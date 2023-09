L’allié surprise de la Fed dans la lutte contre l’inflation

Mais jusqu’à présent, une autre tendance s’est installée : des millions de personnes – pour la plupart nées à l’étranger – ont rejoint le marché du travail pour contribuer à occuper bon nombre de ces emplois.

« Le marché du travail a commencé à se détendre, sans pour autant réduire la demande [for workers] », a déclaré Alec Phillips, économiste politique en chef aux États-Unis chez Goldman Sachs, qui a abaissé ses chances d’une récession l’année prochaine à seulement 15 pour cent. « Et il y a clairement eu une contribution disproportionnée de la part des immigrants. »

Il n’y a aucune garantie que cela dure. Même sans efforts supplémentaires de la Fed pour ralentir la demande de biens et de services, on ne sait pas combien de temps le marché du travail continuera à résister face à des taux extrêmement élevés, qui pèseront à la fois sur les entreprises et les ménages. Et les postes vacants restent inhabituellement nombreux, avec environ une ouverture et demie pour chaque chômeur.

Les avantages anti-inflationnistes à court terme d’un plus grand nombre de travailleurs ajoutent une urgence accrue à la bataille politique sur le nombre de ressortissants étrangers qui devraient être autorisés à entrer dans le pays, de nombreux républicains appelant à des limites plus strictes. La question continue d’être un sujet politique brûlant pendant la campagne électorale, alors que Washington reste dans l’impasse sur une politique plus large dans ce domaine.

Certains législateurs républicains soutiennent qu’il faudrait davantage se concentrer sur l’immigration qui répond à des besoins spécifiques de l’économie, en particulier les personnes ayant un niveau d’éducation plus élevé.

« Les politiques d’immigration du président Biden ont forcé les Américains les plus pauvres à rivaliser avec un flot de main-d’œuvre étrangère non qualifiée, ce qui a entraîné un retard de salaire pour les travailleurs américains qui ont encore du mal à acheter des produits de base dans une économie inflationniste », a déclaré le sénateur. Tom Coton (R-Ark.) a déclaré dans une déclaration à POLITICO. « Les politiques d’immigration devraient soutenir les travailleurs américains et non les remplacer par des étrangers. »

Près des trois quarts de l’augmentation de l’offre de travailleurs au cours des deux dernières années sont constitués de personnes nées à l’étranger, selon Courtney Shupert, économiste au cabinet de recherche MacroPolicy Perspectives.

Dans une note de recherche, les économistes de Goldman Sachs ont déclaré que les cartes vertes et les visas de travail avaient augmenté respectivement d’environ 115 000 et 230 000 au cours des 12 derniers mois, « atteignant le niveau le plus élevé depuis des années ». Ils ont déclaré que cela signifierait 40 000 travailleurs de plus par mois que prévu, ce qui représenterait environ un demi-million de travailleurs au cours des trois prochains trimestres. Cela s’étend à toute une gamme de secteurs et de niveaux de compétences.

L’impact global sur l’inflation et les salaires n’est cependant pas totalement clair, car une immigration accrue signifie également davantage de consommateurs désireux d’acheter des biens et des services. Pour aider la Fed à lutter contre l’inflation, il faut qu’il y ait suffisamment de nouveaux travailleurs pour réellement augmenter le taux global de participation au marché du travail.

« Les gens ont souvent tendance à considérer le marché du travail comme un nombre fixe d’emplois, comme les chaises musicales », a déclaré Brian Kovak, professeur à l’Université Carnegie Mellon. « Ce n’est pas un bon modèle de marché du travail, car lorsqu’il y a plus de personnes, ces personnes demandent des biens et des services, et ces biens et services sont produits par les travailleurs. »

Les effets négatifs sur les salaires ont également tendance à être plus importants pour les personnes dont les compétences sont les plus proches de celles des immigrants, souvent d’autres travailleurs nés à l’étranger et arrivés dans le pays plus tôt, a-t-il ajouté.

Entre-temps, le faible taux de chômage et la hausse des salaires ont contribué à attirer un large éventail de travailleurs sur le marché du travail, notamment des femmes avec de jeunes enfants, mais aussi 4 millions de personnes supplémentaires nées à l’étranger au cours des deux dernières années, selon Kovak.

Ce rythme de croissance de la population active ne devrait cependant pas durer éternellement, ce qui a amené certains hauts responsables de la Fed à souligner que la banque centrale avait encore du travail à faire pour ralentir la demande de biens et de services dans l’économie.

Pour parvenir à ce que l’on appelle un atterrissage en douceur, où la croissance économique ralentit mais ne devient pas négative, la demande de travailleurs devrait idéalement chuter parallèlement à tout ralentissement de l’offre de main d’œuvre supplémentaire, de sorte qu’il n’y ait toujours pas d’augmentation importante du chômage.

Une grande question est de savoir pourquoi les personnes nées à l’étranger ont contribué dans une telle mesure à la participation au marché du travail ; après tout, les immigrants ne représentent qu’environ 18 pour cent de la main-d’œuvre.

Une réponse pourrait être que la population immigrée a considérablement diminué pendant la Covid, lorsque les mouvements transfrontaliers se sont pratiquement taris. Ainsi, les secteurs avec une part disproportionnée de travailleurs nés à l’étranger auraient pu être plus susceptibles de connaître des pénuries et donc des hausses de salaires significatives, les entreprises étant en concurrence pour un bassin de travailleurs plus restreint.

En effet, cette population ne s’est pas encore complètement rétablie, a déclaré Wendy Edelberg, ancienne économiste en chef au Congressional Budget Office, aujourd’hui chercheuse principale à la Brookings Institution.

« La population d’immigrants est plus petite, mais la population plus petite travaille à un rythme plus élevé, donc nous obtenons de bons résultats en ce qui concerne le nombre d’immigrants qui travaillent », a-t-elle déclaré. « Cela ne veut pas dire, nous pouvons tous simplement dire : « Mission accomplie et nous avons rattrapé Covid ». C’est plutôt : « Wow, pensez au contrefactuel si l’immigration revenait à la tendance. »

Jennie Murray, présidente du Forum national sur l’immigration, a souligné diverses mesures bureaucratiques qui ont également stimulé l’immigration, telles que l’extension des visas spéciaux pour les alliés américains en Afghanistan, permettant aux immigrants indiens de rester dans le pays lorsqu’ils demandent le renouvellement de leur H1-B. des visas, davantage de réfugiés et un asile élargi pour les personnes originaires de certains pays d’Amérique centrale.

Mais elle a ajouté que le rythme devait être plus rapide.

« Avant Covid, nous devions ajouter beaucoup plus de travailleurs au système », a-t-elle déclaré. « Avec le déclin de notre croissance démographique et ensuite cette restriction de l’immigration légale, nous sommes désormais loin derrière. »

Nick Niedzwiadek a contribué à ce rapport.