L’alunissage de l’Inde laisse une nation fascinée et brièvement unifiée

Un avion se prépare à atterrir alors que des enfants applaudissant l’atterrissage réussi de l’engin lunaire indien Chandrayaan-3, sur la surface de la lune, brandissent des drapeaux indiens dans une école près de l’aéroport de Mumbai mardi. (Rajanish Kakade/AP)

NEW DELHI — Alors que son atterrisseur s’approchait de la surface de la Lune mercredi et que son moment historique approchait, l’Organisation indienne de recherche spatiale a basculé sa diffusion en ligne en mode écran partagé. La moitié de l’écran montrait des ingénieurs et des responsables de l’ISRO attendant anxieusement dans la salle de contrôle de la mission. L’autre moitié montrait le Premier ministre Narendra Modi, qui regardait par liaison vidéo.

Quelques minutes après 18 heures, heure de l’Inde, le module Chandrayaan-3 a atterri et les deux moitiés de l’écran ont éclaté de joie.

Pour l’Inde, l’atterrissage sur le pôle sud de la Lune a marqué son arrivée en tant que puissance scientifique moderne qui éclipse certaines nations spatiales traditionnelles, comme la Russie. Pour Modi, un nationaliste convaincu qui associe souvent son image aux grands symboles de la stature croissante de l’Inde, le débarquement représente un triomphe personnel.

Quels que soient les défis intérieurs de l’Inde – un manque flagrant d’emplois, des progrès irréguliers dans l’expansion de l’industrie manufacturière et des infrastructures, une montée de l’autoritarisme et des conflits internes – ce moment sur écran partagé a souligné à quel point la nation la plus peuplée du monde, et Modi, sont de plus en plus sous les projecteurs au centre du monde. scène.

« Ce moment est l’annonce d’une Inde avancée », a déclaré Modi dans un discours qui a commencé immédiatement après que les responsables de l’ISRO ont déclaré l’atterrissage terminé. Cet exploit, a déclaré Modi, reflète « l’Amrit Kaal » de son pays, un terme de l’astrologie védique signifiant « période propice » qu’il utilise souvent pour décrire la résurgence de l’Inde sous son mandat.

Alors que le vaisseau spatial approchait de la Lune, l’Inde semblait brièvement unifiée par une obsession nationale rivalisant avec le cricket.

Les journaux ont publié des photos d’hindous effectuant des rituels du feu et de musulmans priant pour un atterrissage en douceur. Dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh, le ministre en chef conservateur Yogi Adityanath a ordonné à toutes les écoles de diffuser l’ISRO en direct, tandis qu’une chaîne de restaurants branchés du sud de Bangalore organisait des soirées de surveillance.

Certes, les experts indiens et étrangers de l’industrie spatiale affirment que l’atterrissage présente de nombreux avantages pratiques pour la science indienne et son programme spatial.

En étant le premier pays à déployer un rover sur le pôle sud, l’Inde pourrait rapporter de nouvelles données sur les flaques d’eau qui, selon les scientifiques de la NASA, sont gelées dans des cratères et pourraient un jour être utilisées pour entretenir une base lunaire habitée. Les scientifiques indiens affirment que l’ISRO gagnera une expérience précieuse grâce à l’atterrissage – sa précédente tentative en 2019 a échoué dans un crash – et aura également son mot à dire dans les futures discussions internationales liées à l’espace.

« La puissance spatiale de l’Inde est liée au soft power », a déclaré Ajey Lele, expert spatial à l’Institut d’études et d’analyses de la défense, un groupe de réflexion financé par le ministère de la Défense. « Il y a actuellement beaucoup d’attrait pour l’Inde. Les Américains, le Japon… les gens sont désireux de collaborer.

Mais l’atterrissage était également symboliquement significatif pour l’Inde et son Premier ministre, l’un des plus grands partisans du programme spatial.

Seuls quatre pays ont atterri sur la Lune. L’un d’eux, la Russie, a tenté de revenir en début de semaine, mais l’atterrisseur Luna-25 s’est écrasé lundi. Plus tôt cette année, une mission similaire menée par une entreprise japonaise a échoué.

Mercredi a rappelé que « l’Inde sait comment faire plus avec moins. Les Russes et les Japonais ont montré que ce n’était pas facile », a déclaré Mike Gold, ancien administrateur associé de la NASA qui a travaillé cette année avec l’Inde pour signer les accords Artemis, un ensemble de principes guidant la conduite dans l’espace.

Gold a décrit l’Inde comme un acteur de plus en plus important dans l’industrie spatiale internationale ces dernières années, en particulier après que le gouvernement Modi a modifié les règles en 2020 pour permettre aux start-ups privées d’entrer dans le secteur et leur fournir des subventions pour de nouvelles installations. Les responsables indiens ont promis cet été qu’ils étaient dans les dernières étapes de la formulation d’une politique qui ouvrirait le secteur spatial privé indien aux investissements directs étrangers. Le directeur de l’ISRO a exprimé son ambition de voir l’Inde revendiquer environ 8 % de l’industrie spatiale mondiale, contre 2 % aujourd’hui.

« Le deuxième âge d’or de l’espace, dirigé par des acteurs privés, se produit en Inde comme nous l’avons fait il y a dix ou vingt ans aux États-Unis », a déclaré Gold, qui est maintenant cadre chez Redwire Space, une société privée aux États-Unis. Jacksonville, Floride.

Alors que Modi s’est placé dans un rôle central dans la politique internationale – il a été courtisé à la fois par les États-Unis et la Russie à propos de la guerre en Ukraine et s’est présenté comme un artisan de la paix potentiel – l’industrie spatiale indienne suscite également l’intérêt de nombreux pays, en partie à cause à l’économie, et en partie à la politique.

Depuis des décennies, l’ISRO est discrètement l’un des fournisseurs de lancements de fusées les plus rentables. Entre 2018 et 2022, l’ISRO a lancé 177 satellites pour d’autres pays, a déclaré le ministre des Sciences au Parlement en novembre. En mars, les fusées ISRO ont lancé 36 satellites pour le fournisseur d’accès Internet par satellite OneWeb après que les sanctions résultant de la guerre en Ukraine ont empêché la société basée à Londres d’utiliser les fusées russes Soyouz pour transporter sa cargaison.

L’Inde, qui a envoyé des astronautes s’entraîner en Russie avant sa première mission de vol spatial habité au cours des deux prochaines années, a également signé un accord en janvier avec l’administration Biden pour former des astronautes à Houston.

Et une grande partie de ces progrès ont été poussés par Modi lui-même, qui, dans un discours prononcé le jour de l’Indépendance en 2018, s’est engagé à envoyer un astronaute indien dans l’espace. Modi a été ridiculisé par les critiques qui ont noté qu’il avait obtenu des résultats mitigés en remplissant des promesses plus fondamentales telles que la construction de toilettes dans chaque foyer du village ou l’amélioration de la santé des femmes. Mais depuis, le dirigeant indien a redoublé d’efforts et annoncé de nouveaux projets d’exploration des grands fonds marins avec des submersibles capables de descendre à 6 000 mètres.

« L’espace et l’exploration spatiale ont toujours suscité beaucoup d’intérêt chez le Premier ministre Modi personnellement », a déclaré Ashok Malik, ancien conseiller du gouvernement qui est désormais associé au sein du cabinet de conseil Asia Group. Malik a rappelé Modi, 72 ans, professant souvent son admiration pour l’atterrissage de Neil Armstrong sur la lune – un moment dont de nombreux Indiens de sa génération se souviennent très bien.

« Il a souvent parlé du 20 juillet 1969 et de ce que ce jour signifiait réellement pour lui », a déclaré Malik.

Face aux critiques selon lesquelles l’Inde gaspillait de l’argent dans l’espace, Modi avait déjà rétorqué que l’Inde s’était spécialisée dans « l’ingénierie frugale » et qu’une mission lunaire coûtait moins que les 100 millions de dollars dépensés par Hollywood pour réaliser le film spatial « Gravity » de 2013. Les responsables de l’ISRO ont déclaré que le coût de l’ensemble de la mission Chandrayaan-3 était d’environ 77 millions de dollars.

Siri Hulikal, une écrivaine de fiction à Bangalore, a déclaré qu’elle avait emmené son fils de 8 ans, Achintya, au planétarium Jawaharlal Nehru local pour assister à l’atterrissage, même s’il avait passé un examen crucial en hindi le lendemain matin.

« J’ai dit : ‘Merde, le Chandrayaan-3 ne se reproduira plus' », a déclaré Hulikal.

Lorsqu’elle est arrivée 45 minutes avant l’atterrissage prévu, la zone d’observation à l’extérieur du planétarium était déjà bondée. Les enfants avaient le visage peint avec le drapeau indien. Les seniors étaient assis dans le public pour entendre un scientifique à la retraite de l’ISRO expliquer en termes simples ce qu’impliquait exactement l’atterrissage.

Juste avant 18 heures, a déclaré Hulikal, le bruit dans la foule a commencé à monter. La présentation du scientifique à la retraite de l’ISRO a été complètement noyée lorsque l’atterrisseur a atterri. Achintya sauta en l’air et serra sa mère dans ses bras.