Lalremsiami est déçu de la performance de l’Inde en Coupe du monde et pense que l’équipe sera meilleure au CWG

L’attaquante de l’équipe féminine de hockey de la jeune Inde Lalremsiami est déçue de la performance de l’équipe lors de la Coupe du monde féminine FIH Espagne et Pays-Bas 2022, mais a ajouté que les filles travailleront sur les erreurs et tenteront de revenir plus fortes aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

L’Inde, dirigée par le gardien Savita, a terminé neuvième de la Coupe du monde, inscrivant deux nuls contre l’Angleterre (1-1) et la Chine (1-1) respectivement et s’inclinant 3-4 face à la Nouvelle-Zélande en phase de poule. Ils ont subi une défaite 0-1 contre l’Espagne dans le “match croisé”, ratant ainsi la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Cependant, l’équipe a battu le Canada 1-1 (fusillade 3-2) et le Japon 3-1 pour terminer neuvième du tournoi.

Alors que l’Inde entame sa campagne aux matchs de Birmingham à partir du 29 juillet, Lalremsiami a déclaré que les “leçons positives” de la campagne de la Coupe du monde tiendront l’équipe en bonne place. “Nous sommes déçus du résultat (à la Coupe du monde). Je pense que nous aurions pu faire mieux, mais à la fin, vous devez accepter, passer à autre chose et vous concentrer sur les enseignements positifs de la campagne. Nous travaillerons sur les erreurs et recommencerons pour les Jeux du Commonwealth », a déclaré Lalremsiami Lalremsiami, 22 ans, qui a disputé les six matchs de la Coupe du monde, a ajouté qu’elle aurait pu convertir quelques buts de plus, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Elle a marqué un but contre la Nouvelle-Zélande lors du match de la phase de poule.

“Personnellement, j’aurais pu créer plus d’opportunités de marquer des buts; J’aurais pu convertir plus de buts. Cela ne s’est pas passé comme prévu, mais de nombreux apprentissages ont été impliqués. Je me sens privilégié d’avoir l’opportunité de représenter l’Inde à la Coupe du monde, et j’ai vraiment de la chance d’avoir des coéquipiers qui me soutiennent beaucoup. Comme je l’ai dit, nous ne faisons que tirer les points positifs de la campagne, apprenons de nos erreurs et améliorons notre jeu », a-t-elle déclaré.

À moins de deux semaines des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, Lalremsiami a ajouté : « Nous avons fait une introspection sur nos performances dans le tournoi et nous nous concentrons maintenant sur le travail sur tous les aspects du jeu avant de nous diriger vers le grand événement.

“Nous sommes en Europe depuis plus d’un mois et il reste encore un long chemin à parcourir. C’est une longue tournée et il est vraiment important que nous restions dans le moment et que nous fassions une étape à la fois », a conclu Lalremsiami. L’Inde commencera sa campagne CWG 2022 contre le Ghana le 29 juillet.