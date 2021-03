L’allocation de fonds de régénération aux zones conservatrices est «  louche  », déclare Keir Starmer

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était «louche» que le gouvernement ait alloué la part du lion de 1 milliard de livres sterling de financement de la régénération à des zones tenues par les conservateurs quelques semaines à peine avant les élections locales, affirmant: «Cela ressemble à une politique de barils de porc».

Mais Boris Johnson a défendu le fait que 40 des 45 régions recevant de l’argent étaient représentées par des conservateurs, suggérant que c’était simplement le reflet du fait que davantage de circonscriptions sont devenues conservatrices aux élections générales de 2019.

Parmi les domaines recevant des subventions dans le cadre des accords sur les nouvelles villes dans le budget de mercredi, figuraient les sièges du ministre du cabinet Robert Jenrick (Newark, 25 millions de livres sterling), ainsi que d’anciens sièges du mur rouge remportés par les conservateurs du parti travailliste lors des élections, comme Grimsby (20,9 millions de livres sterling) , Wakefield (24,9 millions de livres sterling) et Workington (23,1 millions de livres sterling).

Pendant ce temps, un nouveau fonds de nivellement de 4,8 milliards de livres sterling annoncé dans le budget de Rishi Sunak incluait le feuillu Richmondshire, dans sa propre circonscription du North Yorkshire, sur la liste des priorités de soutien, aux côtés des sièges des membres du cabinet M. Jenrick, Simon Hart (Pembrokeshire), Alister Jack (Dumfries et Galloway) et Brandon Lewis (Great Yarmouth).

Les zones ont été favorisées par rapport aux plus pauvres Barnsley, Flintshire, Coventry, Plymouth, Salford et le Wirral, tous relégués au deuxième niveau prioritaire pour financer «la régénération du centre-ville et des rues principales, les projets de transport locaux et les actifs culturels et patrimoniaux». .

Le prospectus du fonds de mise à niveau, publié mercredi, indique que les liquidités seront ciblées vers les régions d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles ayant «le besoin le plus important» de relance et de croissance économiques, d’amélioration de la connectivité des transports et de régénération.

Sir Keir a déclaré: «Si nous regardons le fonds des villes, il y a 45 zones et 40 de ces zones sont celles où il y a un député conservateur.

«Je pense que beaucoup de gens se gratteraient la tête et diraient » qu’est-ce qui se passe ici? «

«Cela devrait aller là où c’est vraiment nécessaire et le gouvernement doit publier les critères pour cela, car 40 des 45 allant dans les régions conservatrices, cela ressemble à une politique de barriques de porc.

Il a ajouté: «Nous n’avons aucun problème avec les zones à obtenir des financements, bien sûr, nous avons besoin de financement dans tout le Royaume-Uni.

«Nous avons eu une décennie où l’économie a stagné, il faut investir, nous voulons tous voir ce financement entrer.

«Mais il doit entrer correctement, dans les zones qui en ont le plus besoin, et il doit entrer de manière transparente.

«Si vous vous retrouvez avec une liste de 45 domaines dans lesquels le financement va et, par coïncidence, 40 d’entre eux sont là où il y a un député conservateur, la plupart des gens diront:« ce qui se passe ici, cela semble louche ».

Confronté à la question lors d’une visite à Teesport, qui a obtenu le statut de port franc potentiellement lucratif peu de temps avant la réélection du maire conservateur de Tees Valley Ben Houchen, M. Johnson a écarté les suggestions selon lesquelles les régions conservatrices étaient favorisées.

«Je pense que si vous regardez la carte, l’une des fonctions de l’élection est clairement qu’il y a beaucoup de villes représentées par les conservateurs – je pense que ce n’est qu’un fait électoral de base», a déclaré le Premier ministre.

«J’ai posé des questions à ce sujet et on me dit que les critères étaient entièrement objectifs – il faut des données sur la pauvreté, l’emploi, etc.

«Nous voulons nous unir et progresser dans tout le pays et nous voulons le faire de manière totalement impartiale, c’est donc ce que nous faisons.»

M. Sunak a déclaré que la formule des subventions au titre du fonds de mise à niveau est basée sur «un indice des besoins économiques qui est publié de manière transparente».

Il a dit qu’il était «basé sur un ensemble de mesures objectives afin que les gens puissent y jeter un coup d’œil».

La chancelière a ajouté: «Aucune zone n’est exclue des appels d’offres – il suffit que ces zones, sur la base de cette formule, aient besoin d’un peu d’aide supplémentaire, alors nous donnons à ces zones locales de l’argent pour préparer leur candidature. pour les aider. »

Les précédentes allocations de financement par le biais du fonds des villes ont également soulevé des sourcils.

En novembre 2020, le Comité multipartite des comptes publics des Communes a déclaré que le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG) n’avait «pas été ouvert» sur la manière dont les villes avaient été sélectionnées.