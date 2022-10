L’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi remercie ses supporters via Instagram, au milieu des craintes d’assignation à résidence

CNN

Une grimpeuse iranienne, qui a concouru sans hijab lors d’une compétition internationale en Corée du Sud, s’est adressée aux médias sociaux pour remercier ses partisans – au milieu de rapports contradictoires quant à savoir si elle a été assignée à résidence.

“Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre soutien, tout le peuple iranien, le peuple le plus décent de la planète, athlètes et non-athlètes, et tout votre soutien dans [the] communauté internationale », a écrit Elnaz Rekabi sur Instagram vendredi soir.

À côté d’une photo d’elle-même en train d’escalader – dans laquelle elle apparaît comme une silhouette, suspendue dans les airs – elle a ajouté: «Ce que j’ai gagné jusqu’à aujourd’hui, c’est de prendre soin de vous, belles âmes; et l’avenir ne serait pas une route sans obstacles si vous ne veniez pas.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer que Rekabi était accueillie par des foules scandant “Elnaz le héros” lorsqu’elle est revenue à l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran mercredi matin.

Son retour en Iran intervient au milieu de manifestations nationales dans le pays appelant à plus de libertés pour les femmes, à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, une femme décédée en garde à vue après son arrestation pour avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée.

Par conséquent, certains manifestants la voient comme un symbole de la cause et des groupes de défense des droits ont exprimé des craintes quant à ce qui va lui arriver maintenant qu’elle est de retour en Iran. Un site d’information critique du régime iranien, IranWire, avait affirmé que Rekabi serait transférée en prison à son retour dans le pays.

Rekabi elle-même a suggéré – à la fois sur son compte Instagram et dans des entretiens avec le média d’État IRNA – qu’elle n’avait concouru que “accidentellement” sans son hijab, que l’Iran exige que les femmes représentant le pays à l’étranger le portent.

Cependant, il n’est pas clair si les commentaires de Rekabi ont été faits sous la contrainte.

Ses derniers commentaires sur Instagram sont intervenus alors que le chef de la fédération iranienne d’alpinisme et d’escalade sportive aurait nié que Rekabi était assigné à résidence.

S’adressant à l’agence de presse Borna, affiliée au gouvernement iranien, Reza Zarei a déclaré que Rekabi était “maintenant avec sa famille”.

Zarei a également démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des chèques ou des documents de propriété de Rekabi ou de tout autre athlète participant au championnat d’Asie.

L’agence de presse Borna est affiliée au ministère iranien des Sports et de la Jeunesse.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante si Rekabi est assigné à résidence ou non.

Pendant ce temps, l’Iran a répondu vendredi aux sanctions canadiennes visant les stations d’information iraniennes, les qualifiant d'”absurdité”.

Le Canada a déclaré ce mois-ci qu’il imposerait des sanctions supplémentaires aux individus et entités iraniens qui avaient participé ou permis des violations des droits de l’homme.

Il a déclaré que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et ses principaux dirigeants – plus de 10 000 officiers et membres supérieurs – seraient désormais interdits d’entrer au Canada “pour leur engagement dans le terrorisme et les violations systémiques et flagrantes des droits de l’homme”.

Selon Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, les dernières sanctions canadiennes visent également l’agence de presse Tasnim, le journal Kihan, Noor News et l’agence de presse Fars.

Kanani a écrit sur Instagram que de telles sanctions montrent “l’absurdité du slogan de l’Occident concernant le libre accès à l’information et la liberté d’expression”.

Kanani a ajouté : “La folie des sanctions du gouvernement américain est devenue virale et est rapidement transférée à ses amis”.