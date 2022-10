L’allié de Trump Steve Bannon condamné à 4 mois pour outrage

WASHINGTON –

Steve Bannon, un allié de longue date de l’ancien président Donald Trump, a été condamné vendredi à quatre mois derrière les barreaux après avoir défié une citation à comparaître du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Le juge a autorisé Bannon à rester libre en attendant l’appel et a également imposé une amende de 6 500 $ US dans le cadre de la peine. Bannon a été reconnu coupable en juillet de deux chefs d’outrage au Congrès : l’un pour avoir refusé de siéger pour une déposition et l’autre pour avoir refusé de fournir des documents.

Le juge de district américain Carl Nichols a prononcé la peine après avoir déclaré que la loi était claire que l’outrage au Congrès est passible d’une peine minimale obligatoire d’au moins un mois derrière les barreaux. Les avocats de Bannon avaient fait valoir que le juge aurait pu le condamner à la probation à la place. Les procureurs avaient demandé que Bannon soit envoyé en prison pour six mois.

Le panel de la Chambre avait demandé le témoignage de Bannon sur son implication dans les efforts de Trump pour annuler l’élection présidentielle de 2020. Bannon n’a pas encore témoigné ni fourni de documents au comité, ont écrit les procureurs.

Les procureurs ont fait valoir que Bannon, 68 ans, méritait la peine plus longue parce qu’il avait poursuivi une “stratégie de mauvaise foi” et ses déclarations publiques dénigrant le comité lui-même indiquaient clairement qu’il voulait saper leurs efforts pour aller au fond de l’attaque violente et garder quelque chose comme cela ne se reproduise plus.