L’allié de Boris Johnson fait allusion à un possible retour

L’ancien Premier ministre sera le seul espoir du Parti conservateur s’il subit une défaite aux élections locales, a déclaré Nadine Dorries

Une humiliation électorale en mai pourrait voir l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson reprendre ses fonctions d’ici Noël prochain, a déclaré l’ex-secrétaire à la Culture Nadine Dorries à l’Express. Dorries est resté l’un des plus fervents partisans de Johnson même après son éviction de Downing Street en juillet.

“Je pense qu’il y a une chance que si les sondages continuent de baisser à cette époque l’année prochaine, nous verrons Boris Johnson de retour à Downing Street”, Dorries a déclaré lundi au journal britannique

Dorries a estimé que la faible popularité du Premier ministre Rishi Sunak, associée à la perspective d’une défaite aux élections locales de mai, ferait comprendre aux députés conservateurs qu’ils doivent leur carrière politique à Johnson, qui en 2019 a dirigé le parti vers sa plus grande majorité depuis 1987 sous Margaret Thatcher.

“Beaucoup de gens qui étaient anti-Boris réalisent qu’ils ne sont rien sans leur siège”, elle a continué. “Ils n’ont pas de voix, personne ne s’intéresse à ce qu’ils auront à dire, pas même en bas à Pôle emploi.”

Johnson a démissionné en juillet après des mois de scandales centrés sur la violation de ses propres règles de verrouillage des coronavirus. Alors qu’une vague de démissions au sein de son propre cabinet a contribué à faire partir Johnson, ses remplaçants – Liz Truss suivi de Rishi Sunak – n’ont pas fait grand-chose pour ressusciter la popularité du parti auprès des électeurs. Selon un récent sondageles conservateurs perdraient près de 300 sièges si des élections générales avaient lieu immédiatement, et le Parti travailliste se précipiterait vers une majorité de 314 sièges.

Selon le sondage, Sunak ne perdrait pas seulement le poste de Premier ministre, mais perdrait sa propre circonscription du Yorkshire.

Les prochaines élections locales ne menaceront pas directement l’emprise de Sunak sur le pouvoir, mais serviront de baromètre de l’opinion publique sur son gouvernement. Une défaite retentissante encouragera probablement les travaillistes à convoquer des élections générales avant la date prévue de janvier 2025. Le leader travailliste Keir Starmer a exigé des élections générales en octobre après la démission de Truss.

“Je pense que les élections locales de mai vont être absolument difficiles pour nous, mais Rishi ne marchera pas”, Dorries a déclaré à l’Express.

Dorries a soutenu Johnson tout au long du scandale “Partygate” et a accusé Sunak et d’autres conservateurs clés d’avoir orchestré un “coup” pour le destituer de ses fonctions. Depuis sa démission suite à la nomination de Truss en septembre, Dorries travaille sur un livre sur Johnson’s “chute,” et devrait être nommé sur la liste des honneurs de démission de Johnson et recevoir une pairie.