L’alpaga de Pender Island et le sanctuaire des lamas transforment la laine en fil

Hanahlie Beise s’est accidentellement intéressée aux alpagas. Tricoteuse passionnée, elle se retrouvait dans les marchés de producteurs ou dans d’autres fermes lors de ses voyages, à la recherche du fil parfait.

« Les alpagas sont venus comme une coïncidence à l’époque. Il y en avait qui étaient à vendre et j’en suis tombé amoureux.

Elle a acheté les alpagas lors d’une vente de retraite, ravie de fabriquer son propre fil pour les divers projets de tricot qu’elle avait en cours. Avant qu’elle ne le sache, elle et son mari, Caleb Beyers, ont commencé à adopter plus d’animaux devant être relogés, créant ainsi un sanctuaire d’alpagas et de lamas.

Actuellement, ils ont 12 alpagas, un lama et quatre moutons. Ils élèvent également un petit troupeau de moutons Bluefaced Leicester, qui fournissent une laine douce et soyeuse.

Beise, originaire de Victoria, a acheté sa propriété, Hinterland Farm, sur l’île Pender avec son mari en 2018. Ils ont déplacé leurs animaux de Victoria et ont commencé à installer des clôtures et à planter un jardin. Leur propriété était auparavant exploitée, si bien que le couple s’est concentré sur l’excavation des nombreuses souches, le grattage de la couche arable, le tamisage des grosses pierres et la plantation d’herbe pour les pâturages.

Le couple a deux jeunes enfants et Beise a moins de temps pour tricoter ces jours-ci. Après tout, en plus d’élever des enfants, il y a l’implication quotidienne avec les animaux – les nourrir, leur fournir de l’eau fraîche, nettoyer et nettoyer, a-t-elle dit, ses enfants en remorque.

« [My eldest] parlait à ses professeurs aujourd’hui à l’école maternelle des moutons qui avaient des bébés. C’est fascinant de l’écouter décrire la naissance. Il a vu tous les animaux naître, le décrivant étape par étape.

Quelques fois par an, les animaux sont tondus et Beise commence à trier les fibres d’alpaga en groupes de couleurs – ses six couleurs primaires étant la neige, le miel, l’érable, la truffe, la fumée et la cendre. Ensuite, les fibres d’alpaga sont lavées en les soufflant avec un aspirateur d’atelier à l’envers, en expulsant l’air. Les alpagas adorent se rouler dans la terre, leurs fibres peuvent donc devenir très sales.

Quant au mouton, Beise lave la laine dans un bain d’eau froide puis la laisse sécher au soleil. De là, elle expédie tout à quelques usines de transformation différentes, où elles récurent la laine, la mélangent et la font passer dans un cueilleur, qui élimine toute matière organique restante. De là, la laine est cardée, peignant les fibres pour faire face à la même direction. Ensuite, il est filé en fil de différentes épaisseurs. Enfin, le fil est renvoyé à Beise, au minimum, 12 mois plus tard. Elle le vend ensuite via sa boutique en ligne, Hinterland.

Quand ses enfants seront un peu plus grands, Beise envisage de construire son propre moulin où elle pourra tout transformer elle-même.

« J’aime les choses basées sur les processus, qu’il s’agisse de cultiver de la nourriture ou d’élever des animaux, quelque chose qui vous donne cette récompense lente. »

Son usine lui permettra d’expérimenter davantage, en associant différents mélanges de laine, créant ainsi des fils uniques en un seul lot de manière plus rentable. Les fils qu’elle vend sont un mélange de laine brute de sa ferme et de laine provenant d’une colonie huttérienne.

« Je suis tellement enthousiasmé par le moulin… et que notre ferme devienne davantage un espace pouvant accueillir des gens. »

Une fois que ses enfants sont tous les deux à l’école, elle peut se concentrer sur l’usine et son entreprise à temps plein tout en ayant de la flexibilité, une caractéristique cruciale pour de nombreuses mères qui travaillent.

En attendant, Beise se prépare à ce qu’un groupe de personnes participant à une retraite de tricot vienne visiter sa ferme. Même si on s’attendait à ce qu’il pleuve, ce qui fait partie de la vie insulaire, a-t-elle dit.

La ferme de l’arrière-pays possède des jardins de légumes et de fruits. La famille a récemment dégusté des bols de piments chipotle chauds, préparés avec des haricots cultivés sur place et du maïs hominy. En parlant avec Beise, il est évident que leur ferme est une maison chérie qu’ils aiment tous.

« Je me sens très chanceux d’être sur cette propriété. C’est beau. J’aime notre espace, notre famille, les animaux.

Les produits de l’arrière-pays et leur ferme peuvent être trouvés sur hinterlandyarn.com.

