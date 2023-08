L’allumage prévu de l’incendie de Crater Creek générera de la fumée visible autour de Keremeos

Les résidents de la région de Keremeos pourraient constater une augmentation de la fumée et des incendies provenant de l’incendie de forêt de Crater Creek en raison d’un incendie prévu lundi, ont déclaré BC Wildfire Services.

« Il semble que la météo sera en notre faveur lundi pour effectuer un allumage planifié dans le coin nord-ouest », a déclaré dimanche Scott Southwell, responsable de l’information sur les incendies de forêt de BC. « Donc, quand les gens voient de la fumée, cela ne veut pas dire que le feu s’aggrave. »

Les allumages se feront dans la zone de drainage de Paul’s Creek pour éliminer le carburant non brûlé, a-t-il déclaré.

« Il y a de nombreux atouts environnementaux que nous voulons vraiment protéger. »

L’incendie de forêt transfrontalier de Crater Creek, au sud-ouest de Keremeos, ne s’est pas étendu depuis cinq jours et s’étend toujours à 44 000 hectares, dimanche matin 27 août.

Dimanche, les équipages aériens ont posé quelques lignes retardatrices pour protéger la zone des cabines de Twin Butte, près de Cathedral Lakes Lodge.

« C’est une mesure de précaution pour sauver cette cabane car il n’y a pas d’eau dans cette zone et pour retirer l’essence de l’incendie », a déclaré Southwell.

Vendredi, Cathedral Lakes Lodge a publié des photos aériennes de la proximité de l’incendie de forêt à ses portes. Des arbres brûlés entourent le pavillon sauvage situé dans le parc provincial Cathedral.

L’incendie a détruit le camp de base et l’équipement du lodge. Un pont qui traverse la rivière Ashnola jusqu’au lodge et à la propriété du parc a également été détruit par l’incendie de Crater Creek.

Les équipes de pompiers ont travaillé dur pour construire des gardes et attaquer les zones où il y a beaucoup de carburant non brûlé. Mais le terrain à parcourir est immense et la plupart du terrain est escarpé, a ajouté Southwell.

« Il s’agit d’un très vaste champ d’incendies et nous coordonnons nos efforts avec nos homologues du sud. »

Ordonnance de restriction de zone

Le BC Wildfire Service a mis en œuvre un arrêté de restriction de zone à proximité de l’incendie de forêt de Crater Creek à compter du 26 août et reste en vigueur jusqu’au 8 septembre ou jusqu’à ce que l’ordre soit annulé.

Cette restriction de superficie des terres de la Couronne reflète la nécessité de protéger la sécurité du public et du personnel du BC Wildfire Service dans les zones où des activités de suppression des incendies ont lieu.

L’accès aux résidences privées est autorisé mais le public doit rester à l’écart des zones d’incendie actives, a déclaré BC Wildfire.

Alertes d’évacuation annulées

Les alertes d’évacuation ont été annulées pour les propriétés du district régional d’Okanagan-Similkameen et plus de 30 propriétés de la bande indienne de Lower Similkameen (LSIB) vendredi soir.

Dans un communiqué publié vendredi par le directeur du centre des opérations d’urgence du LSIB, la diminution de la menace que représente l’incendie pour les habitations l’a amené à annuler les alertes.

« Sur la base de la détermination de l’agence d’intervention principale, le niveau de menace de l’incendie de forêt de Crater Creek a considérablement diminué. À l’heure actuelle, l’événement ne constitue plus une menace imminente pour la santé, la sécurité et les biens de la bande indienne de Lower Similkameen », ont-ils écrit dans un communiqué de presse. «Le conseil de bande indienne de Lower Similkameen et le centre des opérations d’urgence (COU) continueront de surveiller l’incendie de forêt de Crater Creek au cas où des développements importants se produiraient et où le rétablissement d’une alerte d’évacuation serait nécessaire.

Un total de 13 propriétés le long du chemin Ashnola d et du chemin Ewart Creek. restent sous ordre d’évacuation et 80 propriétés supplémentaires sont en alerte.

Le 23 août, une équipe de gestion des incidents a pris le commandement du complexe de cratères.

Heureusement, la Cathedral Lodge a été sauvée de l’incendie, mais de justesse.

Huit hélicoptères sont affectés au complexe Crater, qui comprend l’incendie de forêt d’Upper Park Rill Creek et l’incendie de forêt de Crater Creek.

Seize pièces de machinerie lourde travaillent sur cet incendie provoqué par la foudre.

