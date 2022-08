L’alliée de Liz Truss “envisage sérieusement” un plan de fonds pour l’énergie, révèle le patron de l’industrie

Le secrétaire aux affaires et allié clé de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, “envisage sérieusement” un plan de fonds de crise pour garder les factures d’énergie sous contrôle, selon le chef de Scottish Power.

Le directeur général des entreprises, Keith Anderson, a déclaré qu’il avait suggéré qu’un fonds de déficit soutenu par l’État pourrait fournir des prêts aux entreprises énergétiques afin qu’elles puissent geler les prix – les coûts étant ensuite remboursés au cours des 15 à 20 prochaines années.

M. Anderson a déclaré à la BBC Bonjour Ecosse programme de radio qu’il avait discuté des propositions avec M. Kwarteng la semaine dernière, et il a compris qu’elles étaient maintenant “sérieusement envisagées” par le gouvernement.

Appelant à une action «audacieuse» pendant la crise du coût de la vie, il a déclaré: «Je pense que nous sommes maintenant à un stade où il s’agit d’une crise nationale, c’est de l’ampleur de la pandémie et nous avons besoin d’une action nationale.»

Kwarteng, qui a soutenu le favori Truss dans la course à la direction des conservateurs, serait en lice pour le poste de chancelière si elle sort vainqueur le 5 septembre.

Truss a été critiquée pour avoir refusé de s’engager à fournir des « aumônes » supplémentaires aux familles en difficulté, choisissant de donner la priorité aux réductions d’impôts lors d’un « événement fiscal » d’urgence si elle entre dans le numéro 10. Truss et son rival Rishi Sunak ont ​​rejeté l’appel du Labour à l’énergie. plafonnement des prix à geler au cours des six prochains mois.

Cependant, le Trésor est en train d’élaborer une série d’options pour aider les ménages, qui seront présentées au nouveau Premier ministre après le départ de Boris Johnson le 5 septembre.

La semaine dernière, le groupe Energy UK a exhorté le gouvernement conservateur à adopter l’idée d’un “système tarifaire déficitaire” pour aider à geler le plafond des prix pendant deux ans, permettant de répartir la douleur sur 10 à 15 ans.

L’association professionnelle a fait valoir que les banques commerciales pourraient aider avec le fonds soutenu par l’État et pourraient permettre aux clients de rembourser le coût grâce à une surtaxe sur les factures ou à la fiscalité générale.

Cependant, Energy UK – dont les membres incluent EDF Energy, Ovo et National Grid, reconnaît qu’il faudrait au moins jusqu’au début de l’année prochaine pour mettre en place le fonds spécial.

Le groupe souhaite que le gouvernement fournisse un soutien plus «urgent» nécessaire cet hiver en prolongeant le programme de paiement direct existant annoncé par le chancelier de l’époque, Sunak, en mai.

Le directeur général de Scottish Power se joindra à des représentants d’E.ON, d’Ovo Energy et de dirigeants d’organisations caritatives lors d’un sommet spécial présidé par le premier ministre Nicola Sturgeon mardi pour discuter de ce qui peut être fait pour atténuer l’impact de la flambée des factures énergétiques.

Interrogé sur ce qu’il espérait que la réunion de mardi avec Sturgeon et les dirigeants d’organismes de bienfaisance apporterait, M. Anderson a déclaré: «La première et la plus importante chose est de protéger les clients, c’est d’empêcher ce prix de frapper les factures des clients.

Le patron de Scottish Power a ajouté: “Et si nous pouvons tous être d’accord là-dessus, cela envoie un message très puissant au gouvernement britannique.”

Pendant ce temps, le patron d’EDF a averti que les Britanniques sont confrontés à un “hiver dramatique et catastrophique” avant l’augmentation d’octobre du plafond des prix sur les factures. Le directeur général Philippe Commaret a déclaré que la moitié de tous les ménages britanniques pourraient être en situation de précarité énergétique en janvier.

Le régulateur Ofgem annoncera vendredi le nouveau niveau de plafonnement des prix, les consultants du secteur de l’énergie Cornwall Insight avertissant que les ménages seront confrontés à une augmentation de 80% de leurs factures pendant la période hivernale.

Les prix de l’énergie sont estimés par Cornwall Insight à 3 554 £ à partir d’octobre, puis à 4 650 £ à partir de janvier. Et le cabinet de conseil Auxilione a estimé mardi que les factures de gaz et d’électricité pourraient atteindre 6 552 £ pour le ménage moyen à partir d’avril.

“Je pense que toutes les idées pour maintenir les factures des clients à plat sont vraiment importantes et doivent toutes être prises en compte”, a déclaré M. Commaret.

Le chef d’EDF a ajouté: “Il n’y a pas qu’un seul levier à tirer mais tous les leviers doivent être tirés en ce moment, car nous sommes confrontés à un hiver catastrophique.”

Il s’agit d’un “wargame” conçu pour s’assurer que le Royaume-Uni est préparé à une éventuelle pénurie de gaz a été intensifié au milieu des avertissements d’un hiver potentiellement “catastrophique”.

L’exercice de planification d’urgence se déroulera sur quatre jours, au lieu des deux habituels, selon la BBC.

Plus tôt ce mois-ci L’indépendant a révélé que les centrales à gaz pourraient être fermées pour rationner l’approvisionnement en énergie dans le cadre des exercices visant à éviter les pannes généralisées cet hiver.