L’alunissage de Chandrayaan-3 en Inde s’est fait à faible coût

« L’Inde devrait avoir dans ses ambitions le désir d’investir toujours plus et de développer des capacités qui soient plus comparables à celles des Etats-Unis », a déclaré Bridenstine.

Dans l’ensemble, le budget de la NASA dépasse celui de l’ISRO. En 2023, l’agence américaine a reçu 25,4 milliards de dollars de financement, contre environ 1,6 milliard de dollars pour l’agence indienne. Bridenstine a souligné que le budget beaucoup plus important de la NASA reflète le « niveau différent de capacité » qu’offre l’agence américaine, allant de la présence continue d’astronautes en orbite aux missions ciblant les planètes, les astéroïdes et bien plus encore.

L’Inde est de plus en plus considérée comme un acteur géopolitique majeur dans le domaine spatial. Alors que la Chine a succédé à la Russie en tant que rival le plus important de l’influence et des capacités américaines dans l’espace, l’Inde pourrait encore prendre la troisième place dans la hiérarchie des superpuissances spatiales.

« J’espère qu’ils utiliseront [Chandrayaan-3] comme une opportunité de capitaliser sur ce succès », a déclaré Bridenstine. « Ils ont une grande économie et ils vont pouvoir investir de l’argent dans l’exploration spatiale. »

« Les coûts vont continuer à baisser, ce qui constitue une évolution très positive pour tous ceux qui s’intéressent à l’exploration spatiale », a-t-il ajouté. « Et les coûts pour aller sur la Lune vont diminuer, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises effectuent de plus en plus de missions. »