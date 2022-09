L’alpiniste américaine Hilaree Nelson portée disparue sur le mont Manaslu au Népal | Nouvelles du monde

Les sauveteurs sont à la recherche d’un alpiniste américain célèbre qui a disparu sur la huitième plus haute montagne du monde au Népal.

Hilaree Nelson, 49 ans, dévalait la montagne de 8 163 m avec son partenaire Jim Morrison mardi lorsqu’elle est tombée du mont Manaslu, selon les organisateurs de l’expédition.

Jiban Ghimire du Shangri-La Nepal Trek, a déclaré qu’un hélicoptère avait été envoyé pour survoler la montagne afin de trouver des signes de l’alpiniste disparu.

Mme Nelson et son partenaire sont des skieurs extrêmes qui ont atteint le sommet du mont Lhotse, le quatrième plus haut sommet du monde, en 2018.

Le sponsor de Mme Nelson, The North Face, a déclaré être “en contact avec la famille d’Hilaree” et la décrire sur son site Web comme “la skieuse alpiniste la plus prolifique de sa génération” et une mère de deux enfants.

Lundi, une avalanche à basse altitude sur le mont Manaslu a balayé plusieurs alpinistes et tué un guide népalais et blessé d’autres alpinistes.

Tous les alpinistes pris dans l’avalanche de lundi ont été retrouvés, certains des blessés ayant été transportés par avion à Katmandou et soignés dans des hôpitaux pour leurs blessures.

Deux guides qui ont survécu à l’avalanche ont été emmenés pour se faire soigner. Photo : AP



Hilaree Nelson et James Morrison. Photo : AP



Après avoir atterri de l’hélicoptère, l’un des survivants de l’avalanche, Phurte Sherpa, a déclaré : “Je ne suis pas sûr de l’endroit où se trouve l’alpiniste disparu, mais son mari était avec nous lors de la recherche aujourd’hui. Nous avons fait deux tentatives de sauvetage par hélicoptère, mais nous étions incapable de la retrouver.”

M. Sherpa, a déclaré qu’il y avait environ 13-14 personnes qui ont été emportées par l’avalanche.

Des centaines d’alpinistes et leurs guides locaux sont sur la montagne pour tenter d’atteindre le sommet pendant la saison d’escalade automnale du Népal.

Le gouvernement népalais a délivré des permis à 504 alpinistes pour tenter d’escalader les sommets des hautes montagnes pendant la saison d’automne. La plupart d’entre eux se trouvent sur le mont Manaslu.