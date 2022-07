L’allié de Trump, Bannon, est maintenant prêt à témoigner devant Kinzinger, panel du 6 janvier – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Steve Bannonun ancien stratège de la Maison Blanche et allié de Donald Trump qui fait face à des accusations criminelles après avoir défié pendant des mois une assignation à comparaître du Congrès concernant l’émeute du Capitole, a déclaré au comité de la Chambre qui comprend le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger enquêtant sur l’attaque qu’il est maintenant prêt à témoigner.

Le revirement de Bannon a été transmis samedi dans une lettre de son avocat, ont déclaré les législateurs, alors que le comité se prépare à diffuser certaines de ses révélations les plus frappantes cette semaine contre Trump dans ce qui pourrait être sa dernière série d’audiences.

“Je m’attends à ce que nous entendions parler de lui et nous avons de nombreuses questions à lui poser”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Calif. Elle et d’autres membres du comité ont déclaré lors d’entretiens télévisés dimanche qu’ils avaient l’intention de demander à Bannon de s’asseoir pour une entrevue privée, qu’ils mènent généralement dans une déposition avec témoignage sous serment.

Bannon avait été l’un des alliés les plus en vue de Trump en refusant de témoigner devant le comité, ce qui a conduit à deux chefs d’accusation d’outrage au Congrès l’année dernière pour avoir résisté à l’assignation du comité. Il a fait valoir que son témoignage est protégé par la revendication du privilège exécutif de Trump. Le comité soutient qu’une telle affirmation est douteuse car Trump avait limogé Bannon de la Maison Blanche en 2017 et Bannon était donc un simple citoyen lorsqu’il consultait le président de l’époque à la veille de l’émeute du 6 janvier 2021.

Pourtant, ces derniers jours, alors que l’ancien président devenait frustré par ce qu’il décriait comme une présentation unilatérale du comité de sept démocrates et de deux républicains, Trump a déclaré qu’il renoncerait à cette revendication de privilège, selon une lettre adressée samedi à l’avocat de Bannon.

“Si vous parvenez à un accord sur une heure et un lieu pour votre témoignage, je renoncerai au privilège exécutif pour vous, ce qui vous permet d’entrer et de témoigner honnêtement et équitablement, conformément à la demande du comité non élu des voyous et des hacks politiques, », a écrit Trump.

L’audience de jeudi soir du comité examinera l’étirement de plus de trois heures lorsque Trump n’a pas agi alors qu’une foule de partisans a pris d’assaut le Capitole. Ce sera la première audience aux heures de grande écoute depuis les débuts du 9 juin qui a été vue par 20 millions de personnes.

Une audience mardi se concentrera sur le complot et la planification de l’insurrection par des groupes nationalistes blancs tels que les Proud Boys, les Oath Keepers et les Three Percenters, et mettra également en lumière les témoignages recueillis vendredi à partir de l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone.

Cela vient après le témoignage surprise le mois dernier de Cassidy Hutchinson, ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche a fourni la preuve la plus convaincante à ce jour que Trump pourrait être lié à un crime fédéral. Depuis lors, le comité a vu un afflux de nouvelles informations et de conseils confidentiels.

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., A suggéré que Bannon “avait changé d’avis, et après avoir vu, vraisemblablement, toutes ces personnes se manifester, y compris Cassidy Hutchinson, il a décidé qu’il voulait entrer, et s’il veut entrer, je suis certain que le comité serait très intéressé à l’entendre.

Le procès de Bannon sur les deux chefs d’accusation est le 18 juillet. Une audience dans son affaire était prévue lundi devant un tribunal fédéral à Washington. Bannon a demandé un report de son procès pour au moins tomber.

On ne sait pas dans quelle mesure Bannon a l’intention de coopérer. Il a exprimé sa préférence pour comparaître devant le comité lors d’une audience publique. Le comité précise qu’il doit d’abord s’asseoir pour un entretien privé, généralement dans le cadre d’une déposition sous serment. Il est également possible qu’il choisisse de comparaître puis refuse de répondre aux questions, invoquant son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

“La façon dont nous avons traité chaque témoin est la même, qu’ils entrent, qu’ils parlent au comité là-bas”, a déclaré Raskin. « S’ils vont prendre une déposition, ils sont assermentés. C’est enregistré sur vidéo. C’est enregistré, et ensuite nous le prenons à partir de là.

Le comité dit qu’il veut entendre Bannon parce qu’il “avait des connaissances spécifiques sur les événements prévus pour le 6 janvier avant qu’ils ne se produisent”. Il a cité en exemple les commentaires qu’il a faits sur son podcast la veille de l’émeute.

« Cela ne va pas se passer comme vous le pensez. OK, ça va être assez extraordinairement différent. Tout ce que je peux dire, c’est attacher », a déclaré Bannon dans ce podcast. “L’enfer va se déchaîner demain. … Tant de gens ont dit: “Mec, si j’étais dans une révolution, je serais à Washington.” Eh bien, c’est votre moment dans l’histoire.

Les enquêteurs de la Chambre ont approfondi les preuves recueillies jusqu’à présent sur le rôle joué par les groupes extrémistes dans l’insurrection meurtrière et sur ce que faisait Trump alors que la violence s’ensuivait dans la rue de la Maison Blanche.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Qui dirigera l’audience de jeudi avec la représentante Elaine Luria, D-Va., A décrit le témoignage à venir comme essentiel pour fournir une chronologie détaillée de ce que Trump a fait et n’a pas fait pendant ces heures critiques sur l’après-midi du 6 janvier 2021. Cela inclut le tweet de Trump critiquant le vice-président Mike Pence pour son manque de “courage” alors que des manifestants en colère à l’extérieur du Capitole ont été entendus scandant “Hang Mike Pence” pour ne pas avoir contesté la victoire électorale du démocrate Joe Biden en 2020.

“Nous voulons montrer au peuple américain ce que faisait le président à cette époque”, a déclaré dimanche Kinzinger. « Le reste du pays savait qu’il y avait une insurrection. Le président devait évidemment savoir qu’il y avait une insurrection. Où était-il donc ? Que faisait-il? C’est une audience très importante. Faites attention. Parce que je pense que cela va au cœur de ce qu’est le serment d’un leader.

L’audience de mardi explorera les efforts pour rassembler la foule sur le National Mall, puis organisera la marche sur Pennsylvania Avenue, où certains émeutiers – armés de tuyaux, de chauves-souris et de gaz poivré – ont chargé dans le Capitole, submergeant rapidement les forces de police débordées. Plus de 100 policiers ont été blessés, dont beaucoup battus, ensanglantés et meurtris, ce jour-là.

Il mettra également en évidence une réunion le 18 décembre 2020 à la Maison Blanche au cours de laquelle les anciens avocats de Trump Sidney Powell et Rudy Giuliani, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Michael Flynn et d’autres ont lancé l’idée de saisir les machines à voter et d’invoquer les pouvoirs d’urgence en matière de sécurité nationale, à l’objection passionnée de plusieurs avocats de la Maison Blanche qui ont fait valoir que Trump devait accepter sa défaite, selon Raskin, qui dirigera l’audience de mardi.

“Nous allons pouvoir utiliser une grande partie du témoignage de M. Cipollone”, a-t-il déclaré. “Il était au courant de chaque mouvement majeur, je pense, que Donald Trump faisait pour essayer de renverser les élections de 2020 et de s’emparer essentiellement de la présidence.”

Kinzinger a parlé sur ABC « This Week, Lofgren était sur « State of the Union » sur CNN et Raskin est apparu sur « Face the Nation » sur CBS.

___

La rédactrice d’Associated Press Hannah Fingerhut à Rehoboth Beach, Delaware, a contribué à ce rapport.

