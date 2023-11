L’allié du Hamas, le CAIR, opère en toute impunité en Amérique depuis 30 ans

Ci-dessus, Nihad Awad du CAIR est présenté avec les représentants pro-palestiniens Rashida Tlaib et Ilhan Omar dans un magazine opposé à « l’agression et l’oppression » israéliennes. Le FBI enquête sur le CAIR depuis des décennies – sans porter plainte.

Par Paul Sperry, RealClearInvestigations

8 novembre 2023

Après que le Hamas ait massacré 1 400 hommes, femmes et enfants en Israël le mois dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti que le groupe terroriste « et ses alliés » pourraient inspirer des attaques contre les Américains « ici, sur notre propre sol ». Il a également déclaré au Sénat que le FBI menait « de multiples enquêtes en cours » sur des personnes affiliées au groupe terroriste désigné par les États-Unis.

Christopher Wray, directeur du FBI : Il a mis en garde le mois dernier contre le terrorisme du Hamas sur le sol américain. Ce qu’il n’a pas dit, c’est que le FBI enquête depuis 30 ans sur le plus grand allié du Hamas en Amérique – sans porter aucune accusation. PA

Ce que Wray n’a pas dit, c’est que le FBI enquête depuis 30 ans sur le plus grand allié du Hamas en Amérique – sans porter aucune accusation. Lancé en 1994 en tant qu’organisation de front secret pour soutenir le Hamas, selon les transcriptions déclassifiées des écoutes téléphoniques du FBI et les témoignages du FBI, le Conseil pour les relations américano-islamiques est devenu, au cours des décennies qui ont suivi, un membre accepté de la communauté de lobbying de Washington. Le New York Times et d’autres journaux influents décrivent régulièrement le CAIR comme une « organisation musulmane de défense des droits civiques ».

Bien qu’il n’ait pas renoncé à son soutien au Hamas – qui s’est engagé à détruire Israël et le peuple juif – le CAIR a été enrôlé par l’administration Biden en mai pour participer à une réunion de la Maison Blanche. initiative pour lutter contre l’antisémitisme.

Le 7 octobre, le jour où les terroristes du Hamas ont massacré 1 400 Juifs, dont 33 Américains – en violant beaucoup et en enlevant quelque 240 autres à Gaza depuis le sud d’Israël – le directeur exécutif national du CAIR, Nihad Awad, a délivré un message anti-israélien en arabe qui semblait justifier ce qu’a fait le Hamas. Traduit en anglais, on peut y lire : « Tous les peuples arabes doivent sortir le dimanche 8 octobre – et tous les jours – pour manifester en soutien aux Palestiniens et en rejet de la normalisation avec l’occupant et le régime de l’apartheid. [Israel].»

“Du fleuve à la mer ! La Palestine sera libre !” Le rassemblement soutenu par le CAIR à Washington le 4 novembre, montré sur le site Internet de l’allié du Hamas ci-dessus, comportait des affiches et des chants largement considérés comme génocidaires.

Samedi après-midi, le CAIR a aidé à rassembler plus de 100 000 musulmans à Washington DC pour condamner Israël pour avoir soi-disant commis un « génocide » à Gaza en réponse aux attaques du 7 octobre. De nombreux orateurs ont appelé à la destruction d’Israël – et, par voie de conséquence, du peuple juif – en exigeant que les Palestiniens prennent toutes les terres « du [Jordan] rivière jusqu’au [Mediterranean] mer.”

Nihad Awad, directeur exécutif national du CAIR : « Nous avons découvert le langage que comprend le président Biden : ‘Pas de cessez-le-feu, pas de votes !’ » PA

Awad était à l’avant-plan, livrant un combat enflammé discours dénigrant Israël et le président Biden pour ne pas avoir appelé Israël à cesser de bombarder les cibles du Hamas à l’intérieur de Gaza, qu’il a qualifié d’« attaques génocidaires ». Il a menacé de blesser Biden lors des urnes en 2024 s’il n’insiste pas en faveur d’un cessez-le-feu.

“Nous avons découvert le langage que comprend le président Biden : ‘Pas de cessez-le-feu, pas de votes'”, a hurlé Awad à la foule, qui a éclaté en un chant répétant ses paroles. « Pas de vote dans le Michigan, pas de vote nulle part si vous n’appelez pas à un cessez-le-feu maintenant. Il a ensuite lancé un chant : « Palestine libre, libre ! »

Awad a également promis de fournir un soutien juridique aux Américains musulmans qui manifestent en faveur de la Palestine. « Nous sommes avec vous », dit-il. « La population de Gaza compte sur vos voix et votre activisme. »

Les manifestants ont ensuite marché vers la Maison Blanche, où ils ont dégradé le portail en briques blanches du palais exécutif avec de la peinture rouge symbolisant le sang des Gazaouis morts lors des contre-attaques de l’armée israélienne. Awad est activé enregistrer déclarant son soutien au Hamas. À l’Université Barry en 1994, par exemple, il a déclaré : « Je soutiens le mouvement Hamas. »

Le CAIR n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais sans donner de détails, il a précédemment affirmé qu’il « n’était pas un ‘groupe écran pour le Hamas’ ». Le FBI et la Maison Blanche ont refusé de commenter.

Ce livre de 2009 co-écrit par Paul Sperry, journaliste de RealClearInvestigations, explore l’histoire du CAIR, révélant ses liens étroits avec des groupes terroristes, dont le Hamas. Éditeurs WND./Wikipédia

Alors que le CAIR est désormais un pilier de la politique américaine – dont le siège est à seulement trois pâtés de maisons du Capitole des États-Unis, avec 35 bureaux à travers le pays – son histoire révèle ses liens étroits avec des groupes terroristes tels que le Hamas, comme le détaille le livre de 2009 co-écrit par ce journaliste. avec l’expert en lutte contre le terrorisme P. David Gaubatz, « Mafia musulmane : à l’intérieur du monde souterrain secret qui conspire pour islamiser l’Amérique. »

L’histoire a commencé dans le camp de réfugiés palestiniens en Jordanie dans les années 1960, où sont nés Awad et l’un des cofondateurs du CAIR, Omar Ahmad. Les deux hommes sont finalement venus aux États-Unis pour faire des études universitaires. En 1992, Awad était un membre clé du soi-disant Comité Palestine en Amérique, qui a aidé à financer le Hamas. Selon une lettre de 1992 provenant de la bande de Gaza, le Hamas a demandé de l’argent au Comité pour acheter « des armes, des armes, nos frères ». La lettre poursuit : « La signification de tuer un Juif pour la libération de la Palestine ne peut être comparée à aucun jihad sur terre. »

À peu près au même moment, le FBI écoutait plusieurs dirigeants du Hamas en lien avec des activités terroristes, ce qui produisait des enregistrements documentant l’incarnation du CAIR en 1993. Lors d’une réunion secrète en octobre, Omar Ahmad a rappelé à l’ordre le sommet du Hamas à Philadelphie dans une cour. par l’hôtel Marriott de Philadelphie pour discuter de la formation d’une nouvelle organisation de façade pour soutenir leur « mouvement » en Amérique. Awad était également présent à la réunion.

L’objet d’un procès pour terrorisme en 2009 dans lequel le CAIR a été impliqué. L’objet d’un procès pour terrorisme en 2009 dans lequel le CAIR a été impliqué. historycommons.org/Wikipédia

Selon le témoignage au tribunal de l’agent du FBI Lara Burns, qui dirige un important programme antiterroriste pour le bureau, Ahmad, Awad et les autres dirigeants réunis là-bas ont élaboré un plan visant à déguiser en charité les paiements à l’étranger versés aux terroristes du Hamas et à leurs familles. Des écoutes téléphoniques du FBI les ont également enregistrées affirmant la nécessité de tromper les Américains sur les véritables objectifs de leur groupe de façade américain prévu alors que le Hamas lançait une campagne d’attaques terroristes contre Israël connue sous le nom d’« Intifada ».

Ils ont comparé cette tromperie au « faux de tête » au basket-ball, où un tireur trompe un adversaire qui le garde pour qu’il se déplace dans une direction différente. Le groupe, selon les transcriptions des écoutes téléphoniques, envisageait une organisation « alternative » dont les tendances pro-palestiniennes n’étaient « pas très visibles ». Burns a témoigné que CAIR était ce qu’ils avaient en tête. Au cours des pourparlers, ils ont tenté d’induire en erreur toutes les autorités susceptibles d’écouter en faisant référence au Hamas comme à « Samah » – Hamas épelé à l’envers.

Ahmad a cofondé le CAIR en 1994 et a embauché Awad comme directeur exécutif la même année. Les deux hommes ont exprimé leur haine envers Israël et leur ressentiment envers leur pays d’adoption pour avoir aidé à financer et à armer la nation juive.

Burns a témoigné lors du procès pour terrorisme de 2008 d’un front caritatif du Hamas connu sous le nom de Holy Land Foundation. Il s’agit du plus gros financement du terrorisme cas dans l’histoire des États-Unis. Dans le cadre des dossiers déposés auprès du tribunal, le ministère de la Justice a inclus le CAIR sur une liste de co-conspirateurs soutenant le terrorisme du Hamas – bien que le CAIR et ses fondateurs n’aient jamais été inculpés dans cette affaire. Le HLF, considéré comme la principale branche de collecte de fonds du Hamas en Amérique, a mélangé des fonds, des actifs et du personnel avec le CAIR, selon les dossiers fiscaux et les documents judiciaires.

James Jacks, procureur dans le procès terroriste de la Holy Land Foundation : « Une conspiration dont le CAIR ne s’est jamais retiré » Fitzpatrick, Jacks, Smith, Uhl

« Le CAIR a été identifié par le gouvernement comme participant à un complot en cours et finalement illégal visant à soutenir une organisation terroriste désignée. [Hamas] – une conspiration dont le CAIR ne s’est jamais retiré », a déclaré l’ancien procureur adjoint américain James Jacks, qui était le procureur principal dans cette affaire.

Un juge fédéral a accepté. “Le gouvernement a produit de nombreuses preuves pour établir les associations du CAIR avec le Hamas”, a écrit le juge de district américain de l’époque, Jorge Solis, dans un jugement rendu en juillet 2009.

Un certain nombre d’agents antiterroristes du FBI étaient frustrés que le bureau national et les dirigeants du CAIR n’aient jamais été inculpés de complot, bien que le fondateur de la section texane du CAIR ait été condamné à la prison. Ils ont dit que la politique était intervenue. Après le 11 septembre, ils ont déclaré que le siège du FBI considérait le CAIR comme un lien avec la communauté musulmane grâce auquel ils pouvaient obtenir des informations sur les menaces terroristes contre le pays. Brass a même invité les responsables du CAIR dans les suites exécutives situées…