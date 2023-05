L’alpiniste doublement amputé qui a escaladé l’Everest consacre sa vie à aider les enfants handicapés

Le premier double amputé au-dessus du genou à avoir escaladé l’Everest est revenu de la montagne mardi en s’engageant à consacrer le reste de sa vie à aider les personnes handicapées.

Hari Budha Magar, un ancien soldat Gurkha qui vit en Grande-Bretagne, a atteint le sommet de la plus haute montagne du monde la semaine dernière.

« Mon objectif principal pour le reste de ma vie sera de travailler à la sensibilisation au handicap », a déclaré Magar à son retour à Katmandou, la capitale du Népal.

En tant que soldat dans un régiment Gurkha de l’armée britannique, Magar a perdu ses deux jambes en Afghanistan lorsqu’il a accidentellement marché sur un engin explosif improvisé en 2010.

Des centaines de supporters et de responsables, dont le ministre du Tourisme du Népal, l’ont accueilli à l’aéroport de Katmandou et lui ont offert des guirlandes.

Il a été emmené de l’aéroport dans un camion ouvert décoré de fleurs et a salué les gens le long du chemin.

LE GUIDE NÉPAL SHERPA ÉTABLIT UN RECORD POUR LA PLUPART DES ESCALADES DU MONT EVEREST AVEC 27

« Nous avons tous nos propres faiblesses et handicaps, mais au lieu de nous concentrer sur nos faiblesses, nous devrions nous concentrer sur notre force, et ce n’est qu’alors que nous pourrons tous mener une vie meilleure et pleine de sens », a-t-il déclaré.

Il a dit que l’ascension de la montagne de 29 032 pieds n’était pas facile et qu’il a pensé à plusieurs reprises à arrêter à cause de sa famille.

« J’avais fait la promesse que je devrai revenir pour le bien de mon fils », a-t-il déclaré.

Sur le chemin du sommet, il a manqué d’oxygène dans le réservoir qu’il transportait.

« C’était la première fois que je ressentais ce que c’était que d’être privé d’oxygène. J’avais la sensation de picotement, mes mains et mes pieds étaient froids et j’étais à bout de souffle », a-t-il déclaré.

Il a pu obtenir plus d’oxygène de ses partenaires d’escalade, mais a ensuite lutté contre le mauvais temps à l’approche du sommet, qu’il a atteint en fin d’après-midi en raison de son rythme lent. La plupart des grimpeurs essaient d’atteindre le sommet le matin car les conditions deviennent dangereuses plus tard dans la journée.

LE GRIMPEUR BRITANNIQUE ÉCHELLE L’EVEREST POUR LA 17E FOIS, BATTANT LE RECORD POUR LA PLUPART DES ASCENSIONS PAR UN GUIDE NON-SHERPA

Il a dit avoir vu des sauveteurs tirer les corps de deux alpinistes morts en cours de route.

Après son ascension réussie, « j’ai embrassé tous les Sherpas et j’ai pleuré comme un bébé, j’étais si heureux », a déclaré Magar dans une vidéo diffusée par son bureau de presse. « Mon objectif à vie est de changer la perception que les gens ont du handicap. Ma vie a changé en un clin d’œil. Mais quoi qu’il arrive, vous pouvez toujours mener une vie épanouie. »

« Si un double amputé au-dessus du genou peut gravir l’Everest, vous pouvez gravir n’importe quelle montagne à laquelle vous faites face, tant que vous êtes discipliné, que vous travaillez dur et que vous y mettez tout », a-t-il déclaré.

Magar est né dans un village de montagne isolé au Népal et a ensuite été recruté par l’armée britannique en tant que Gurkha. Il vit maintenant avec sa famille à Canterbury, en Angleterre.

Des centaines de jeunes Népalais sont recrutés chaque année pour travailler comme soldats Gurkha, connus pour leurs talents de combattant et leur bravoure.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En plus de faire face à ses propres handicaps, Magar a également dû se battre avec des problèmes juridiques parce que le gouvernement népalais avait interdit aux personnes handicapées d’escalader de hautes montagnes. Une affaire a été déposée devant la Cour suprême, qui a annulé l’interdiction, permettant à Magar de poursuivre son plan pour gravir l’Everest.

Pendant la pandémie de coronavirus, le gouvernement a interrompu l’alpinisme, retardant encore le plan de Magar.