L’alpiniste iranienne Rekabi assignée à résidence après avoir concouru sans hijab: rapport

L’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi a été placée en résidence surveillée en Iran vendredi après avoir concouru sans hijab en Corée du Sud.

Rekabi est revenue à Téhéran cette semaine après le championnat d’Asie de la Fédération internationale d’escalade sportive en Corée du Sud, où elle a refusé de porter le hijab, ce qui est exigé des athlètes féminines par la République islamique.

Elle a été accueillie par les acclamations des admirateurs qui l’ont accueillie à l’aéroport.

UN OFFICIEL IRANIEN DIT QUE LE GRIMPEUR SPORTIF QUI A CONCOURSÉ SANS FOULARD NE SERA PAS PUNI

Le téléphone de la femme de 33 ans a été confisqué après son arrivée dans sa ville natale de Zanjan, dans le nord-ouest de l’Iran, a rapporté vendredi le média persan Iran International.

Bien que refuser de porter un hijab viole les exigences vestimentaires de Téhéran pour les athlètes féminines, le président du comité national olympique iranien, Khosravi Vafa, a déclaré que Rekabi ne serait pas pénalisé.

Vafa a déclaré que les actions de l’athlète n’étaient “pas intentionnelles” bien qu’elles aient coïncidé avec des manifestations à l’échelle nationale contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été battue et tuée pour avoir porté son hijab trop lâche.

“C’est un petit problème. Je suis surpris qu’on en parle autant”, a déclaré Vafa. “À notre avis, ce n’était pas un gros problème.”

UNE ADOLESCENTE IRANIENNE MEURT APRÈS QUE LES FORCES DE SÉCURITÉ L’ONT BATTUE POUR NE PAS CHANTER LA CHANSON PRO-RÉGIME : « HORRIFIC »

À son retour en Iran, Reakabi aurait été hébergée comme “invitée à l’hôtel du comité olympique iranien pendant une journée, avec sa famille”, selon Vafa.

Mais on ne sait toujours pas si Rekabi avait le choix de rester à l’hôtel et des images ont ensuite fait surface la montrant portant la même casquette de baseball noire et le même sweat à capuche qu’elle portait après son vol lors d’une réunion quelques heures plus tard.

Les organes de presse iraniens ont également rapporté jeudi que son frère avait été arrêté par les gardiens de la révolution iraniens à la suite d’une plainte déposée par Vafa en tant que chef du Comité olympique iranien.

Les supporters de Rebaki restent préoccupés par le bien-être de l’athlète.

Téhéran continue de faire face à des manifestations et à une opposition à l’échelle nationale concernant ses violations des droits humains, avec un accent particulier sur ses restrictions strictes sur les droits des femmes.

