L’alliée de Fani Willis fait pression pour que le procureur chargé de l’affaire d’ingérence électorale se retire

L’allié du procureur du comté de Fulton, Fani Willis (D), qui a été conseiller spécial lors de la première mise en accusation de l’ancien président Trump, a déclaré qu’il serait « sage » que le procureur Nathan Wade se retire dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, compte tenu de la allégations selon lesquelles Willis l’aurait embauché alors qu’ils avaient une liaison amoureuse.

Norm Eisen, qui était conseiller spécial de la Chambre des représentants lors de la destitution de Trump, a déclaré que la loi géorgienne n’exige pas que Wade se retire de l’affaire, mais que ce serait une bonne chose à considérer.

“Mon point de vue est que la loi n’oblige pas M. Wade à démissionner, mais je pense qu’il serait sage qu’il envisage volontairement de le faire”, a déclaré Eisen lors d’un entretien avec The Hill samedi. “Le conseil que je donnerais à M. Wade, s’il me le demandait, serait que c’est le bon moment pour se retirer de l’affaire.”

Wade est un avocat de la région d’Atlanta que Willis a embauché comme procureur spécial pour diriger l’affaire.

Les remarques de l’ancien avocat spécial représentent la première fois qu’un allié de Willis reconnaît la gravité des dommages que les allégations lui ont ajoutés et à l’affaire en cours. Eisen a également ajouté que les faits concernant la relation entre les deux « ne sont pas entièrement connus, nous devons donc voir comment cela évolue ».

Eisen a déclaré que les arguments contre Trump et ses co-conspirateurs sont « solides » et que les preuves sont « puissantes », mais que les parties impliquées ne devraient pas perdre de temps puisque la controverse croissante pourrait ralentir l’affaire.

“Trump n’aurait pas pu faire cela seul et ses co-conspirateurs présumés, comme M. Rome… doivent être au centre de ces procédures”, a déclaré Eisen. Il faisait référence au co-accusé Mike Roman, qui a cherché à disqualifier Willis et Wade de l’affaire dans les allégations incluses dans les documents déposés il y a deux semaines.

Eisen a ajouté que Willis ne devrait pas se retirer en raison de l’importance de l’affaire et parce qu’elle a été élue par ses électeurs pour poursuivre les crimes.

“Willis n’a aucune obligation légale de se retirer”, a déclaré Eisen. « Leur gestion du dossier a été couronnée de succès. Elle a été élue par la population du comté de Fulton pour poursuivre les crimes, et c’est une question grave qui a eu un impact sur sa juridiction. Donc, non seulement je pense qu’elle peut rester, mais je pense qu’elle doit rester et continuer à travailler sur cette affaire. »

Les accusations contre Wills et Wade ont été déposées par l’avocat de Roman la semaine dernière, affirmant que Willis et Wade s’étaient engagés dans une relation amoureuse « inappropriée », rendant ainsi l’acte d’accusation « fatalement défectueux ».