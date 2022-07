L’alligator attaque l’horreur alors qu’une femme âgée est tuée après être tombée dans un étang au country club et avoir été traînée

Une femme âgée a été tuée vendredi dans un étang infesté d’alligators près de chez elle dans un country club de Floride.

La femme a été vue en train de tomber dans le bassin près de chez elle, le Boca Royale Golf and Country Club, et elle a eu du mal à rester au-dessus de l’eau, a déclaré le bureau du shérif du comté de Sarasota (SCSO).

Deux alligators ont été aperçus s’approchant de la femme âgée lorsqu’elle est tombée dans l’étang (image d’archive) Crédit : AFP

Des témoins ont confirmé que deux alligators ont été observés nageant vers elle et l’attrapant alors qu’elle était dans l’eau.

La femme, dont l’identité reste inconnue, a été déclarée morte sur les lieux.

Le district d’incendie d’Englewood a établi que l’incident s’était produit près du boulevard Cayman Isle et de Golf View Drive vers 19 h 47.

Un trappeur de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a retiré les alligators de l’étang.

Une enquête est en cours – il n’est pas encore clair si les grands reptiles ont été impliqués dans sa mort.

Les alligators se trouvent généralement en Floride, en Louisiane et dans d’autres États du sud et ont déjà coûté la vie à plusieurs personnes en 2022.

Le 31 mai 2022, un homme de 47 ans, identifié plus tard comme étant Sean Thomas McGuinness, a été retrouvé mort dans le parc John S. Taylor à Largo, en Floride, avec un bras arraché.

Paul Cozzie, directeur des parcs et des ressources de conservation du comté de Pinellas, a déclaré au New York Times qu’il “est décédé des suites d’une attaque d’alligator”, qui a marqué la première attaque mortelle d’alligator en Floride depuis 2018.

Quelques semaines plus tard, le 26 juin, Fox News a rapporté qu’un homme de Caroline du Sud avait été tué après qu’un alligator de 11 pieds l’ait attaqué et l’ait entraîné dans un bassin de rétention.

Ces deux décès marquent les premiers en 2022, mais il y a eu plusieurs attaques entre les deux.

Bien que le nombre exact ne soit pas clair, il y a eu au moins cinq attaques où des personnes ont survécu.

Ce mois-ci, un enfant de six ans a été mordu par un alligator lors d’un voyage en famille en Louisiane.

Le 22 juin, Samuel Ray a déclaré à WRAL qu’il avait été attaqué par un alligator alors qu’il jouait à la balle près d’un étang en Floride.

“C’était à environ un pied de l’eau”, a déclaré Ray.

“Et puis dès que j’ai mis ma main sur le ballon, je me suis penché et je l’ai ramassé. C’est là que j’ai vu l’œil de l’alligator. Il s’est précipité, et c’était si rapide, c’était comme un coup de foudre.”

Quelques jours seulement avant l’attaque de Ray, un homme a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger en sauvant son chien d’une attaque d’alligator, selon le WCSC.

En novembre 2021, la Floride avait enregistré en moyenne huit morsures non provoquées par an, mais le risque d’être gravement blessé lors d’un incident non provoqué est d’environ un sur 3,1 millions, note la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.