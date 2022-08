L’allié de Trump, Kari Lake, remporte la primaire du GOP pour le gouverneur de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Kari Lake, une ancienne présentatrice de nouvelles qui s’est éloignée de sa carrière de journaliste et a été embrassée par Donald Trump et ses fervents partisans, a remporté jeudi la primaire républicaine du gouverneur de l’Arizona.

La victoire de Lake a été un coup dur pour l’establishment du GOP qui s’est aligné derrière l’avocate et femme d’affaires Karrin Taylor Robson dans le but de pousser leur parti au-delà de l’ère chaotique de Trump. Lake a déclaré qu’elle n’aurait pas certifié la victoire du président Joe Biden en 2020 et placé de fausses allégations de fraude électorale au centre de sa campagne.

“Le mouvement MAGA s’est élevé comme si leur vie en dépendait”, a déclaré Lake en déclarant la victoire prématurément mercredi après-midi, un jour avant l’appel de la course, en utilisant un acronyme pour le mouvement Make America Great Again de Trump. « Et cela a prouvé que vous ne pouvez pas acheter une élection, du moins pas en Arizona. Nous, le peuple, nous nous sommes levés et avons parlé.

Robson, qui est mariée à l’un des hommes les plus riches de l’Arizona, a largement autofinancé sa campagne. Elle a qualifié les élections de 2020 d ‘«injustes», mais s’est abstenue de les qualifier de frauduleuses et a poussé le GOP à se tourner vers l’avenir.

Les républicains entrent maintenant dans le sprint des élections générales avec une liste de candidats étroitement alliés à Trump qui nient que Joe Biden ait été légitimement élu président. Lake affrontera la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs lors des élections de novembre.

Les premiers résultats des élections montrant uniquement les bulletins de vote par correspondance reçus avant le jour du scrutin ont donné à Robson une avance solide, mais cela a été réduit à mesure que les votes des bureaux de vote ont été ajoutés au décompte. La victoire de Lake est devenue claire jeudi lorsque le comté de Maricopa a publié les résultats de milliers de bulletins de vote par correspondance déposés aux urnes mardi.

Au cours d’une saison primaire à mi-mandat avec des résultats mitigés pour les candidats favoris de Trump, l’ancien président est arrivé en tête en Arizona, un État qui a été au cœur de ses efforts pour renverser l’élection présidentielle de 2020 et jeter le doute sur la victoire de Biden. En plus de Lake, les choix de Trump pour le Sénat américain, le secrétaire d’État, le procureur général, la Chambre des États-Unis et la législature de l’État ont tous remporté leurs primaires du GOP.

S’ils gagnent en novembre, les alliés de Trump domineront l’administration des élections dans un État crucial du champ de bataille alors qu’il envisage une autre candidature à la Maison Blanche en 2024. Les résultats montrent également que Trump reste une figure puissante du GOP en tant que piliers de longue date du parti. deviennent de plus en plus audacieux dans leurs efforts pour reprendre le contrôle avant la prochaine campagne présidentielle.

L’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont tous fait campagne pour Robson dans les jours précédant les élections.

Lake est maintenant confronté à la tâche ardue d’unir le Parti républicain après une primaire meurtrière. Elle a tenté de tendre la main à Robson et à d’autres qu’elle a férocement critiqués en tant que RINO, ou républicains de nom seulement, qui ne s’alignent pas sur Trump sur des questions clés.

“Franchement, ce parti a besoin qu’elle se rassemble, et je lui souhaite la bienvenue”, a déclaré Lake à propos de Robson. “Et j’espère qu’elle viendra pour ça.”

Comme Trump, Lake courtise la controverse et la confrontation. Elle réprimande les journalistes et esquive les questions. Elle a brûlé des masques lors de la flambée de COVID-19 à l’été 2021 et a attaqué des républicains comme Ducey qui ont autorisé des restrictions sur les entreprises, bien qu’en tant que présentatrice de nouvelles, elle ait encouragé les gens à suivre les conseils de santé publique.

Lake a passé les jours qui ont précédé sa propre élection à affirmer qu’il y avait des signes de fraude, mais elle a refusé de fournir la moindre preuve. Une fois sa victoire assurée, elle a déclaré que les électeurs devraient croire que sa victoire est légitime.

“Nous avons mis en minorité la fraude”, a déclaré Lake. Elle a souligné des problèmes dans un comté, qui manquait de bulletins de vote dans certaines circonscriptions et devait en imprimer davantage, mais elle et son avocat, Tim La Sota, ont refusé de fournir des preuves à l’appui de ses allégations de fraude.

Elle a dit qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de parler de fraude électorale même si elle devait élargir son attrait au-delà des loyalistes qu’elle a propulsés lors de sa victoire principale.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Les allégations de fraude de Trump ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges qu’il a nommés. Un recomptage manuel mené par des partisans de Trump dans le comté de Maricopa, le plus grand de l’Arizona, n’a trouvé aucune preuve d’une élection volée et a conclu que la marge de victoire de Biden était plus grande que le décompte officiel.

Hobbs, l’adversaire de Lake en novembre, a poursuivi la candidate pour son opposition au droit à l’avortement et au contrôle des armes à feu et une proposition qu’elle a lancée de mettre des caméras dans chaque salle de classe pour garder un œil sur les enseignants.

“Tout simplement, Kari Lake est dangereux”, a déclaré Hobbs à ses partisans mardi soir après avoir remporté la primaire démocrate par une large marge.

Les républicains, se dirigeant vers novembre en tant que parti divisé en Arizona, doivent faire appel aux électeurs indépendants qui décident des courses serrées, a déclaré Chuck Coughlin, un stratège républicain de longue date qui a quitté le parti à l’époque de Trump.

“Je vois cela comme un défi que les républicains vont avoir : comment racontent-ils aux électeurs non affiliés ?” dit Coughlin.

Jonathan J. Cooper, Associated Press