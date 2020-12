La société mère indienne d’un copieur TikTok a levé plus de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment Google et Microsoft d’Alphabet, des mois après l’interdiction de l’application de courtes vidéos appartenant à des Chinois dans le pays. L’application, Josh, est l’une des nombreuses plates-formes de courtes vidéos locales qui ont vu le jour depuis que l’Inde a bloqué le très populaire TikTok en juin au milieu d’une crise frontalière avec la Chine, attirant l’intérêt des investisseurs mondiaux pour les applications comblant le vide.

VerSe Innovation, basée à Bengaluru, qui possède Josh, est évaluée à plus d’un milliard de dollars suite à l’investissement, a-t-il déclaré dans un communiqué. AlphaWave, qui fait partie du gestionnaire d’actifs mondial Falcon Edge Capital, a également investi dans VerSe, tout comme les investisseurs existants Sofina Group et Lupa Systems, a déclaré VerSe, ajoutant qu’il utiliserait les fonds pour développer Josh. VerSe possède également la plateforme de nouvelles et de contenu Dailyhunt, qui propose du contenu dans plusieurs langues indiennes.

En septembre, la plate-forme indienne de partage de contenu ShareChat a levé 40 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Twitter et Lightspeed Ventures, dans le but de stimuler la croissance de sa nouvelle application de courtes vidéos Moj. Josh et Moj ont été installés sur plus de 50 millions d’appareils chacun, selon les données du Play Store de Google. Mardi, la société indienne de technologie publicitaire InMobi’s Glance – qui gère une application de contenu d’écran de verrouillage éponyme et une plate-forme de courtes vidéos Roposo – a déclaré qu’elle avait levé 145 millions de dollars auprès de Google et de l’investisseur existant Mithril Capital.

Google a mis de côté 10 milliards de dollars plus tôt cette année pour des investissements numériques en Inde.