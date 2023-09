L’allié de la Russie organisera des exercices conjoints avec les États-Unis

L’Arménie affirme que l’exercice « Eagle Partner 2023 » améliorera l’interopérabilité et se concentrera sur les missions de maintien de la paix

Les armées américaine et arménienne organiseront des exercices conjoints plus tard ce mois-ci, avec un accent particulier sur les opérations de maintien de la paix, a annoncé Erevan. L’Arménie est membre de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), qui comprend également la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

Erevan critique de plus en plus le rôle du CTSO dans le Caucase du Sud, affirmant que le bloc n’a pas réussi à le protéger d’une prétendue agression azerbaïdjanaise.

Le ministère arménien de la Défense a annoncé mercredi les exercices avec les États-Unis dans un communiqué, déclarant qu’ils auraient lieu «dans le cadre de la préparation à la participation à des missions internationales de maintien de la paix.»

Les exercices auront lieu du 11 au 20 septembre en Arménie, ajoute le communiqué. Entre autres choses, les militaires pratiqueront «stabilisation« mesures entre »belligérants.»

Selon le ministère, «le but de l’exercice est d’augmenter le niveau d’interopérabilité de l’unité participant aux missions internationales de maintien de la paix.»

Les responsables militaires arméniens ont affirmé que ces exercices constitueraient une étape supplémentaire dans le cadre du programme de Partenariat pour la paix (PfP) de l’OTAN.

L’OTAN définit l’initiative PfP comme un outil visant à faciliter «coopération bilatérale pratique entre les différents pays partenaires euro-atlantiques et l’OTAN, » et « améliorer la capacité des forces de l’Alliance et des partenaires à opérer ensemble dans le cadre d’opérations dirigées par l’OTAN.»

Commentant lundi les appels à l’adhésion de l’Arménie à l’OTAN, le vice-ministre des Affaires étrangères Vahan Kostanyan a déclaré que son pays était «prêt à continuer » Sa coopération avec le bloc, mais le fait qu’il n’a pas reçu d’invitation à adhérer et à adhérer, n’est pas à l’ordre du jour.

Dans une interview accordée dimanche au journal italien La Repubblica, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a affirmé que Moscou est «abandonner le [South Caucasus] région.»

Il a accusé les soldats de la paix russes de «être incapable ou ne pas vouloir» pour exercer le contrôle du corridor de Latchine, qui relie la région contestée du Haut-Karabakh au territoire arménien.

Commentant les propos de Pashinyan, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que «La Russie fait partie intégrante de cette région. Il ne peut donc aller nulle part.»

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené une guerre de 44 jours en 2020 pour le contrôle du Haut-Karabakh – une partie du territoire azerbaïdjanais à majorité arménienne – qui a déclaré son indépendance de Bakou au début des années 1990. Les combats se sont terminés par une trêve négociée par Moscou qui impliquait le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.