Même si les discours américains sur la mondialisation n’étaient qu’une farce, il est toujours possible d’en construire une véritable – et la Chine prétend en détenir le modèle.

Mardi, le gouvernement chinois a publié un nouveau livre blanc intitulé «Une communauté mondiale de destin partagé : les propositions et les actions de la Chine.» Le journal lance un appel à l’unité humaine, affirmant que l’humanité est confrontée à des défis communs pour sa survie et son avenir et doit donc s’unir et coopérer.

Le journal établit un contraste délibéré avec les actions de tiers anonymes qu’il condamne comme étant « politique de bloc » « alliances » et « Mentalité de guerre froide. » Il s’agissait clairement d’une feuille de route chinoise pour sa propre vision de la politique étrangère du monde et, en tant que telle, d’un manifeste alternatif à l’unipolarité américaine.

Si les États-Unis sont un opposant contemporain à la mondialisation, la Chine en est son plus fervent défenseur. Alors que l’Amérique veut réserver ses privilèges et abandonner l’échelle que les pays en développement peuvent utiliser pour s’élever et devenir prospères, la Chine considère l’ouverture comme la seule voie vers son propre progrès et encourage d’autres pays à la rejoindre. Ces deux visions contrastées constituent un tournant critique dans l’avenir du monde et, en fin de compte, la montée de la Chine sera cruciale pour savoir si un monde multipolaire peut réussir, ou si les États-Unis conserveront leur domination pour toujours.

L’ordre occidental dirigé par les États-Unis

Au cours des 400 dernières années, le système international a été façonné par un groupe exclusif de pays qui ont construit un ordre conçu pour maintenir leurs privilèges économiques, commerciaux, technologiques et militaires respectifs. Cet ordre a été construit à partir des empires coloniaux européens, puis transféré aux États-Unis au milieu du 20e siècle. Il tire son pouvoir de l’exacerbation des inégalités et de la domination sur les États du Sud, en maintenant l’accès au capital conditionné à l’asservissement idéologique, militaire et politique. En maintenant ce système, seuls les États qui ont approuvé l’ordre, comme par exemple le Japon ou la Corée du Sud, ont pu accéder à la prospérité, tandis que les États qui s’y sont opposés ont été délibérément isolés des principaux marchés financiers et technologiques. Les États-Unis se situent au sommet de la hiérarchie, avec un réseau de vassaux qui maintiennent leurs privilèges en faisant partie du système, en particulier les anciens empires de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne et, comme mentionné, du Japon.

La montée de la Chine

Cependant, la montée de la Chine en tant que puissance économique et technologique, dont les États-Unis pensaient autrefois qu’elle serait « convertie » à son mode de vie grâce à l’impact idéologique du capitalisme et du libre-échange, a posé un défi unique à ce système. Il a créé un nouveau réseau mondial de pouvoir qui a surpassé le précédent grand challenger de l’ordre occidental, l’Union soviétique, et offre désormais une nouvelle voie aux pays du Sud pour assurer leur propre autonomie politique et économique sans devoir se vassaliser au profit des anciennes puissances coloniales. Cela a conduit les États-Unis à mener une campagne tous azimuts pour tenter de réprimer la montée de la Chine par divers moyens, notamment des embargos technologiques, un encerclement militaire, une escalade des tensions et une campagne publicitaire négative.

Ce faisant, les États-Unis ont commencé à démanteler activement le système de mondialisation qu’ils avaient autrefois construit, en tant qu’hégémon confiant et victorieux, dans le but de maintenir leurs privilèges inhérents et de ramener la répartition mondiale du pouvoir vers l’unipolarité. Cela envoie un message au Sud : aucun pays ne sera autorisé à devenir riche ou développé s’il n’adhère pas aux conditions générales américaines. La Chine, en revanche, grâce à son essor économique, est le principal bienfaiteur (assez ironiquement) du système autrefois ouvert de mondialisation américaine. Ainsi, la principale stratégie de politique étrangère de la Chine n’est pas de s’engager de front dans une guerre froide conflictuelle avec les États-Unis, mais plutôt d’en éviter l’impact en maintenant le système mondial ouvert.

La Chine comprend, comme on le voit en Europe, que la stratégie principale des États-Unis est d’inciter à la division entre les pays afin de se présenter comme un garant et un sauveur, et donc d’acquérir à son tour une influence sur les pays et de tirer profit du complexe militaro-industriel. Dans ce cas, les États-Unis cherchent à rompre l’intégration entre les pays, en exigeant par exemple que l’Europe coupe le gaz russe. D’un autre côté, la Chine promeut ce qu’elle décrit comme une intégration et une ouverture « gagnant-gagnant » entre les autres pays, afin d’utiliser pleinement son potentiel économique et de bénéficier du libre-échange. Ce faisant, Pékin met en garde contre les conséquences d’un monde divisé et prône l’unité comme étant le véritable intérêt humain, par opposition à l’accent binaire et intransigeant de l’Amérique sur la liberté, la démocratie et les conflits. Cela nous donne deux visions profondément contrastées de l’ordre mondial, et même si des pays comme la Grande-Bretagne, le Canada et le Japon ont clairement choisi leur camp, les pays du milieu ne l’ont pas fait et devront en fin de compte décider de leur propre sort.