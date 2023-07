« L’Occident complètement fou » risque une troisième guerre mondiale en soutenant l’Ukraine, a affirmé l’ancien président russe.

Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité russe et allié de Poutine, a déclaré que la « troisième guerre mondiale » approchait « rapidement » et que l’invasion russe de l’Ukraine « continuerait ».

Cela survient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux engagements de sécurité du G7 envers le pays, mais a averti que cela ne pouvait pas se substituer à l’adhésion à l’OTAN.

M. Medvedev a déclaré: «L’Occident complètement fou n’a rien inventé d’autre. En fait, c’est une impasse.

« La troisième guerre mondiale approche. Qu’est-ce que tout cela signifie pour nous ? Tout est évident. L’opération militaire spéciale se poursuivra avec les mêmes objectifs.

Le paquet de sécurité « à long terme » pour l’Ukraine pour aider à « mettre fin à la guerre » sera annoncé par les pays du G7 plus tard dans la journée lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie.

Dans une déclaration reprise par la Maison Blanche, le gouvernement britannique a déclaré: « La déclaration conjointe, qui devrait être signée par tous les membres du G7, définira comment les alliés soutiendront l’Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et dissuader et répondre à toute attaque future.

Le Premier ministre Rishi Sunak a ajouté: « Alors que l’Ukraine progresse stratégiquement dans sa contre-offensive et que la dégradation des forces russes commence à infecter la ligne de front de Poutine, nous renforçons nos dispositions formelles pour protéger l’Ukraine à long terme. »

S’exprimant après des entretiens avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, Zelensky a déclaré que les promesses du G7 devraient être considérées « non pas à la place de l’OTAN, mais comme des garanties de sécurité sur la voie de l’intégration ».

« Nous pouvons affirmer que les résultats de ce sommet sont bons, mais si nous recevions une invitation, ce serait l’optimum », a-t-il déclaré.

Sur la photo: le président ukrainien Volodymyr Zelensky assiste à une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN en marge du sommet de l’OTAN à Vilnius mercredi

Sur la photo: le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Vilnius, en Lituanie, mercredi

Mardi, Zelensky a fait exploser les premières professions d’unité au sommet de l’OTAN après avoir critiqué ses alliés pour ne pas avoir fixé de calendrier ferme pour que son pays rejoigne l’alliance.

Il a publié ses plaintes sur Twitter après avoir déclaré que l’Ukraine serait « représentée » au sommet – au milieu d’indications qu’il rencontrerait le président Joe Biden ici, affirmant que la présence serait une question de « respect ».

« Mais l’Ukraine mérite aussi le respect. Maintenant, sur le chemin de Vilnius, nous avons reçu des signaux indiquant que certains libellés étaient en cours de discussion sans l’Ukraine.

« Et je voudrais souligner que cette formulation concerne l’invitation à devenir membre de l’OTAN, et non l’adhésion de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

« C’est sans précédent et absurde qu’aucun délai ne soit fixé ni pour l’invitation ni pour l’adhésion de l’Ukraine.

« Alors qu’en même temps, une formulation vague sur les » conditions « est ajoutée même pour inviter l’Ukraine », a déclaré Zelensky.

« Cela signifie qu’il reste une fenêtre d’opportunité pour négocier l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans le cadre des négociations avec la Russie », a-t-il déclaré. « Et pour la Russie, cela signifie une motivation pour continuer sa terreur. »

Pendant ce temps, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a riposté dans un avertissement à peine voilé à Kiev après la tirade de Zelensky.

Il a rejeté avec colère les affirmations de la militante anti-corruption ukrainienne Daria Kaleniuk selon lesquelles le président « avait peur de la Russie » en ne fixant pas de calendrier pour que l’Ukraine rejoigne l’alliance militaire basée à Bruxelles.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan (photo) a riposté dans un avertissement à peine voilé à Kiev après la tirade de Zelensky

S’exprimant lors d’un événement parallèle au sommet de l’OTAN de deux jours à Vilnius, en Lituanie, la principale assistante de Biden, Sullivan, a rejeté ses critiques, affirmant qu ‘ »il y a eu beaucoup de théories du complot qui ne reposent tout simplement sur aucune réalité ».

« Les États-Unis d’Amérique se sont mobilisés pour fournir une énorme capacité pour aider à garantir que les courageux soldats ukrainiens disposent des munitions, de la défense aérienne, de l’infanterie, des véhicules de combat, du matériel de déminage et de bien d’autres choses pour pouvoir défendre efficacement contre l’assaut de la Russie et de reprendre du territoire également.

« Je pense que le peuple américain mérite un certain degré de gratitude de la part du gouvernement des États-Unis pour sa volonté d’intervenir et du reste du monde également. »

Et en réponse aux critiques de Zelensky sur ses alliés occidentaux, Sullivan a déclaré que certaines des accusations portées contre les États-Unis étaient « totalement infondées et injustifiées ».

Les États-Unis sont de loin le plus grand donateur de soutien militaire à l’Ukraine, offrant plus de 46 milliards de dollars de matériel à Kiev, selon les données d’un groupe de réflexion allemand respecté.

La semaine dernière, M. Medvedev a affirmé que l’Occident devait cesser de s’opposer à l’agression russe en Ukraine – ou faire face à une guerre nucléaire, des épidémies et une famine qui pourraient anéantir des millions de personnes.

Il a déclaré que Poutine n’accepterait aucune solution autre qu’une défaite totale ou « l’anéantissement » de l’Ukraine démocratique.

« Il n’est pas nécessaire d’être un visionnaire pour comprendre que la phase de confrontation sera très longue », a déclaré Medvedev, qui est aujourd’hui chef adjoint du conseil de sécurité de Poutine, âgé de 70 ans.

« La confrontation durera des décennies. Une façon de le résoudre est la troisième guerre mondiale. Mais c’est évidemment mauvais, car les vainqueurs ne sont pas du tout assurés d’une plus grande prospérité, comme ce fut le cas après les guerres mondiales précédentes. Très probablement, il n’y aura tout simplement pas de gagnants.

Il a également appelé la Russie à suspendre ses relations diplomatiques avec le Royaume-Uni et les autres pays qui se rangent du côté de Kiev.

« Il vaudrait mieux suspendre temporairement les relations diplomatiques avec la Finlande et les pays similaires (comme la Pologne, les États baltes et, bien sûr, le Royaume-Uni), ou au moins réduire leur niveau pendant un certain temps. »

Medvedev, 57 ans, cherche à se positionner pour retourner au Kremlin si Poutine faiblit ou est trop malade pour rester au pouvoir.

Medvedev a été président de la Russie de 2008 à 2012 et a également été le Premier ministre post-communiste le plus ancien du pays.