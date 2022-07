L’allié de Trump, Steve Bannon, aurait accepté de témoigner devant le comité du 6 janvier

Steve Bannon a déclaré au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier qu’il était prêt à témoigner, de préférence lors d’une audience publique, selon CNN.

Bannon, ancien conseiller de l’ancien président Donald Trump, devait être jugé la semaine prochaine pour outrage criminel pour avoir refusé de coopérer à l’enquête du Congrès sur l’émeute du Capitole.

L’avocat de Bannon a fait valoir à l’époque qu’il adhérait à l’affirmation du privilège exécutif revendiquée par Trump, qui aurait empêché Bannon de fournir les documents demandés par le comité restreint.

Mais Trump aurait envoyé samedi une lettre à Bannon qui renonçait au privilège de l’exécutif, bien que le comité restreint de la Chambre et les procureurs fédéraux aient déclaré que le privilège de l’exécutif n’avait jamais servi d’argument pour le non-respect d’une assignation à comparaître du Congrès.

“Lorsque vous avez reçu pour la première fois l’assignation à témoigner et à fournir des documents, j’ai invoqué le privilège de l’exécutif. Cependant, j’ai vu à quel point vous et d’autres avez été traités injustement, devant dépenser d’énormes sommes d’argent en frais juridiques et tout le traumatisme que vous devez subir. passer par l’amour de votre pays et par respect pour le bureau du président”, a écrit Trump dans la lettre, selon CNN.

“Par conséquent, si vous parvenez à un accord sur une heure et un lieu pour votre témoignage, je renoncerai au privilège exécutif pour vous, ce qui vous permet d’entrer et de témoigner honnêtement et équitablement”, a ajouté Trump.

Les représentants de Bannon auraient envoyé la lettre avec leur propre suivi au comité du 6 janvier.

“Bien que M. Bannon ait été ferme dans ses convictions, les circonstances ont maintenant changé”, a écrit l’avocat de Bannon, Bob Costello, selon CNN. “M. Bannon est prêt à témoigner à votre audience publique, et préfère même le faire.”

On ne sait pas comment son procès imminent serait affecté si Bannon finissait par témoigner devant le comité. Bannon, qui a plaidé non coupable de deux chefs d’outrage au Congrès, encourt une peine maximale d’un an de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ pour chaque chef d’accusation s’il est reconnu coupable.

Un porte-parole du comité et l’avocat de Bannon, Bob Costello, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Lisez le rapport complet de CNN ici.