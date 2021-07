L’alliée de Biden nie les liens avec un groupe anciennement sur la liste du terrorisme américain après qu’elle s’est présentée à leur événement pour approuver le changement de régime iranien – RT USA News

Michèle Flournoy, une ancienne responsable d’Obama et proche alliée du président Biden, a publié un mea culpa après avoir pris la parole lors d’un événement organisé par un groupe iranien anciennement inscrit sur la liste du terrorisme américain, affirmant qu’elle n’était « pas au courant » de son implication.

Flournoy – qui a été sous-secrétaire à la défense de Barack Obama pour la politique et dirige maintenant un grand cabinet de conseil étroitement lié à l’administration Biden – est apparu virtuellement à l’événement « Free Iran World Summit 2021 » dimanche, où elle a ouvertement approuvé « changement de régime interne » en République islamique.

« Ce régime ne doit pas s’attendre à un tour facile de cette administration ou du Congrès américain », a-t-elle dit lors de son discours, ajoutant que « L’engagement américain envers le peuple iranien dans sa quête de liberté reste inébranlable. »

Lorsqu’il y a un changement de régime interne et qu’un gouvernement arrive au pouvoir qui renonce à ses objectifs révolutionnaires et au terrorisme, les États-Unis seront les premiers à l’engager.





Cependant, approchée au sujet de son discours par des journalistes de l’Institute for Responsible Statecraft et du Daily Beast, la société de conseil de Flournoy, WestExec Advisors, a tenté de la distancier du sponsor de l’événement, le Conseil national de la Résistance iranienne. Le conseil est la branche diplomatique des Moudjahidine du peuple (MEK), un groupe dissident iranien qui figurait auparavant sur la liste noire du terrorisme américain en raison de son implication présumée dans une série d’attentats à la bombe et d’assassinats entre 1979 et 2000.

« Lorsqu’elle a accepté les fiançailles, Mme Flournoy n’était pas au courant de l’affiliation. Elle n’aurait pas participé si elle l’avait su, et elle a refusé le paiement des fiançailles une fois qu’elle l’a appris », dit le communiqué. « Elle n’a aucune affiliation avec le MEK et ne se présentera plus jamais à leur conférence. »

Alors que la firme Flournoy affirmait ignorer le sponsor de l’événement, elle évoquait la « Travail important » fait par « des groupes de la diaspora comme le vôtre » au cours de son discours, faisant vraisemblablement référence au Conseil national, dont les liens avec l’OMPI sont de notoriété publique dans les cercles de politique étrangère de Beltway.

L’OMPI n’a été retirée de la liste du terrorisme américain qu’en 2012, sous la pression de personnalités politiques allant de l’ancien maire de New York Rudy Giuliani – qui a également assisté à l’événement du week-end dernier – à l’ancien président du Comité national démocrate Howard Dean. Le groupe figurait également sur la liste de surveillance du terrorisme de l’Union européenne, mais a été retiré en 2009.





Bien que l’ancien responsable d’Obama ne fasse plus partie du gouvernement, le cabinet de conseil de Flournoy – ainsi que son groupe de réflexion libéral belliciste, CNAS – reste une force puissante dans la politique de DC. Co-fondé aux côtés de l’actuel secrétaire d’État Tony Blinken, WestExec a été décrit par Politico comme un « armoire en attente » pour Biden après sa victoire électorale en 2020. Flournoy a finalement été écarté pour le poste de secrétaire à la Défense, bien que Blinken et un ancien directeur de la société, Avril Haines, aient été sélectionnés pour les premières places de l’administration.

En plus de Flournoy – dont le discours a approuvé sans réserve le régime de sanctions américain contre l’Iran, tout en appelant à un retour à l’accord nucléaire de 2015 – un certain nombre d’autres personnalités politiques américaines ont assisté à l’événement. Des collègues démocrates ont fait des apparitions, notamment le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez, le sénateur Cory Booker, ainsi que la stratège démocrate Donna Brazile.

Les sénateurs du GOP Roy Blunt et Ted Cruz ont reçu des créneaux de parole en plus d’anciens responsables de Trump, parmi lesquels l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le secrétaire d’État Mike Pompeo.

« Que votre mission soit bénie et protégée, que le peuple iranien soit béni », Pompeo a déclaré à l’audience, exhortant le Conseil national de la Résistance à « Continuez le combat. »

Bien que Pompeo aurait ordonné aux membres du personnel de limiter leurs contacts avec les membres de l’OMPI alors qu’il était encore en poste, affirmant qu’ils pourraient nuire aux efforts diplomatiques avec l’Iran, il a assisté à un événement anti-iranien avec des liens étroits avec l’OMPI juste un an auparavant et a fréquemment apparaissait dans les documents de propagande du groupe. Bolton a également des liens antérieurs avec le groupe, ayant accepté au moins un concert payant d’une organisation affiliée au MEK et est apparu à plusieurs autres événements organisés par le groupe pour faire pression en faveur d’un changement de régime.





