L’allié de Poutine fait craindre la Troisième Guerre mondiale en avertissant que les troupes britanniques pourraient devenir des « cibles légales » de la Russie | Monde | Nouvelles

L’homme politique russe a poursuivi en affirmant que les instructeurs britanniques seraient « impitoyablement éliminés, et cette fois non pas en tant que mercenaires mais en tant que spécialistes britanniques de l’OTAN ».

S’adressant aux plateformes de médias sociaux, notamment X et Telegram, M. Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a écrit qu’une mesure similaire « ferait des instructeurs militaires britanniques des cibles légales de nos forces armées ».

Même si l’Ukraine n’est pas encore membre de l’OTAN, l’Allemagne et le Royaume-Uni font tous deux partie de l’alliance occidentale, et un acte d’agression à leur encontre pourrait exacerber les tensions à la lumière de l’article 5 du partenariat militaire.

Le programme est en passe d’avoir enseigné des compétences à plus de 30 000 soldats ukrainiens d’ici la fin de cette année.

S’adressant au Télégraphe du dimancheM. Shapps a suggéré que des membres de l’armée britannique pourraient éventuellement effectuer ce travail de formation directement en Ukraine, bien que loin de la ligne de front.

Il a déclaré : « Je parlais aujourd’hui de la possibilité de rapprocher la formation et de l’étendre également en Ukraine.

« En particulier dans l’ouest du pays, je pense que l’opportunité est maintenant d’apporter plus de choses ‘dans le pays’ – pas seulement la formation, mais nous voyons aussi BAE [the UK defence firm], par exemple, se lancer dans la fabrication dans le pays, par exemple. J’ai hâte de voir d’autres entreprises britanniques faire leur part en faisant la même chose. Je pense donc qu’il y aura une tendance à accroître la formation et la production dans le pays. »