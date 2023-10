L’allié de Poutine impose une rare concession à l’Ukraine

L’Ukraine a retiré la plus grande banque commerciale de Hongrie de sa liste noire de ceux qui soutiennent l’invasion à grande échelle de la Russie, dans l’espoir que cette décision puisse garantir l’engagement de Budapest à financer l’effort de guerre de Kiev.

Le retrait par l’Agence nationale ukrainienne de prévention de la corruption (NACP) de la banque OTP de la liste des « sponsors internationaux de guerre » de Kiev intervient alors que l’UE a annoncé qu’elle débloquerait les fonds pour le pays dont le premier ministre, Viktor Orban, est considéré comme un allié du président russe Vladimir. Poutine.

En mai, la banque a été ajoutée à la liste noire de l’Ukraine, créée pour dissuader les opérations étrangères en Russie. Mais l’agence ukrainienne a annoncé qu’elle supprimerait temporairement la banque à la suite de discussions avec le Service d’action extérieure de l’Union européenne, affirmant qu’OTP avait « pris un certain nombre d’engagements concernant ses projets futurs pour le marché russe ».

Une succursale de la banque OTP dans le centre-ville le 16 février 2015 à Budapest, en Hongrie. L’Ukraine a retiré la banque de sa liste noire des sponsors de la guerre en Ukraine.

Sean Gallup/Reuters



Cette décision définitive dépendra de la volonté de la banque de mettre fin à sa coopération avec la Russie, a ajouté l’agence.

Le NACP a déclaré que cette décision visait à obtenir le soutien de Budapest au dernier programme d’aide militaire de l’UE à l’Ukraine. L’agence anti-corruption a déclaré dans un communiqué que la décision était le résultat de négociations avec la banque et des responsables à Budapest dans l’espoir que la Hongrie débloquera 500 millions d’euros (523 millions de dollars) « d’aide militaire vitale de l’UE au peuple ukrainien ».

Cependant, le gouvernement hongrois a déclaré qu’« aucun changement significatif n’était survenu en raison de la suspension temporaire » de la banque. Le porte-parole du ministère hongrois des Affaires étrangères, Mate Paczolay, a déclaré aux médias locaux que jusqu’à ce que la banque soit retirée de la liste, « la Hongrie ne participera pas au financement supplémentaire de l’UE pour les expéditions d’armes vers l’Ukraine ».

Contactée par Newsweek, OTP Bank s’est dite « rassurante… que les autorités ukrainiennes compétentes soient convaincues que son inscription sur la liste est injustifiée ».

Cependant, il a rejeté un certain nombre d’accusations du NACP qui l’avaient placé sur la liste en premier lieu. Il s’agissait notamment du fait qu’elle opérait dans les territoires occupés par la Russie dans le Donbass et en Crimée et qu’elle reconnaissait l’existence des soi-disant républiques populaires de Louhansk et de Donetsk.

OTP Bank a également rejeté l’affirmation de la NACP selon laquelle elle aurait accordé des « crédits préférentiels » aux membres de l’armée russe et joué un rôle important dans l’économie russe.

« Au cours des négociations avec la NACP, OTP Bank s’est engagée à maintenir sa coopération avec le conseiller en investissements international Rothschild Martin Maurel, avec l’aide duquel elle continuera à examiner toutes ses options stratégiques pour l’avenir de la filiale russe », précise le communiqué.

Newsweek a contacté le NACP pour commentaires par courrier électronique.

Orbán entretient de bonnes relations avec Poutine, ayant repoussé les sanctions de l’UE et tenté d’atténuer le soutien militaire de l’OTAN, dont Budapest est membre. Alors que la Russie a limité ses livraisons de gaz aux autres pays européens, elle a accepté d’augmenter ses livraisons de carburant à la Hongrie.

Il a été rapporté que l’UE avait l’intention de débloquer 13,6 milliards de dollars de financement d’ici la fin novembre. En décembre 2022, l’UE a gelé 23 milliards de dollars de financements qui auraient aidé la Hongrie à développer et à améliorer ses infrastructures.

En réponse aux demandes de Bruxelles, la Hongrie a mené en mai des réformes judiciaires qui pourraient débloquer les paiements, appelés fonds de cohésion, alors que l’UE cherche l’unanimité parmi ses États membres pour continuer à soutenir financièrement Kiev.