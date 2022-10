L’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi remercie ses supporters après avoir concouru sans hijab

L’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi a remercié ses supporters dans son pays et à l’étranger après son retour en héros à Téhéran cette semaine après avoir concouru à l’étranger sans hijab.

Rekabi, 33 ans, ne portait qu’un bandeau lors d’une compétition aux Championnats d’Asie à Séoul dimanche dernier, en violation des règles vestimentaires de la République islamique exigeant que toutes les femmes iraniennes – y compris les athlètes féminines concourant à l’étranger – portent un foulard.

Cette décision a été considérée par certains comme un geste de solidarité avec des semaines de manifestations qui ont éclaté en Iran après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation à Téhéran pour avoir prétendument violé le code vestimentaire du pays.

“Je remercie sincèrement tous ceux qui sont venus à l’aéroport pour m’avoir accueilli, je vous aime”, a déclaré Rekabi dans ses premiers commentaires sur les réseaux sociaux depuis son retour en Iran.

Des dizaines de personnes applaudissant et applaudissant ont accueilli mercredi l’alpiniste à l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran.

“Je vous suis infiniment reconnaissante pour votre soutien, tout le peuple iranien, les personnes les plus décentes de la planète, athlètes et non-athlètes, et tous vos soutiens dans (la) communauté internationale”, a déclaré Rekabi sur son compte Instagram du jour au lendemain. Du vendredi au samedi.

“Ce que j’ai gagné jusqu’à aujourd’hui, c’est de prendre soin de vous, belles âmes”, a-t-elle déclaré dans le post, publié en persan et en anglais.

Rekabi a commencé le message par une citation du regretté poète iranien Ahmad Shamlou, faisant allusion à des individus faisant partie d’une communauté. Elle a signé avec: «Moi; le peuple, l’Iran ».

L’athlète s’était excusé pour le incident et a insisté sur le fait que son foulard avait accidentellement glissé, dans des commentaires aux médias d’État à son retour.

Le ministre des Sports Hamid Sajjadi a reçu Rekabi quelques heures après son arrivée.

Des groupes de défense des droits à l’extérieur du pays ont a exprimé des inquiétudes pour sa sécurité.

