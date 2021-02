L’allié de Trump, Erik Prince, a fourni des armes et des mercenaires pour le coup d’État prévu en Libye: rapport

Le partisan et allié de Donald Trump, Erik Prince, aurait fourni des armes, des mercenaires et des avions à un commandant de milice libyenne pour un complot visant à renverser le gouvernement libyen soutenu par la communauté internationale, selon une enquête des Nations Unies, a rapporté vendredi le New York Times.

Le rapport confidentiel obtenu par le Times a accusé Prince, fondateur de la société militaire privée Blackwater, qui a changé son nom pour Academi, d’avoir violé un embargo des Nations Unies sur les armes en Libye en déployant des mercenaires étrangers, armés d’avions et de canonnières, dans l’est de la Libye dans 2019 au milieu de violents combats.

Une partie du plan était d’utiliser une escouade de mercenaires pour tuer des commandants militaires libyens, selon le Times.

L’Est de la Libye est désormais contrôlé par Khalifa Haftar, que le commandant Prince a accepté de soutenir, selon le rapport de l’ONU. Trump a publiquement approuvé Haftar en avril 2019, quatre jours après que Prince ait fait sa présentation à l’homme fort pour son opération de 80 millions de dollars en Libye, a rapporté le Times.

Le fondateur de Blackwater, Erik Prince, le frère de l’ancienne secrétaire à l’éducation Betsy DeVos, avait été lié à la campagne présidentielle de Donald Trump. (Photo: Jacquelyn Martin / Associated Press)

Le rapport de 121 pages sur Prince, ancien Navy SEAL et frère de Betsy DeVos, secrétaire à l’éducation de Trump, aurait été remis jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU pour d’éventuelles mesures supplémentaires.

Les gardiens de l’ancienne société de sécurité Blackwater de Prince ont été reconnus coupables d’avoir tué 14 civils irakiens dans une embuscade non provoquée en 2007. Juste avant de quitter ses fonctions, Trump a gracié quatre hommes purgeant une peine pour le massacre.

Malgré l’horrible attaque, l’étoile de Prince a recommencé à se lever pendant son séjour avec Trump et les conseillers Roger Stone et Steve Bannon, tous deux graciés récemment par l’ancien président pour divers crimes.

Prince a témoigné devant le House Intelligence Committee en 2017 qu’il n’avait joué aucun rôle dans la campagne 2016 de Trump. Mais il a finalement admis en 2019 qu’il avait assisté à une réunion à Trump Tower avec Donald Trump Jr. et un représentant de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour discuter de la «politique iranienne» pendant la campagne.

Mais le but réel de la réunion, selon un émissaire de deux riches princes arabes présents, était de discuter de l’offre des nations arabes d’aider Trump à remporter la présidence, a rapporté le Times.

L’histoire continue

Prince n’a pas coopéré à l’enquête de l’ONU, a rapporté le Times. Son avocat, Matthew Schwartz, a déclaré au journal l’année dernière que Prince «n’avait rien du tout» à voir avec les opérations militaires en Libye.

Lisez l’intégralité de l’article du New York Times sur Erik Prince ici.

Aussi sur HuffPost

Cet article a été initialement publié sur HuffPost et a été mis à jour.