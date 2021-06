RACHEL Lindsay a qualifié Will Gaskins de « pire rendez-vous » après avoir été jumelée avec la candidate qui avait « à peine sorti avec des femmes noires ».

La bachelorette La star a parlé franchement de son passage dans la franchise et de son expérience en tant que première femme afro-américaine.

Getty Images – Getty

Rachel a critiqué Will Gaskins[/caption]

Getty

Il était son « pire rendez-vous » dans la série[/caption]

Rachel, 36 ans, a parlé à Vautour sur les hommes qui ont concouru pour son amour pendant la saison 13 de l’émission ABC.

Après avoir admis que « plusieurs des hommes noirs de ma saison n’étaient pas des femmes noires », elle a parlé de son rendez-vous avec Will Gaskins.

Will, 32 ans, a été éliminé au cours de la sixième semaine de l’émission, mais a rejoint le casting en tant qu’homme noir qui « n’aimait pas les femmes noires ».

Dans son interview, Rachel a expliqué comment les producteurs voulaient poursuivre ce récit, alors ils se sont arrangés pour qu’elle ait un rendez-vous en tête-à-tête avec le directeur des ventes.

Getty

Will n’était « pas intéressé par les femmes noires »[/caption]

Getty

Il était « mal à l’aise » en « embrassant » Rachel[/caption]

«C’était le pire rendez-vous. Il ne me tiendrait pas la main. Il était tellement mal à l’aise de m’embrasser », se souvient-elle.

« Il y avait de la musique dans la rue et il ne voulait pas danser avec moi.

« Un producteur a dit: » Vous allez devoir le renvoyer chez lui à la fin du rendez-vous. Nous ne pouvons même pas le modifier pour qu’il donne l’impression qu’il vous aime », a-t-elle avoué.

Rachel a ensuite rencontré son mari Bryan Abasolo dans l’émission, et le couple s’est marié en août 2019.

Getty

Rachel a rencontré son mari Bryan dans l’émission[/caption]

Getty

Elle a récemment partagé son choc face au départ de Chris Harrison de la Bachelor Nation[/caption]

La star de télé-réalité a récemment admis que elle « ne s’attendait pas » à ce que l’animateur de la franchise Chris Harrison quitte la série après avoir fait des remarques « racistes » lors de leur entretien sur Rachel Kirkconnell.

Rachael a suscité une vive controverse lorsque des photos d’elle ont fait surface lors d’un Soirée costumée sur le thème d’Antebellum alors qu’il était au collège.

Chris et Rachel ont parlé du problème dans une interview qui a conduit l’animateur à démissionner de son poste après 20 ans.

Plus tôt ce mois-ci, la personnalité de la télévision a annoncé son départ, ce qui a surpris à la fois les fans et l’alun de Bachelorette.

Supplémentaire

Chris a été qualifié de «raciste» après une interview avec Rachel[/caption]

Getty Images – Getty

Plus tôt ce mois-ci, il a démissionné de la franchise[/caption]

À côté d’une photo de lui lors d’une précédente émission de retrouvailles, il a écrit sur les réseaux sociaux: «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre.

«Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.

« Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. »

Dans une conversation avec Extra peu de temps après la publication de la déclaration de Chris, Rachel a déclaré: « Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise, pas après l’annonce.

Getty

Rachel ne s’attendait pas à son congé[/caption]

Les fichiers Viall

Elle pense qu’ABC était tout simplement prêt à « passer à autre chose »[/caption]

«Je pense que plusieurs anciens candidats se sont manifestés et ont dit qu’ils ne voulaient pas qu’il fasse partie de Paradise. Je pense que Katie Thurston, son tout dernier tweet avant d’aller filmer sa saison était que Chris devait s’éloigner », a-t-elle expliqué.

«Je pense que, couplé à l’interview qui s’est déroulée sur cette scène même, l’a peut-être conduit à ne pas revenir.





«Eh bien, cela fait 19 ans et si vous regardez l’émission, nous voyons de moins en moins Chris. 19 ans, c’est un grand accomplissement. C’est peut-être le cas. Nous ne savons pas. Peut-être étaient-ils prêts à passer à autre chose », a-t-elle conclu.

Un initié de la production a déclaré au Sun que Les dirigeants d’ABC ont été « aveuglés » par l’annonce du départ de Chris.