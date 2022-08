L’allié de Trump, Navarro, poursuivi pour un prétendu compte de messagerie non officiel

NEW YORK (AP) – Le ministère de la Justice a intenté une action mercredi contre Peter Navarro, affirmant que l’ancien conseiller de Donald Trump avait utilisé un compte de messagerie non officiel alors qu’il travaillait à la Maison Blanche et avait conservé à tort des dossiers présidentiels.

Le procès devant le tribunal fédéral de Washington affirme que Navarro a utilisé au moins un compte de messagerie «non officiel» – un compte ProtonMail – pour envoyer et recevoir des e-mails. L’action en justice intervient quelques semaines seulement après que Navarro a été inculpé de poursuites pénales après avoir refusé de coopérer à une enquête du Congrès sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Les affaires civiles allèguent qu’en utilisant le compte de messagerie non officiel, Navarro n’a pas remis les dossiers présidentiels à la National Archives and Records Administration.

Le ministère de la Justice demande à un juge fédéral une ordonnance « autorisant la récupération de tout dossier présidentiel en possession, sous la garde et/ou sous le contrôle de M. Navarro ». La poursuite demande également des dommages-intérêts non spécifiés.

“M. Navarro conserve à tort des archives présidentielles qui sont la propriété des États-Unis et qui font partie des archives historiques permanentes de l’administration précédente », indique la poursuite.

Un avocat représentant Navarro dans l’affaire pénale n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires sur l’affaire civile.

Michael Balsamo, Associated Press