L’allié de Donald Trump remporte un vote critique au milieu de la révolte du GOP du Michigan

Pete Hoekstra, qui a été ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas sous l’ancien président Donald Trump, a été élu chef d’une faction du Parti républicain du Michigan, qui tente de reprendre légalement le contrôle de l’organisation à la présidente en difficulté Kristina Karamo.

Lors d’un vote le 6 janvier, 40 membres du comité d’État du Michigan GOP ont soutenu une motion visant à destituer Karamo, que Trump soutenait auparavant, de son poste de présidente, en raison de préoccupations concernant sa capacité à faire avancer le parti et son incapacité à améliorer sa dette de 500 000 $. Karamo n’a pas accepté les résultats de ce vote, et la faction républicaine du Michigan a intenté une action en justice vendredi dans le but de s’imposer comme le parti légitime de l’État. Les nouvelles de Détroit signalé.

Samedi, la faction du Michigan GOP s’est réunie à Lansing pour choisir un successeur potentiel à Karamo, selon les médias locaux. Vance Patrick, l’actuel président du Parti républicain du comté d’Oakland qui était également candidat à la tête du parti de l’État, a confirmé à Semaine d’actualités Samedi, Hoekstra a remporté ce vote après qu’un membre de l’entourage de Trump lui ait téléphoné.

“Mon équipe et moi avons reçu un appel d’un membre de l’équipe du président Trump après le premier vote. Le message était que lors d’un face-à-face entre Lena et Pete, ils préféraient Pete”, a déclaré Patrick, faisant référence à Hoekstra et ancien candidat au Congrès. Lena Epstein, également en lice pour le poste. “Le deuxième vote était de 50 contre 22 en faveur de Pete.”

Semaine d’actualités a contacté la campagne de Trump pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Pete Hoekstra est vu aux Pays-Bas le 24 mai 2020. Kristina Karamo prend la parole lors d’un rassemblement organisé par l’ancien président Donald Trump le 2 avril 2022, près de Washington, Michigan. En médaillon, Trump est vu vendredi à Concord, dans le New Hampshire. Hoekstra a remporté samedi un vote d’une faction des républicains du Michigan dans le but de devenir président du parti de l’État et de reprendre le contrôle de l’organisation à Karamo.

Hoekstra a servi le 2e district du Michigan à la Chambre des représentants de 1993 à 2011. Il a ensuite été nommé par Trump au poste d’ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas, poste qu’il a occupé de janvier 2018 à janvier 2021. Il est né à Groningue, aux Pays-Bas, mais a déménagé aux États-Unis avec ses parents lorsqu’il était un jeune enfant.

“Le parti national doit reconnaître ce groupe”, a déclaré samedi Hoekstra. Les nouvelles de Détroit signalé. “Lorsque nous serons reconnus, nous devrons nous rassembler en équipe et dire : ‘Quel travail a été fait lors des caucus présidentiels et des primaires et que reste-t-il à faire ?'”

Il a ajouté : “Cela représente une quantité de travail énorme dans les 40 à 45 prochains jours. Nous ne pouvons pas accéder aux primaires et nous avons deux factions qui prétendent être le Parti républicain.”

Un porte-parole du Parti républicain du Michigan dirigé par Karamo a rejeté les résultats du vote de samedi dans un courrier électronique adressé à Semaine d’actualités.

“La présidente Kristina Karamo a été réaffirmée par la majorité des membres du comité d’État du Parti républicain du Michigan lors de la réunion spéciale du comité d’État tenue le 13 janvier”, a écrit le porte-parole. Karamo a été élu pour la première fois en février dernier après une tentative infructueuse pour devenir secrétaire d’État du Michigan en 2022.

La légitimité de Hoekstra et de la faction GOP dépend de la décision rendue dans l’affaire déposée vendredi devant la Cour de circuit du comté de Kent, selon Les nouvelles de Détroit. Le Comité national républicain (RNC) devrait également confirmer la décision.

Semaine d’actualités a contacté le RNC par courrier électronique pour commentaires.

Hoekstra a présenté Trump comme la voix clé qui pourrait cimenter sa victoire de samedi et le contrôle de sa faction sur l’État parti.

“Cette équipe Trump est probablement meilleure que quiconque que nous ayons jamais vu auparavant en termes d’organisation et de déroulement du vote”, a-t-il déclaré. Les nouvelles de Détroit signalé. “Je pense qu’ils savent ce qui s’est passé ici aujourd’hui et je pense qu’ils savent ce qu’ils doivent faire.”