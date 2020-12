Un allié du dissident russe Alexei Navalny a été inculpé après avoir frappé à la porte d’un agent du FSB accusé de l’avoir empoisonné.

Lyubov Sobol, 33 ans, pourrait encourir jusqu’à deux ans de prison pour ses tentatives d ‘«attirer» Konstantin Kudryavtsev hors de son appartement de Moscou.

Mme Sobol travaille comme avocate à la fondation anti-corruption de Navalny et le couple est souvent photographié lors de manifestations ensemble.

Elle faisait partie d’un groupe de personnes qui se sont rendues au domicile de M. Kudryavtsev après que sa participation à une tentative présumée de tuer M. Navalny ait été révélée cette semaine.

Mme Sobol était détenue hier soir.

Navalny, 44 ans, a été empoisonné avec l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok – qui aurait été saupoudré dans ses sous-vêtements après que le dissident ait trompé l’un de ses propres assassins en lui faisant des aveux.

Lyubov Sobol, 33 ans, (photo) pourrait encourir jusqu’à deux ans de prison pour ses tentatives d’« attirer » Konstantin Kudryavtsev hors de son appartement à Moscou

Le Kremlin, qui nie toute implication dans l’empoisonnement, a riposté contre les allégations d’un complot empoisonné du FSB avec des sanctions contre des fonctionnaires de l’UE.

Lundi, Navalny a affirmé qu’il avait dupé un prétendu comploteur du FSB en lui faisant admettre que son sous-vêtement avait été saupoudré d’agent neurotoxique.

Konstantin Kudryavtsev faisait partie d’une équipe de prétendus experts en armes chimiques nommés la semaine dernière comme suspects de l’empoisonnement de Navalny.

Mme Sobol a été arrêtée après que la police a perquisitionné son domicile hier matin.

Les enquêteurs ont déclaré qu’elle avait tenté de pénétrer dans l’appartement d’une femme âgée et était finalement entrée après avoir parlé à un livreur, rapporte le Times.

Elle faisait partie d’un groupe de personnes qui se sont rendues au domicile de M. Kudryavtsev (photo) après que son rôle dans une tentative présumée de tuer M. Navalny ait été révélé cette semaine

La publication rapporte qu’elle est entrée dans toutes les pièces de la maison et qu’elle a filmé ce qu’elle a trouvé sur son téléphone.

Mme Sobol a déclaré dans une diffusion en direct sur Internet le 21 décembre qu’elle « avait réussi à entrer dans l’appartement voisin de M. Kudryavtsev avec un livreur de pizza ».

M. Navalny a ensuite déclaré dans un blog que la voisine était la belle-mère de M. Kudryavtsev.

Il a ajouté que Mme Sobol avait passé « de nombreuses heures » à sonner à la porte à l’extérieur de l’appartement pour tenter « d’attirer » M. Kudryavtsev afin de lui poser des questions.

Dans le billet de blog, M. Navalny a ensuite écrit: « Vous appelez à la porte d’un meurtrier et ils viennent enfoncer votre propre porte et vous emmènent pour un interrogatoire. »

On pense que M. Kudryavtsev, 40 ans, était impliqué dans l’opération de nettoyage après l’empoisonnement et était responsable de la décontamination des vêtements de M. Navalny.

La température corporelle de M. Navalny a chuté à 33,5 ° C (92,5 ° F), son cœur a ralenti à 33 battements par minute et il est tombé dans le coma après avoir été empoisonné au Novichok, selon un rapport médical.

Des médecins de l’hôpital de la Charité en Allemagne, où le chef de l’opposition russe a été soigné après être tombé malade lors d’un vol en août, ont décrit comment il était devenu confus et en sueur avant de vomir et de s’effondrer, le laissant inconscient et en train de baver lorsque l’avion a fait un atterrissage d’urgence.

On pense que M. Kudryavtsev, 40 ans, a été impliqué dans l’opération de nettoyage après l’empoisonnement, responsable de la décontamination des vêtements de M. Navalny (photo)

Au moment où il est arrivé à l’hôpital de Berlin, plus de deux jours après être tombé malade, son cœur avait ralenti bien en dessous de la plage habituelle d’un adulte de 60 à 100 battements par minute et son cerveau commençait à montrer des signes de réactivité réduite.

Navalny est une épine aux côtés du Kremlin depuis plus d’une décennie, révélant ce qu’il dit être une corruption de haut niveau et mobilisant des manifestations.

Il a été détenu à plusieurs reprises pour avoir organisé des réunions publiques, poursuivi en justice pour corruption et empêché de se présenter à l’élection présidentielle de 2018.

L’homme de 44 ans a également purgé plusieurs séjours en prison ces dernières années pour avoir organisé des manifestations anti-Kremlin.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les arrestations et la détention de Navalny par la Russie en 2012 et 2014 étaient motivées par des motifs politiques.

Le Kremlin a déclaré que Poutine «avait souligné le caractère inapproprié des accusations non fondées contre la partie russe» et a réitéré la demande de la Russie à l’Allemagne de lui remettre des échantillons.