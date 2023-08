Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien ministre conservateur Zac Goldsmith s’est dit « très tenté » de soutenir le Parti travailliste lors des prochaines élections générales.

Le pair conservateur et allié clé de Boris Johnson – qui a récemment quitté le gouvernement de Rishi Sunak dans une flambée d’acrimonie – a attaqué son propre parti pour ne pas avoir « de réponse claire » au changement climatique.

Lord Goldsmith a déclaré qu’il envisageait sérieusement de transférer son soutien au parti travailliste si Sir Keir Starmer soulignait son « engagement » à atteindre zéro émission nette de carbone.

« La simple vérité est qu’il n’y a pas de voie vers le zéro net et qu’il n’y a pas de solution au changement climatique qui n’implique pas la nature, des efforts massifs pour protéger et restaurer le monde naturel », a-t-il déclaré à la BBC. Hardtalk.

« Et pour le moment, je n’entends rien de tout cela de la part du Parti travailliste », a déclaré Goldsmith.

Il a ajouté: « Si je le fais, s’il y a un véritable engagement – ​​le genre d’engagement que nous avons vu lorsque Boris Johnson était le chef – alors je serais très tenté de jeter mon poids derrière ce parti et de le soutenir de toutes les manières possibles. .”

Cela soulève la perspective de défections dans le cadre d’une hémorragie de soutien au travail de style 1997, avec des donateurs et d’autres personnalités qui changent de camp.

La députée Christian Wakeford a fait défection l’année dernière, tandis que l’ancienne ministre conservatrice Claire Perry O’Neill a quitté le parti plus tôt en 2023 pour apporter son soutien à la « direction politique compétente » de Sir Keir.

Des donateurs de premier plan et des personnalités du monde des affaires tels que Gareth Quarry et Iain Anderson ont également quitté le parti conservateur ces derniers mois et ont changé d’allégeance pour le Labour « impressionnant ».

Zac Goldsmith avec son ancien patron Boris Johnson (Norme du soir)

Lord Goldsmith était le ministre de l’environnement international du gouvernement Sunak, jusqu’à ce qu’une dispute éclate en juin lorsqu’il a été accusé d’avoir sapé l’enquête Partygate avec d’autres partisans de Johnson.

M. Sunak a précisé que Lord Goldsmith avait été invité à s’excuser pour ses commentaires sur l’enquête du comité des privilèges qui avait révélé que M. Johnson avait menti aux députés avec ses dénégations du Partygate.

Mais l’allié de l’ancien Premier ministre a insisté sur le fait qu’il avait démissionné en raison de « l’apathie » face au changement climatique et à l’environnement, accusant M. Sunak d’être « tout simplement indifférent » aux problèmes.

M. Goldsmith a déclaré qu’il avait été « horrifié » que le gouvernement semble abandonner ses engagements climatiques et se retire de tout leadership mondial.

Sunak et Goldsmith en désaccord sur l’environnement et l’enquête Partygate (Getty/PA)

Le pair senior, ancien député conservateur et candidat à la mairie de Londres, a déclaré à la BBC que le gouvernement conservateur ne peut plus tenir son vœu de dépenser 11,6 milliards de livres sterling sur cinq ans pour des programmes mondiaux sur le changement climatique.

« C’est formidable que le gouvernement dise qu’il s’est engagé à 11,6 milliards de livres sterling, mais mathématiquement, il nous est impossible d’atteindre cet objectif. À moins que le Trésor n’intervienne, à moins que le Premier ministre n’intervienne, c’est tout simplement impossible.

Il a ajouté: « Si vous regardez la trajectoire des dépenses, afin de tenir cette promesse, la première année du prochain gouvernement – ​​qui peut être ou non ce gouvernement, ce pourrait être le parti travailliste – devra dépenser plus de 80 pour cent. cent de l’ensemble de son aide bilatérale au financement climatique. Et que cela n’arrivera évidemment pas.

M. Goldsmith a déclaré que le parti travailliste avait toujours un « angle mort » sur l’environnement naturel. « Quand le Parti travailliste pense à l’environnement, quand il parle d’environnement, il pense au carbone, à la fiscalité et à la réglementation et à tout ce qui va avec. »

Il a dit qu’il voulait entendre le parti de Sir Keir s’engager dans « des efforts massifs pour restaurer le monde naturel » avant de pouvoir prendre la décision dramatique de changer de camp et de soutenir l’opposition.

Le dossier accablant du comité des privilèges de juin nommé Lord Goldsmith ainsi que le nouveau dossier des bailleurs de fonds de Boris ont déclaré Jacob Rees-Mogg et Nadine Dorries en faisant des tentatives « inacceptables » pour endommager son travail.

Lord Goldsmith avait retweeté un tweet qualifiant l’enquête de chasse aux sorcières et de tribunal kangourou réputé avoir sapé le groupe multipartite en affirmant que « les preuves n’étaient absolument pas pertinentes ».