autonome.

Ses commentaires sont intervenus un jour après qu’un haut responsable de Pékin a annoncé que des changements majeurs allaient être apportés pour s’assurer qu’elle était dirigée par des «patriotes», un signe clair que la Chine avait l’intention de ne plus tolérer les voix dissidentes, 23 ans après la remise de l’ancienne colonie britannique aux Chinois règle avec la promesse de maintenir ses propres droits et libertés pendant 50 ans.

À la suite de l’imposition par la Chine d’une loi radicale sur la sécurité nationale à la ville l’année dernière, les autorités ont décidé d’expulser des membres du Conseil législatif de la ville jugés insuffisamment loyaux et ont arrêté des chefs de l’opposition chevronnés pour des accusations, notamment de rassemblement illégal et de collusion avec les forces étrangères. Critiques du gouvernement et les gouvernements occidentaux accusent Pékin de revenir sur sa parole et de mettre un terme au cadre «un pays, deux systèmes» pour gouverner le centre financier asiatique dynamique.

Lam a déclaré que les troubles politiques et les troubles dans la ville, y compris les manifestations anti-gouvernementales en 2019 ainsi que les manifestations en 2014, ont montré qu’il y avait toujours des personnes «plutôt hostiles» aux autorités centrales en Chine.

« Je peux comprendre que les autorités centrales sont très inquiètes, elles ne veulent pas que la situation se détériore davantage de telle sorte que » un pays, deux systèmes « ne puisse pas être mis en œuvre », a déclaré Lam lors d’un point de presse régulier.

Un jour plus tôt, Xia Baolong, directeur du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil d’État, a déclaré que Hong Kong ne pouvait être gouverné que par des «patriotes», ce qui exclut ceux qui font pression sur d’autres pays pour des sanctions étrangères ou des «fauteurs de troubles».

Les changements électoraux devraient être discutés et éventuellement adoptés lors de la réunion du mois prochain de l’Assemblée populaire nationale, la législature officielle de la Chine et de son organe consultatif, la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Ils prendront probablement la forme d’une redistribution des voix au sein de la commission électorale de 1 200 membres qui sélectionne le directeur général de Hong Kong, sous réserve du veto de Pékin. La commission est composée de blocs électoraux destinés à représenter les divers secteurs économiques, éducatifs et sociaux de Hong Kong, ainsi que ses institutions politiques largement dominées par Pékin.

La seule exception concerne les 117 membres de la commission choisis parmi les 458 conseillers de district locaux de la ville, dont la plupart sont élus directement par leurs électeurs et ont tendance à être plus indépendants sur le plan politique. Des personnalités de l’opposition ont balayé les élections des conseils de district à la suite des manifestations de 2019 et les autorités de Pékin ont depuis cherché à les empêcher d’exercer une influence sur d’autres aspects du système politique.

Tous les autres membres de la commission étant réputés être fermement sous le contrôle de Pékin, la spéculation a augmenté selon laquelle les 117 voix du conseil de district seraient transférées à un autre bloc, peut-être celui des représentants de Hong Kong à la Conférence consultative politique du peuple chinois, garantissant ainsi qu’ils suivront les directives de Pékin. .

On ne sait toujours pas si Lam, qui est profondément impopulaire parmi la population de Hong Kong, cherchera un deuxième mandat de cinq ans lors du sondage de l’année prochaine.

Une autre possibilité est que la Chine comble ce qu’elle appelle des «échappatoires» dans l’élection des membres du Conseil législatif, désormais entièrement dominée par les législateurs pro-Pékin depuis que les députés de l’opposition ont démissionné en masse l’année dernière après que quatre d’entre eux aient été expulsés pour manque de loyauté envers le gouvernement. . Lam a reporté les élections du conseil l’année dernière, invoquant des préoccupations concernant le COVID-19, dans une mesure largement considérée comme conçue pour empêcher une victoire de l’opposition.

Sur les 70 membres du conseil, la moitié sont élus directement dans les circonscriptions géographiques, tandis que les autres sont issus du commerce et d’autres groupes d’intérêts spéciaux. Les changements pourraient inclure empêcher les conseillers de district de s’asseoir également dans le corps ou simplement élever les exigences de loyauté et de patriotisme au-dessus des niveaux déjà stricts auxquels ils sont actuellement fixés.