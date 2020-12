Un alligator appelé Saturne, qui aurait été l’animal de compagnie d’Adolf Hitler, est décédé au zoo de Moscou en Russie en mai 2020. Les autorités ont maintenant décidé d’immortaliser l’alligator en le bourrant et en l’exposant au musée Darwin de Moscou. La peau de Saturne a été donnée au musée Darwin peu après sa mort à l’âge de 84 ans, il y a quelques mois. Actuellement, plusieurs taxidermistes s’affairent à sceller la peau de l’animal pour la postérité et elle sera emmenée au musée Darwin au fur et à mesure de la COVID-19[feminine les restrictions sont assouplies au cours de la nouvelle année. La figurine en peluche de l’alligator sera présentée dans le cadre de l’exposition sur la faune de l’Amérique du Nord du musée. Selon une publication sur Facebook du zoo de Darwin, l’exposition sera présentée à partir du 16 janvier. Le message mentionne que cette date est provisoire car la pandémie peut toujours modifier leurs plans. Dans le musée, l’alligator sera exposé sous une bannière spéciale. Il s’intitulera «la deuxième naissance de Saturne – l’histoire de la façon dont« l’alligator d’Hitler »est devenu immortel.»

Dimitry Vasilyev, vétérinaire au zoo de Moscou, parlait à The Star à propos de l’exposition légendaire disant qu’il n’y avait aucun doute que le chef nazi aimait beaucoup Saturne. «L’installation de Saturne dans l’exposition permanente est le point culminant de six mois de travail de nos taxidermistes», a déclaré le responsable du musée Darwin, Dmitry Miloserdov, ajoutant: «Aucun reptile du musée n’a une biographie aussi riche.»

Il a exprimé sa gratitude car le zoo de Moscou leur avait confié la responsabilité de préserver la mémoire du célèbre alligator. Parlant de Saturne, Dmitry a déclaré que c’était «sans exagération, une légende du zoo et en avait vu beaucoup au cours de sa vie».

L’inclusion de Saturne comme affichage permanent de la taxidermie est passionnante pour beaucoup car l’animal a tenu le statut de légende au cours de sa vie. Né à l’état sauvage dans le Mississippi en 1936, Saturne a été initialement offert au zoo de Berlin plus tard la même année. Il est devenu célèbre car il a été inclus dans la collection privée d’animaux d’Hitler. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la ville de Berlin a été bombardée, Saturne a échappé à son enceinte et se serait cachée dans les égouts et les sous-sols pendant des années. C’est après cela que l’alligator a été retrouvé par des soldats britanniques à Berlin, puis offert aux Russes. Saturne a passé sa vie au zoo de Moscou après avoir été amené en Russie en 1946.