L’allié de Poutine, Alexander Dugin, dit que sa fille lui a dit qu’elle se sentait “comme une guerrière” et “une héroïne” avant d’être tuée dans un attentat à la voiture piégée | Nouvelles du monde

L’allié de Poutine, Alexander Dugin, a déclaré que sa fille lui avait dit qu’elle se sentait “comme une guerrière” et une “héroïne” avant de mourir dans un attentat à la voiture piégée.

Darya Dugina a assisté à un festival samedi soir avant qu’un engin explosif télécommandé planté dans son 4×4 n’explose alors qu’elle conduisait dans la périphérie de Moscou.

La voiture a pris feu et la vidéo de la scène montre M. Dugin avec ses mains serrant sa tête avec horreur.

L’allié de Poutine et théoricien politique a déclaré mardi lors d’une cérémonie d’adieu pour sa fille : “Elle n’avait pas peur. Les derniers mots qu’elle a prononcés lors de notre conversation au festival de la Tradition étaient” père, je me sens comme un guerrier, je me sens comme un héros Je veux en être un, je ne veux pas de destin différent.

“‘Je veux être avec mon peuple, avec mon pays’.”

Il a fait ces remarques alors que des centaines de personnes assistaient à la cérémonie à Moscou pour rendre hommage à Mme Dugina.

Agé de 29 ans, il était commentateur sur une chaîne de télévision nationaliste russe.

Son père, philosophe et écrivain, est largement considéré comme la cible visée par l’attentat à la voiture piégée.

M. Dugin est crédité d’être l’architecte ou le “guide spirituel” de l’invasion russe de l’Ukraine et est parfois appelé “le cerveau de Poutine”.

Des médias russes ont cité des témoins disant que le 4×4 appartenait à M. Dugin et qu’il avait décidé à la dernière minute de voyager dans un autre véhicule.