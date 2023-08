L’alunissage indien de Chandrayaan 3 donne le ton à une nouvelle course spatiale

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. À plus de 200 000 milles du « point bleu pâle » où s’est déroulée l’histoire de l’humanité, les destins rencontrés par deux petits robots à la surface de la Lune racontent l’histoire de l’évolution de la politique internationale sur leur planète d’origine.

Le module indien Chandrayaan-3 a réussi la semaine dernière à faire atterrir le premier rover lunaire pour explorer la région polaire sud de la Lune, où les signes d’eau sous forme de glace ont suscité un nouvel intérêt scientifique. Ce moment, après un compte à rebours évoquant les nobles ambitions et le nationalisme élevé de la course à l’espace du siècle dernier, a attiré l’attention d’une nation avide d’un triomphe sans controverse sur la scène mondiale. « Alors que le vaisseau spatial s’approchait de la Lune, l’Inde semblait être brièvement unifiée par une obsession nationale rivalisant avec le cricket », a rapporté mon collègue Gerry Shih depuis New Delhi.

Le rover est déjà au travail et a confirmé lundi la présence de soufre sur la surface lunaire, selon l’Organisation indienne de recherche spatiale.

Quelques jours auparavant, une tentative russe d’alunissage avait pris une tournure très différente, devenant incontrôlable et s’écrasant sur la Lune. Cet échec – qui a mis un terme brutal à la première tentative russe de lune en 47 ans – semble marquer un changement plus large parmi les nations spatiales. Alors que les jours de gloire de la Russie pendant la guerre froide, où elle affrontait les États-Unis pour conquérir l’espace, ne sont plus qu’une ombre, de nouveaux aspirants prennent leur part du terrain : l’Inde, toujours se réjouissant du succès de la semaine dernière, et la Chine, dont le rover Yutu-2 explore la face cachée de la Lune, et qui a proposé une base lunaire multinationale.

L’Inde a mené son expédition avec un budget relativement restreint de 74 millions de dollars, bien moins cher que la réalisation de l’épopée de science-fiction hollywoodienne « Interstellar » – un signe que le prestige et le soft power de l’exploration spatiale ne nécessitent pas le financement ou les ambitions de la NASA pour y parvenir. un impact élevé ou d’acquérir le prestige qui a toujours motivé une telle exploration. La Russie n’a pas rendu public son budget de mission, mais selon certaines estimations, il représentait plus du double de celui de l’Inde. Le programme Artemis de la NASA, qui vise à remettre les bottes des astronautes sur la Lune d’ici 2025, devrait atteindre 93 milliards de dollars.

Alors que les États-Unis restent le leader mondial de l’exploration spatiale, la course à l’espace à prix réduit, avec des barrières à l’entrée plus faibles et de nouveaux enjeux attrayants, devient une affaire plus large.

Alors que la Russie et l’Inde tentent d’alunir, la ruée vers la Lune devient bondée

Pour les gouvernements, l’exploration spatiale a toujours été en grande partie une question de capacité à projeter puissance et influence sur Terre. La mission indienne marque une victoire de puissance douce pour le Premier ministre Narendra Modi, alors que New Delhi se prépare à accueillir le sommet du Groupe des 20 la semaine prochaine. Une enquête Pew publiée mardi révèle que l’opinion internationale à l’égard de l’Inde est généralement positive et que les Indiens sont beaucoup plus susceptibles que les autres de considérer le pays comme en plein essor.

« Ce moment est l’annonce d’une Inde avancée », a déclaré Modi après l’atterrissage. « Nous avions pris un engagement sur Terre et nous l’avons réalisé sur la Lune. »

Bien que le programme spatial indien ait débuté dans les années 1960, il s’est concentré jusqu’au tournant du siècle sur le développement et les applications pratiques, telles que la télévision par satellite, plutôt que sur les programmes prestigieux à haute visibilité, a déclaré Scott Pace, directeur du Space Policy Institute de George Washington. Université.

Mais à mesure que l’économie indienne se transformait et se libéralisait – dans un contexte de volonté de suivre les mouvements interstellaires de la Chine – l’orientation de l’Inde vers l’espace a changé. « Ils se considèrent comme une autre puissance spatiale majeure », a déclaré Pace, qui a été secrétaire exécutif du Conseil national de l’espace.

Modi s’est déjà engagé dans la diplomatie spatiale. En tant que seul pays d’Asie du Sud doté d’une capacité de lancement orbital, Modi a financé un satellite – « un cadeau inestimable », avait-il déclaré à l’époque – pour une utilisation partagée par six voisins géographiques.

À l’avenir, New Delhi pourrait devenir un partenaire de choix plus important pour les nations désireuses d’aller au-delà de la Terre avec un budget limité, a déclaré Namrata Goswami, expert en politique spatiale et grande puissance.

L’espace n’est plus une bataille à double sens. Il s’agit de partenariats – une approche défendue dans la politique spatiale nationale américaine – entre les gouvernements et les entreprises.

Les États-Unis sont liés à leurs alliés traditionnels, ainsi qu’à l’Inde, traditionnellement non-alignée, par le biais des accords Artemis de 2020, qui formalisent la coopération pour la vision à long terme d’une base lunaire à partir de laquelle la NASA doit préparez-vous à la première mission humaine sur Mars. Pékin a suivi sa propre voie avec sa station spatiale privée baptisée « Heavenly Place ». Elle a également signé un protocole d’accord avec Moscou pour créer une station de recherche lunaire et intensifié sa coopération spatiale avec l’Amérique latine, les pays du Golfe et d’autres.

La coopération entre les États-Unis et la Russie, au plus bas ailleurs en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, reste intacte à bord de la Station spatiale internationale.

Autrefois, le ton de la course à l’espace était : « ‘Regardez-moi, je peux faire quelque chose que personne d’autre ne peut faire. Ne suis-je pas cool ?’ », a déclaré Pace. Aujourd’hui, c’est : « ‘Nous pouvons faire des choses vraiment ambitieuses et puissantes, voulez-vous en faire partie ?’ Veux-tu être dans le club ?’

Plus de 70 pays mènent des programmes spatiaux actifs et collaborent. L’Union africaine a créé cette année une agence spatiale régionale. L’Arabie saoudite a lancé un programme de formation d’astronautes en septembre dernier. Le programme spatial naissant de la Thaïlande augmente sa capacité de construction de satellites. La sonde Mars Mission des Émirats arabes unis continue de publier des données et le pays du Golfe affirme vouloir atteindre la ceinture d’astéroïdes.

Des uniformes ? Vérifier. Devise? Vérifier. Désormais, la Force spatiale a besoin d’une identité.

L’économie de la course à l’espace a changé, avec un nouvel accent sur les budgets limités et les résultats commerciaux. Le prix n’est pas seulement le prestige, mais aussi potentiellement des milliards, voire des milliards de dollars.

« L’objectif final est le suivant : comment rendre les missions lunaires commercialement viables et comment rentabiliser l’espace ? » dit Goswami.

La question de savoir si les ressources de la Lune sont commercialement utiles est « encore vraiment inconnue », a déclaré Pace. La mission indienne pourrait aider à répondre à cette question : la glace d’eau pourrait être potentiellement exploitée pour le ravitaillement des fusées et le maintien de la vie.

Entre les communications et la navigation par satellite, l’extraction des ressources, la télédétection, le tourisme spatial et d’autres activités, l’économie spatiale pourrait générer une manne importante.

Les pays en prennent note. Modi a ouvert le secteur à l’entreprise privée en 2020, et le nombre de start-ups spatiales indiennes est monté en flèche. La Chine fait pression pour le développement commercial de l’espace et les États-Unis collaborent avec une industrie spatiale privée avancée.

Goswami constate une évolution vers des partenariats public-privé plus rentables, mais pas en Russie, qui, selon elle, continue de travailler dans le cadre de la guerre froide – l’une des raisons pour lesquelles sa dernière mission lunaire a échoué, affirme-t-elle.

Aux États-Unis, les petites entreprises privées rivalisent pour se faire un nom, et les grandes l’ont déjà fait. Le terme « course à l’espace » est tout aussi susceptible d’évoquer les efforts concurrents des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos que la concurrence internationale.

Parmi les entreprises qui surgissent figure Astrobotic Technology, une société commerciale de livraison lunaire basée à Pittsburgh. « Vous leur payez 1,2 million de dollars et ils envoient un kilo sur la lune », a déclaré Pace. L’Agence spatiale mexicaine a acheté un véhicule pour cinq petits robots, ce qui pourrait en faire le premier pays d’Amérique latine à effectuer un alunissage.

L’alunissage de l’Inde laisse une nation fascinée et brièvement unifiée