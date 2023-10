L’alternative abordable Vision Pro d’Apple pourrait encore coûter plus de 1 500 $ | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie L’alternative abordable Vision Pro d’Apple pourrait encore coûter plus de 1 500 $

Contrairement au Vision Pro original, doté d’une puce Apple Silicon de qualité Mac, présentée à la WWDC 2023, l’alternative la plus abordable serait basée sur une puce iPhone.

Apple Vision Pro sera disponible pour les utilisateurs particuliers début 2024 (Crédit image : Apple)

La production de l’Apple Vision Pro battrait son plein et la société travaillerait sur une alternative plus abordable. Selon le dernier rapport de Bloomberg, l’alternative Vision Pro, moins chère, pourrait coûter entre 1 500 et 2 500 dollars. Pour atteindre ce niveau de prix, Apple envisagerait des réductions matérielles.

Contrairement au Vision Pro original, doté d’une puce Apple Silicon de qualité Mac, présentée à la WWDC 2023, l’alternative la plus abordable serait basée sur une puce iPhone. De plus, la rumeur dit qu’il manque une fonctionnalité appelée EyeSight, qui nécessite un affichage supplémentaire qui restitue les yeux numériques des utilisateurs. Un analyste de rapport récent Ming Chi Kuo suggéré autrement, indiquant qu’Apple a abandonné les projets pour le Vision Pro abordable.

Même l'écran principal devrait offrir une résolution légèrement inférieure, et Apple inclurait également moins de capteurs, ce qui pourrait entraîner une différence significative dans l'expérience utilisateur globale entre les deux produits.

L'Apple Vision Pro devrait être mis en vente aux États-Unis en 2024 au prix de détail de 3 500 $ ou Rs 290 000, ce qui en fait l'un des produits VR grand public les plus chers. Il est également rapporté que la société a déjà commencé à développer le Vision Pro de 2e génération, qui serait plus compact et plus léger pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Selon des rapports antérieurs, en raison de la conception complexe du produit, Apple devrait initialement produire moins de Vision Pro et augmentera sa production en fonction de la demande. Meta, avec sa gamme de casques VR Oculus, domine actuellement le marché grand public. Cependant, même le produit le plus cher de Meta, le Meta Quest Pro, actuellement au prix de 999 $, est nettement moins cher que le prochain casque VR d'Apple.