L’altruisme efficace compte avec le moment post-Sam Bankman-Fried

Le week-end dernier, j’ai assisté à Effective Altruism Global x Berkeley, l’une des petites conférences sur l’altruisme efficace que le Center for Effective Altruism – le principal groupe de direction du mouvement EA – organise dans le monde entier.

J’assiste à deux ou trois événements EA Global par an, mais celui-ci était plus qu’un peu différent. Il s’agissait de la première réunion de ce type depuis que la bombe qu’est l’effondrement de l’empire de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars de Sam Bankman-Fried a frappé le mouvement de l’altruisme efficace le mois dernier.

Bankman-Fried était peut-être le champion le plus en vue d’EA et s’était engagé à donner sa richesse (autrefois estimée à 32 milliards de dollars) aux causes d’EA, en mettant l’accent sur le long terme et la prévention des pandémies. Maintenant, sa société est en procédure de faillite, il manque quelque chose comme 8 milliards de dollars de dépôts de clients, et la Securities and Exchange Commission et le ministère américain de la Justice enquêtent.

(Divulgation: En août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Future Perfect de Vox une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est maintenant en pause.)



L’altruisme efficace a fait l’objet de vives critiques à la suite de la débâcle du FTX, y compris de la part des personnes impliquées dans le mouvement. Josh Morrison, qui a fondé une organisation qui promeut les essais de provocation pour les vaccins, a déclaré à l’écrivain new-yorkais Gideon Lewis-Kraus dans un article la semaine dernière que “la communauté EA a ignoré les risques de se lier à un homme d’affaires agressif dans une industrie anarchique”.

Alors je me suis demandé : à quoi ressembleront EAG x Berkeley ? Le mouvement est-il sous le choc ? Fâché? Confus? Où va l’altruisme efficace ?

Je suis impliqué avec EA depuis 10 ans, alors prenez cela avec un grain de sel, mais mon impression générale de la conférence est que le mouvement EA est plus résistant que je ne le croyais. Ce n’est pas que FTX n’était pas dans l’esprit des gens ; J’ai donné une conférence sur ce que j’ai observé autour de la crise et elle a été bien suivie, reflétant l’intérêt intense pour la question. Mais les participants, on a compris, étaient un peu trop occupés pour être obsédés par la crypto-monnaie. Ils voulaient se concentrer sur le travail.

J’ai parlé à des personnes qui ont donné des conseils sur la réponse nationale au Covid-19, au fondateur d’une organisation à but non lucratif de santé maternelle travaillant à améliorer l’accès des femmes aux options de contraception, à des personnes développant de nouveaux outils pour comprendre le comportement de puissants systèmes d’IA. J’ai animé un panel sur les risques nucléaires et l’état des efforts pour les atténuer, et lorsque le panel s’est terminé, les panélistes étaient entourés d’étudiants désireux d’en savoir plus sur la façon de se lancer dans une carrière dans le risque nucléaire. En d’autres termes, c’est précisément ce qui se passe lorsque j’assiste habituellement à une conférence EA.

Quelques leçons d’un désastre cryptographique

Mais la question demeure : qu’est-ce qu’un mouvement axé sur une charité efficace aurait pu faire au sujet de l’un de ses plus grands donateurs et de la plupart des adhérents publics faisant exploser son entreprise, laissant potentiellement des centaines de milliers de clients au sec ?

Beaucoup plus qu’il ne l’a fait – bien que moins, peut-être, que beaucoup de ses membres aimeraient le penser.

Dans mon discours, j’ai soutenu que les critiques externes d’EA ou d’ailleurs n’allaient probablement pas attraper les pratiques commerciales louches de Bankman-Fried, qu’il a réussi à garder secrètes même des équipes juridiques et de conformité, et la plupart des employés, à son propre compagnie. Mais les critiques auraient pu aider à faire en sorte que les histoires d’incompétence comptable passée et d’appétit déraisonnable pour le risque de Bankman-Fried soient publiées, comme Lewis-Kraus l’a accusé dans son article, et même si les rumeurs d’être impitoyable ou indigne de confiance n’auraient pas pris Bankman-Fried vers le bas, ils auraient peut-être aidé certains de ses clients à être plus méfiants.

Les défenseurs d’EA auraient pu repousser davantage la sagesse d’EA s’affiliant si étroitement à Bankman-Fried, et poser plus de questions – comme l’a fait mon collègue Dylan Matthews – pour savoir si la diffusion d’annonces du Super Bowl pour ce qui était effectivement une société de jeux d’argent était moralement acceptable même si tout avait été sur le haut et le haut.

Bien que ce soient là des problèmes concrets, la saga Bankman-Fried met également en évidence certains problèmes plus abstraits.

Un petit mouvement de jeunes idéalistes et économes qui consacrent leurs dons aux filets antipaludiques – comme EA l’a fait à ses débuts – n’a pas besoin de se débattre avec de grandes questions sur le pouvoir politique, la métaéthique, l’appétit pour le risque ou la manière dont leur message pourrait être interprété par extrémistes ou fournir une couverture pour des actes répréhensibles.

Le mouvement qu’est aujourd’hui l’altruisme efficace – grand, bien financé (même s’il est moins bien financé qu’il ne l’était avant la chute de FTX) et travaillant dans des eaux beaucoup plus boueuses – ne peut éviter ces questions.

L’évaluation environnementale en tant que concept formalisé a à peine plus de dix ans et n’a pas encore appris toutes les leçons de prudence dont elle aura besoin. Les événements actuels sont une introduction douloureuse au fait que beaucoup de choses peuvent mal tourner quand les choses tournent mal.

Quel avenir pour un altruisme efficace

Je pense que le mouvement de l’altruisme efficace et ses dirigeants et institutions communautaires – en particulier ceux qui ont fait confiance à Bankman-Fried et se sont portés garants, comme le philosophe d’Oxford Will MacAskill – sont confrontés à un règlement de compte, avec des effets qui n’ont pas encore été pleinement ressentis.

Mais je crois finalement qu’EA – c’est-à-dire les personnes qui font le travail, sinon nécessairement un leadership qui semble les avoir laissé tomber – sortira plus fort de ce moment. Les altruistes efficaces sont toujours poussés à identifier les problèmes les plus importants, mal desservis et solubles dans le monde, puis à faire quelque chose à leur sujet. C’est un puissant facteur de motivation qui ne dépend pas de la crédibilité des organisations EA ou des milliardaires associés à EA. Les jeunes à qui j’ai parlé ce week-end ne voulaient pas d’argent EA, ils voulaient des conseils sur la façon de vivre la vie la plus percutante possible.

Les gens se présentent à ces choses parce qu’ils aiment le message qu’ils peuvent, grâce à leur travail et à leurs dons, s’attaquer à tout ce qui compte le plus. Il s’avère qu’il est extrêmement important pour les gens de le faire, et EA est l’endroit où beaucoup d’entre eux se rassemblent pour le faire. Confrontés à un choix entre un bilan moral et institutionnel douloureux ou démissionner pour aller travailler un travail normal, beaucoup de gens prendront les comptes.

