L’allié de l’ex-président dévoile un complot pour le maintenir au pouvoir

Un sénateur brésilien se retourne contre Bolsonaro au milieu d’une enquête sur l’insurrection

Un sénateur brésilien a affirmé qu’on lui avait demandé de participer à un complot qui aiderait à renverser les élections de 2022 et “sauver le Brésil”. Il a rejeté l’offre et a maintenant rendu public le complot présumé.

Le sénateur Marcos do Val, autrefois un fidèle partisan du Brésilien Jair Bolsonaro, a affirmé que lors d’un rassemblement secret des alliés de l’ancien président le 9 décembre, le membre du Congrès Daniel Silveira lui avait demandé d’enregistrer secrètement le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes. L’idée derrière le complot était d’attraper le juge, qui dirige également l’autorité électorale du Brésil, faisant des déclarations compromettantes. Cela serait utilisé, en théorie, pour arrêter Moraes et ensuite invalider les résultats de l’élection présidentielle de 2022.

Do Val a apparemment refusé et a plutôt révélé le plan à Moraes avant de finalement rendre public l’histoire mercredi sur Instagram en direct, décrivant la réunion secrète comme “une action bizarre, immorale et même criminelle”, selon le magazine brésilien Veja.

Le sénateur a révélé plus d’informations lors d’une conférence de presse jeudi, précisant que Bolsonaro lui-même “assis en silence” lors de la réunion, tandis que Silveira a expliqué le complot.

Silveira a été arrêté jeudi en vertu d’un mandat délivré par le juge Moraes pour avoir désobéi aux décisions de justice concernant les élections générales d’octobre. Moraes a également ordonné à Do Val de faire un témoignage sous serment aux agents fédéraux.

Jair Bolsonaro a affirmé à plusieurs reprises que les élections de 2022 au Brésil, que Luiz Inácio Lula da Silva a remportées de justesse, étaient compromises. Refusant d’admettre sa défaite, il s’est envolé pour la Floride la veille de la fin de son mandat, le 31 décembre, et aurait depuis demandé un visa touristique pour rester aux États-Unis pendant encore six mois.

L’ancien président fait l’objet d’une enquête en cours pour savoir s’il a joué un rôle dans l’incitation à une tentative de coup d’État le 8 janvier. Il a nié tout rôle dans les émeutes au cours desquelles ses partisans ont violé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême du Brésil, affirmant qu’il ne soutenait que manifestations pacifiques.