L’alpiniste iranien “ne sera pas puni” pour le scandale du hijab – officiel

Elnaz Rekabi est de retour à Téhéran pour un accueil en héros mercredi

L’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi, qui a fait la une des journaux en devenant la deuxième femme de son pays à se produire en public sans porter de hijab, ne sera ni punie ni suspendue par le Comité national olympique iranien, a déclaré un responsable.

Rekabi est devenue virale après la diffusion d’images d’elle lors de la finale des championnats de la Fédération internationale d’escalade sportive à Séoul dimanche sans le foulard traditionnel requis depuis la révolution islamique de 1979.

Certains rapports affirmaient que Rekabi avait disparu depuis 24 à 48 heures, ce qui laissait soupçonner qu’elle ne reviendrait pas en Iran comme la dernière femme – la boxeuse Sadaf Khadem en 2019 – à bafouer les règles strictes du code vestimentaire pour les femmes dans la société iranienne.

Mettant fin à ces craintes lors de son atterrissage à l’aéroport international Imam Khomeini près de Téhéran mercredi matin, Rekabi a été accueilli en héros mais a affirmé que l’acte de défi perçu était “involontaire.”

Le président du Comité national olympique iranien, Mahmoud Khosravi Vafa, a maintenant insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune raison de prendre des mesures disciplinaires contre Rekabi car elle ne voulait pas concourir sans son hijab en Corée du Sud, où elle a terminé quatrième.

« C’est un petit problème. Je suis surpris qu’on en parle autant. a déclaré Khosravi Vafa lors d’un congrès à Séoul. “À notre avis, ce n’était pas un gros problème.”

Khosravi Vafa a révélé qu’il avait discuté du cas de Rekabi avec le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach mercredi, lors de la tenue de l’Assemblée générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), et qu’il avait également parlé à Rekabi.

“Je lui ai parlé et lui ai dit que tu es vraiment très douée dans le sport et que tu devrais continuer dans cette voie pour peut-être te qualifier pour les Jeux olympiques de Paris et tu seras entièrement soutenue par le comité olympique iranien”, Khosravi Vafa a expliqué.

Khosravi Vafa a dit que Rekabi était “une invitée à l’hôtel du comité olympique iranien pendant une journée, avec sa famille”, avec des images publiées par les médias d’État iraniens la montrant tenant une réunion dans la même casquette de baseball noire et le même sweat à capuche qu’elle portait lors de son atterrissage en Iran.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’aéroport pour l’arrivée de Rekabi et l’ont saluée comme une héroïne à un moment où les manifestations ont englouti le pays après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique.

Selon Khosravi Vafa, Rekabi retournera dans sa ville natale jeudi.