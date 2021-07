L’allié de Trump, Thomas Barrack, arrêté sous l’inculpation fédérale

Thomas Barrack, président et chef de la direction de Colony Capital Inc., fait un geste lors de la réception de clôture au Milken Institute Japan Symposium à Tokyo, Japon, le lundi 25 mars 2019. La conférence rassemble des chefs d’entreprise et des représentants du gouvernement pour discuter des problèmes géopolitiques, économiques et sociaux auxquels le Japon est confronté. Photographe : Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images