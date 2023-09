L’alpiniste américain Mark Dickey sauvé d’une grotte turque plus d’une semaine après être tombé malade

Un alpiniste américain qui a passé plus d’une semaine coincé dans l’une des grottes les plus profondes du monde a été secouru, ont annoncé les autorités.

Mark Dickey, un spéléologue expérimenté de 40 ans, est tombé gravement malade le 2 septembre, avec des saignements d’estomac à plus de 3 000 pieds sous la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie. Des centaines de personnes de la communauté des grimpeurs, dont des spéléologues et des secouristes de plusieurs les pays se sont mobilisés pour le sauver.

Tôt mardi, la Fédération spéléologique de Turquie a publié une déclaration confirmant que Dickey était en sécurité au-dessus de la surface.

« Mark Dickey est sorti de la grotte de Morca », a indiqué la fédération dans un communiqué. Dickey a été retiré de la dernière sortie de la grotte à 00h37, heure locale.

Le spéléologue américain Mark Dickey, piégé, pourrait être ramené à la surface aujourd’hui ou demain, disent les responsables turcs.

« Il va bien et est soigné par les secouristes du camp situé au-dessus », indique le communiqué.

Dickey, de New York, menait une expédition pour cartographier la grotte de Morca, la troisième grotte la plus profonde du pays, lorsqu’il a été confronté à une urgence sanitaire, l’empêchant de quitter la grotte par lui-même.

Des équipes de secours de toute l’Europe et des États-Unis se sont précipitées pour le faire sortir, mais les dangers naturels de la grotte et la santé de Dickey ont rendu le sauvetage délicat.

Une équipe d’urgence a pu le soigner dans un premier temps, mais il était finalement trop faible pour sortir de la grotte, alors les sauveteurs l’ont transporté avec une civière.

Ils ont fait plusieurs arrêts dans des camps temporaires installés en cours de route avant de finalement atteindre la surface tôt mardi.

Dickey a déclaré aux journalistes alors qu’il était allongé sur la civière que la situation était « une aventure folle et folle ».

« C’est incroyable de se retrouver à nouveau à la surface », a-t-il déclaré, remerciant le gouvernement turc de l’avoir secouru. Il a également remercié d’autres personnes, notamment la communauté internationale des spéléologues, les spéléologues turcs et le hongrois Cave Rescue.

Un médecin hongrois a d’abord soigné Dockey après être descendu dans la grotte le 3 septembre. Les médecins et les sauveteurs se sont ensuite relayés pour prendre soin de lui, même si la cause de sa maladie n’était pas claire.

Dickey a déclaré mardi qu’il avait commencé à vomir de grandes quantités de sang alors qu’il se trouvait dans la grotte.

Des responsables turcs lancent le sauvetage d’un chercheur américain coincé dans une grotte de 3 000 pieds

« Ma conscience a commencé à devenir plus difficile à retenir et j’ai atteint le point où je pensais ‘je ne vais pas vivre' », a-t-il déclaré.

Les plus grands obstacles auxquels les sauveteurs ont dû faire face pour le sortir de la grotte étaient les sections verticales abruptes et la navigation dans la boue et l’eau à basse température dans les sections horizontales.

Environ 190 personnes originaires de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne et de Turquie ont participé aux secours, notamment des médecins, des ambulanciers et des spéléologues expérimentés. Des équipes composées d’un médecin et de trois à quatre autres secouristes se relayaient pour rester à ses côtés à tout moment.

Le sauvetage a commencé samedi après que les médecins lui ont administré des liquides intraveineux et du sang et ont déterminé que Dickey pouvait remonter à la surface.

UN AMÉRICAIN PIÉGÉ PARTAGE UN MESSAGE VIDÉO INSPIRANT DE LA GROTTE TURQUE

Les sauveteurs ont dû élargir certains passages étroits de la grotte, installer des cordes pour le tirer vers des puits verticaux sur une civière et installer des camps temporaires avant que la tentative de sortie de la grotte puisse commencer.

Dickey est un spéléologue et lui-même un sauveteur spéléologique qui a participé à de nombreuses expéditions internationales. Lui et plusieurs autres personnes de l’expédition cartographiaient le système de grottes de Morca, profond de 4 186 pieds, pour le compte de l’Association du groupe de spéléologie anatolienne lorsqu’il est tombé malade le 2 septembre, mais il a fallu attendre le lendemain matin pour alerter les gens à la surface.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le chef de la présidence turque de gestion des catastrophes et des urgences, Okay Memis, a déclaré lors d’une conférence de presse après la mission de sauvetage que la santé de Dickey était « très bonne ».

L’Association européenne de sauvetage des grottes a déclaré que de nombreux sauveteurs spéléologiques sont ensuite restés dans la grotte pour retirer les cordes et le matériel de sauvetage utilisés lors de l’effort d’évacuation. L’association a exprimé son « immense gratitude aux nombreux sauveteurs spéléologiques de sept pays différents qui ont contribué au succès de cette opération de sauvetage spéléologique ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.