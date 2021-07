L’alpiniste britannique Rick Allen, 68 ans, « meurt dans une avalanche en essayant de gravir une nouvelle route vers le K2 »

GRIMPEUR Rick Allen serait mort dans une avalanche sur le K2 alors qu’il tentait de prendre une nouvelle route vers le sommet.

L’alpiniste né à Aberdeen tentait de gravir la deuxième plus haute montagne du monde pour collecter des fonds pour l’association caritative Partners Relief And Development.

Rick Allen serait mort dans une avalanche sur K2

Il escaladait la deuxième plus haute montagne du monde pour la charité Crédit : Alamy

Mais selon les rapports du camp de base au Pakistan, l’homme de 68 ans a été pris dans une avalanche sur la face sud-est de la montagne.

Ses deux partenaires d’escalade, Jordi Tosas d’Espagne et Stephan Keck d’Autriche, auraient été secourus sans blessures majeures.

Tragédie de la montagne

La mort n’a pas été officiellement confirmée, mais une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Le haut-commissariat britannique à Islamabad est au courant des informations selon lesquelles un citoyen britannique est décédé en escaladant le K2 et se tient prêt à aider. »

Sur la page de collecte de fonds partagée par l’organisation caritative d’aide internationale, la description disait: « Deux des alpinistes les plus expérimentés de Grande-Bretagne, Rick Allen et Jerry Gore, tentent l’ascension du K2, le deuxième plus haut sommet du monde et le plus difficile.

« Chacun tente d’attirer l’attention sur les besoins d’un organisme de bienfaisance auquel il est étroitement associé.

« Rick est un administrateur de Partners UK qui se concentre actuellement sur la satisfaction des besoins urgents en matière de santé et d’éducation des enfants réfugiés déplacés de leurs foyers au Myanmar en raison des récents bouleversements politiques.

« Jerry vit avec le diabète de type 1 et, grâce à Action4Diabetes, facilite la distribution d’insuline aux enfants diabétiques en Asie du Sud-Est.

« Si le duo réussit, Jerry sera le premier alpiniste britannique et le premier alpiniste français diabétique de type 1 à atteindre le sommet du K2.

L’effort de collecte de fonds avait reçu 170 £ sur l’objectif de 10 000 £ au moment où le décès a été signalé.

M. Allen avait déjà été présumé mort en 2018 après être tombé d’une falaise de glace lors d’une ascension en solo jusqu’au sommet du Broad Peak au Pakistan qui, à 8 047 m, est la 12e plus haute montagne de la Terre.

Cependant, son sac à dos a finalement été repéré par un cuisinier au camp de base de la montagne avant qu’un drone ne soit utilisé pour le localiser et guider les sauveteurs jusqu’à son emplacement.

