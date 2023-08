L’alpiniste norvégienne Kristin Harila nie que le groupe ait renversé le portier mourant lors de l’ascension du record du monde K2 | Nouvelles du monde

Une alpiniste norvégienne de renom a démenti les affirmations selon lesquelles son équipe aurait enjambé une aide mourante lors de l’ascension du K2 – l’un des plus hauts sommets de la planète – dans le cadre d’une tentative de record du monde.

Kristin Harila, 37 ans, se dit victime de « désinformation » et de « haine » dirigée contre elle – y compris des menaces de mort.

Le mois dernier, elle est devenue l’alpiniste la plus rapide à escalader les 14 plus hautes montagnes du monde – accomplissant l’exploit en seulement 92 jours.

Sa dernière ascension a été celle du K2 le 27 juillet, après quoi elle est arrivée avec son compatriote recordman, l’alpiniste népalais Tenjen (Lama) Sherpa, à Katmandou pour être accueillie en héros.

Mais lors de la montée du K2, un assistant local qui faisait partie d’une équipe devant eux, a glissé à quelques mètres d’un rebord étroit, s’est emmêlé dans des cordes et est décédé plus tard sur la montagne.

Une vidéo est apparue montrant des grimpeurs semblant enjamber le portier élevé, nommé Muhammad Hassan, père de trois enfants, âgé de 27 ans, du Pakistan.

Deux hommes, qui escaladaient le K2 le même jour, ont depuis critiqué le groupe et affirmé que M. Hassan était traité comme un « être humain de seconde classe » par d’autres grimpeurs.

Cependant, Mme Harila a maintenant répondu, affirmant qu’elle et son équipe se sont arrêtées pour aider M. Hassan avant de poursuivre leur ascension.

« Je suis en colère contre le nombre de personnes qui ont blâmé les autres pour ce tragique accident », a-t-elle écrit dans un post sur Instagram.

« Ce n’était la faute de personne, vous ne pouvez pas commenter quand vous ne comprenez pas la situation, et envoyer des menaces de mort n’est jamais acceptable.

« Cela s’est produit dans la partie la plus dangereuse de la montagne la plus meurtrière du monde, et vous devez vous rappeler qu’à plus de 8000 mètres, votre instinct de survie a un impact sur la décision que vous prenez. »

Elle a déclaré que l’incident s’était produit dans un « goulot d’étranglement dangereux » dans la montagne, consistant en un chemin étroit avec de la neige et de la glace en surplomb.

« Je n’ai pas vu exactement ce qui s’est passé, mais soudain Hassan était tombé et était suspendu à la corde entre deux ancres à glace », a-t-elle déclaré.

« Au début, personne n’a bougé, probablement sous le choc et la peur, puis nous avons réalisé qu’il était suspendu la tête en bas et qu’il n’était pas capable de grimper tout seul. »

Mme Harila a déclaré qu’elle et son équipe avaient passé environ 90 minutes à tenter de tirer M. Hassan jusqu’à ce qu’une avalanche se produise à proximité et que les Sherpas derrière eux décident de redescendre la montagne pour obtenir de l’aide.

« Nous avons décidé de continuer à avancer, car trop de personnes dans le goulot d’étranglement rendraient le sauvetage plus dangereux. »

Elle a déclaré que son caméraman était resté dans le goulot d’étranglement pendant près de deux heures et demie alors qu’il tentait d’aider M. Hassan « pendant que des gens passaient ».

« Je ne pense pas que les gens aient compris la gravité de ce qui se passait avec Hassan alors qu’ils grimpaient, et c’est pourquoi nous voyons qu’ils l’enjambent pour se mettre en sécurité de l’autre côté », a-t-elle déclaré.

Mme Harila et son équipe ont ensuite atteint le sommet du K2, où elle a filmé une vidéo « émotionnelle » célébrant leur ascension record.

Elle a dit qu’elle n’avait découvert que M. Hassan était mort alors qu’elle descendait la montagne et qu’elle et son équipe n’avaient pas pu récupérer son corps car il était « impossible de le transporter en toute sécurité ».

« C’est vraiment tragique ce qui s’est passé, et je ressens très fort pour la famille. Si quoi que ce soit, j’espère que nous pourrons apprendre quelque chose de cette tragédie », a-t-elle ajouté.

À la suite de l’incident, le caméraman allemand Philip Flaemig a partagé des images montrant des grimpeurs semblant marcher sur le corps de M. Hassan au lieu de tenter de le sauver.

M. Flaemig, qui avait envoyé des drones pour filmer des personnes grimpant sur le K2 ce jour-là, a affirmé avoir vu une cinquantaine de personnes marcher sur M. Hassan.

Il a déclaré au journal autrichien Standard : « [In the footage] il est soigné par une personne pendant que tout le monde continue vers le sommet.

« Le fait est qu’aucune opération de sauvetage organisée n’a eu lieu, même s’il y avait des sherpas et des guides de montagne sur place qui auraient pu intervenir. »

L’alpiniste autrichien Wilhelm Steindl, qui était sur la montagne ce jour-là mais a fait demi-tour à cause des « conditions dangereuses », a ajouté : « Une telle chose serait impensable dans les Alpes.

« Il a été traité comme un être humain de seconde zone. S’il avait été occidental, il aurait été secouru immédiatement.

« Personne ne s’est senti responsable de lui. Ce qui s’est passé là-bas est une honte. Un humain vivant a été laissé allongé pour que des records puissent être établis. »

M. Steindl a depuis rendu visite à la famille de M. Hassan et a créé une page GoFundMe dans l’espoir de collecter jusqu’à 100 000 € (86 500 £) pour les soutenir.

« Il avait 27 ans et avait une famille avec trois jeunes enfants », a-t-il déclaré.

« Lorsque nous avons découvert la famille, nous sommes personnellement allés au village de montagne pour soutenir la famille.

« La mère est désespérée parce qu’elle n’a pas de moyens financiers. Dans ces villages reculés, les femmes ne sont pas éduquées et ne peuvent pas gagner d’argent dans le pays strictement musulman. »

Le K2 est largement considéré comme l’un des sommets les plus difficiles de l’alpinisme – avec des chiffres de 2018 montrant que plus d’un cinquième des tentatives d’ascension se terminent par la mort.

Les experts disent que K2 – la deuxième plus haute montagne du monde au-dessus du niveau de la mer – est encore plus dangereuse que l’Everest – la plus haute – car moins de montagne s’aplatit et elle est sujette aux avalanches et aux chutes de pierres.