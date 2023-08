L’alpiniste norvégienne nie les suggestions selon lesquelles elle aurait enjambé le portier tragique du K2 lors de la montée du record du monde et dénonce la « haine » à laquelle elle a été confrontée pour avoir célébré son arrivée au sommet

L’alpiniste norvégienne record qui aurait « enjambé » un porteur alors qu’il était mourant lors d’une ascension du K2 a démenti les affirmations, affirmant qu’elle était victime de « désinformation ».

Kristin Harila, 37 ans, est devenue l’alpiniste la plus rapide à escalader les 14 plus hautes montagnes du monde, terminant sur la montagne K2 du Pakistan le 27 juillet après seulement 92 jours.

Mais Harila et son équipe ont fait face à de fortes accusations d’avoir marché autour de Muhammad Hassan, 27 ans, alors qu’il mourait, emmêlé dans des cordes à 1 300 pieds du sommet.

Hassan, qui faisait partie de l’équipe qui les précédait, était incapable de parler ou d’entendre après être tombé d’un rebord étroit sur un goulot d’étranglement de la montagne, mourant au bout de deux heures.

Une vidéo est depuis apparue montrant l’équipe de Harila semblant enjamber le père de trois enfants, d’autres alpinistes les accusant d’être plus concentrés sur le record que de lui sauver la vie.

Harila dit qu’elle a été victime de «haine» et de menaces de mort pour avoir célébré son exploit, et a écrit sur Instagram: «Ce n’était la faute de personne, vous ne pouvez pas commenter quand vous ne comprenez pas la situation, et envoyer des menaces de mort n’est jamais acceptable .’

Elle a dit que son équipe est restée derrière pendant 90 minutes pour essayer de remonter le Sherpa avant qu’une avalanche à proximité ne les oblige à avancer.

Les critiques ont accusé l’alpiniste norvégienne Kristin Harila (photographiée célébrant son sommet du K2) et son équipe d’être « plus intéressés à établir des records » qu’à aider un Sherpa mourant

La vidéo montrait l’équipe de Harila s’approchant du goulot d’étranglement où Muhammad Hassan était piégé

Harila a écrit que l’incident « s’est produit dans la partie la plus dangereuse de la montagne la plus meurtrière du monde », exhortant les critiques à « se rappeler qu’à plus de 8000 mètres, votre instinct de survie a un impact sur la décision que vous prenez ».

Elle a déclaré: « Je n’ai pas vu exactement ce qui s’est passé, mais tout à coup Hassan était tombé et était suspendu à la corde entre deux ancres à glace », a-t-elle déclaré.

« Au début, personne n’a bougé, probablement sous le choc et la peur, puis nous avons réalisé qu’il était suspendu la tête en bas et qu’il n’était pas capable de grimper tout seul. »

« Nous avons décidé de continuer, car trop de personnes dans le goulot d’étranglement rendraient le sauvetage plus dangereux. »

Elle a déclaré: « Le goulot d’étranglement est un endroit dangereux, il y a de la neige et de la glace qui pèsent sur vous et vous marchez sur un chemin extrêmement étroit, sur de la neige qui peut s’effondrer sous vous à tout moment. »

« Chaque minute que vous y séjournez augmente le risque d’accidents, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux au-dessus et en dessous de vous. »

Même après le départ du groupe, elle a dit que deux d’entre eux sont restés en arrière pour essayer d’aider Hassan pendant environ deux heures et demie.

Elle a ajouté: « Compte tenu du nombre de personnes qui sont restées et qui se sont retournées, je pensais que Hassan obtiendrait toute l’aide possible et qu’il pourrait descendre. »

« Nous n’avons pleinement compris la gravité de tout ce qui s’est passé que plus tard. »

Harila a décrit Hassan comme « une personne qui était importante pour tant de gens et il ne faut pas seulement se souvenir de lui comme d’une personne qui a transmis K2 ».

Harila a également partagé un lien vers un GoFundMe page de collecte de fonds pour la famille de Hassan, créée par l’alpiniste Wilhelm Steindl.

Steindl, qui a participé à l’ascension mais était retourné au camp de base plus tôt en raison des conditions dangereuses, avait précédemment déclaré au journal néerlandais De Telegraaf qu’il était écoeuré par l’inaction des autres grimpeurs.

«Ce fut une course très animée et compétitive vers le sommet. Ce qui s’y est passé est scandaleux.

«Une personne vivante est laissée pour compte afin que des records puissent être établis. Il n’a fallu que 3 ou 4 personnes pour le sauver.

« Si je l’avais vu, je serais monté pour aider le pauvre homme.

Mais Harila a défendu ses actions pour Le télégraphe quotidienen disant « nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui ».

Elle a ajouté: «Ce n’est tout simplement pas vrai de dire que nous n’avons rien fait pour l’aider.

« Nous avons essayé de le remonter pendant une heure et demie et mon caméraman est resté une heure de plus pour s’occuper de lui. » À aucun moment, il n’a été laissé seul.

Elle a déclaré qu’étant donné les conditions, il était peu probable qu’il puisse être sauvé car il était tombé sur ce qui était « probablement la partie la plus dangereuse de la montagne où les chances d’emmener quelqu’un étaient limitées par le sentier étroit et les mauvaises conditions de neige ».

Harila est également accusée d’avoir organisé une fête peu de temps après avoir décroché le record – malgré la mort d’Hassan.

Sur Instagram à l’époque, elle a publié une dernière bobine de sommet célébrant leur succès.

La publication a reçu des réactions négatives de la part des utilisateurs, dont l’un l’a accusée de « l’avoir croisé deux fois sans l’aider ».

Anwar Syed, de Lela Peak Expedition, a déclaré à MailOnline que deux alpinistes « ont fait de leur mieux pour le faire tomber, mais ils n’ont pas pu le faire et il est décédé au bout de deux heures ».

Le groupe d’expédition affirme avoir offert un paiement à d’autres porteurs pour récupérer le corps, mais « tout le monde a dit qu’il était impossible de le faire descendre ».

Syed a déclaré que Hassan était beaucoup plus haut que trois alpinistes dont les corps étaient auparavant jugés irrécupérables de la montagne au Pakistan.

Muhammad Hassan gisait mourant après avoir glissé à un endroit dangereux de la montagne

Harila a également déclaré qu’elle n’avait découvert que Hassan était mort qu’en redescendant de la montagne.

Elle a déclaré que son équipe n’était pas en mesure de récupérer le corps car il était « impossible de le transporter en toute sécurité ».

«De retour au camp de base, nous avons entendu dire que les gens pensaient que personne ne l’avait aidé, mais nous l’avions fait. Nous avions fait de notre mieux, surtout Gabriel [the cameraman].

« C’est vraiment tragique ce qui s’est passé, et je ressens très fortement pour la famille », a-t-elle déclaré.

‘S’il te plaît s’il te plaît s’il te plaît. Etre gentil. Pas seulement à ceux qui sont montés au K2 ce jour-là et qui ont tous vécu quelque chose de très difficile.

«Mais le plus important, à la mémoire de Hassan et de ses proches. Être respectueux.’